Makuakeで注目のサスティナブル日本酒「MEGURU」と食を楽しむリアルイベント開催

株式会社Super Normal

株式会社Super Normal（代表取締役：奥谷孝司／以下Super Normal）は、Food Japan Summitとともに、リアルイベント「消費から、共創へ。 ～優れたふつうを、体験する夜～」を、2026年6月3日（水）に外苑前アイランドスタジオで開催いたします。

Salmon-Safe認証の日本酒「MEGURU」を中心に、これからの「食のふつう」を考える夜

Super Normalは「優れたふつう」を顕在化し、それを世の中に伝え、広めていく活動を行っています。

今回のイベントの中心となるのは、Super Normalが第三弾プロダクトとしてMakuakeで販売し大きな反響をいただいたSalmon-Safe認証のサスティナブル日本酒「MEGURU」です。

Makuakeプロジェクトページより

Salmon-Safeは、「サケが再び帰ってくるきれいな川を守る」という思想から生まれた、流域全体で環境を考える取り組みです。アメリカで誕生したSalmon-Safe認証を、神戸新聞社が手がけるMEGURUが日本で初めて取得しました。

MEGURUは2026年1月にMakuakeで販売されましたが、目標金額の708%を達成する結果となり、美味しさ × サスティナブルへの関心の高さを私たちも実感しています。

MEGURU × ペアリングカレー × 土鍋ご飯 × 梅ケーキ。「おいしい」の奥にあるストーリーを五感で味わう

このイベントでは、「MEGURU-SEITEN」「MEGURU-FUKUNISHIKI」と、選りすぐりの食をお楽しみいただきます。

なかむら まさあき氏（京都スパイスカレー なかむら屋／ナカムラカレー）が仕立てる、MEGURUとのペアリングカレーをご用意します。

脇坂詩乃氏（WELCOME TO OUR TABLE）が名古屋から土鍋と器を携え、土鍋で炊いたご飯とともに、食卓を囲む体験をお届けします。

デザートとして、Super Normalから近日登場予定の「梅酒仕立ての青梅ケイク」（梅の米粉ケーキ）を、いち早くイベントの場でお披露目させていただく予定です。この梅酒仕立ての青梅ケイクも、季節の移ろいを食で感じるという、日本の暮らしの中にあった“食のふつう”を、改めて現代の食体験として届ける試みです。

日本酒、カレー、土鍋ご飯、器、梅ケーキ。

それぞれの背景にある作り手の技術や想いに触れながら、同じ食卓を囲むことで生まれる豊かさを感じていただける時間です。

「食のふつう」を一緒に考えるトークセッションも実施

当日は、Super Normal代表取締役の奥谷孝司とFood Japan Summit主催／株式会社グラブデザイン代表取締役の梅原卓也氏によるトークセッションも実施します。

Super Normalとは何か、Salmon-Safeとは何か、そしてこれからの「食」と「関係人口」について、参加者のみなさまと一緒に考える時間にしたいと考えています。

食やお酒にご興味がある方はもちろん、サスティナブル、マーケティングなどの視点も含め、みなさんと一緒にこれからの「食のふつう」を語り合う場として、多くのみなさまのご参加をお待ちしています。

「消費から、共創へ。 ～優れたふつうを、体験する夜～」開催概要

日時：2026年6月3日（水）18:00～21:00（途中参加OK）

会場：外苑前アイランドスタジオ（東京都渋谷区神宮前3-1-25 神宮前IKビル2F）

アクセス：東京メトロ・銀座線「外苑前駅」3番出口より徒歩5分

定員：40名限定

参加費（お食事・飲食が含まれます）

早割チケット（～5/25）6,600円（税込） ※先着・特別価格

通常チケット 8,800円（税込）

チケット購入

Peatixで発売中 https://peatix.com/event/4989179

当日お楽しみいただける食の体験- トークセッションの参加- Salmon Safe認証の日本酒「MEGURU」の試飲- なかむら まさあき氏監修「京都スパイスカレー なかむら屋」のペアリングカレー- 脇坂詩乃さん（名古屋）の土鍋ご飯と器の体験- 梅の米粉ケーキ試食

その他、ケータリング、お飲み物

主催

株式会社Super Normal ／ Food Japan Summit

後援

アイランド株式会社

【Super Normal会社概要】

株式会社Super Normal

代表取締役：奥谷孝司

事業内容： 「優れたふつう」を顕在化し、それを世の中に伝え、広めていく活動を目的として2024年6月に設立。世の中の良いもの＝「たいせつにすべきふつう」が廃れないように守り、「これからのふつう」を作り出す活動を続けている。

Makuakeでは2024年に『MOONRAKERS × Super Normal「優れた普通のセットアップ」』が目標の2833%、2025年に『Super Normal × dorocos「ゆっくり編み立てたもちふわ靴下」』が目標の569%、2026年に『飲むことで水や環境が守られる。Salmon-Safe認証の日本酒「MEGURU」』が目標の708%を記録している。

Webサイト https://www.super-normal.jp

Instagram https://www.instagram.com/super_normal_sn/