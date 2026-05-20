【TOP100に加え新部門を創設】ユーザーレビューをもとに選出した年間アワード「ITreview The Best Software in Japan 2026」

アイティクラウド株式会社

B2B向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」を運営するアイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）は、1年間に集まったユーザーレビューの評価をもとに、いま、日本企業からの評価が高いSaaS・ソフトウェア、ITサービスのTOP100を「ITreview The Best Software in Japan 2026」として発表いたしました。

今年は従来の「TOP100」および「Rookie of the Year」に加え、新たにカテゴリー別に年間で最も高い評価を得た製品を表彰する「by Category」および各製品に新機能として搭載した生成AI機能に対するユーザー評価が高い製品を表彰する「for AI Powered Features」を創設し、より多角的な評価軸で優れた製品・サービスを選出しています。

ITreview The Best Software in Japan 2026

https://www.itreview.jp/lp/award-summary/2026.html

ITreview The Best Software in Japan 2026 について

ITreviewユーザーが支持したSaaS・ソフトウェア、ITサービスを選出する「ITreview The Best Software in Japan」。ビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウェア、ITサービスの中でも、顧客満足度・認知度がともに優れ、特にこの1年間でユーザーから多くの評価を得た製品を表彰する1年に1度の企画です。



今年はカテゴリー単位での評価やAI機能に特化した部門を新設することで、より実務に直結する形での情報提供を強化しました。これにより、製品選定における意思決定の質向上と、製品ベンダーに向けては継続的なレビュー獲得・製品改善の促進を目指します。今回は、2025年4月～2026年3月の1年間に一定数以上のユーザーレビューを集め、顧客と向き合いながら高い評価を得た製品をランキング形式で発表。製品のジャンルを問わず、この期間に多くのビジネスユーザーから評価されたSaaS・ソフトウェア、ITサービスをご覧いただけます。

上位10製品は下記の通りです。

ランキング結果を紹介する動画とあわせて、ぜひご確認ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WJeW7_mb1IY ]表彰製品の一例

（左から ランク、カテゴリー、製品名、企業名）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33567/table/145_1_419dc7d16d517e4989fcfff09e7e5137.jpg?v=202605201151 ]

本ランキングはITreviewに掲載される約15,000のSaaS、ソフトウェア、ITサービスの中から、総合スコアの上位100をご紹介しています。TOP11以降の製品や、各製品のスコアやユーザーレビュー、評価の詳細は下記よりご確認ください。

ITreview The Best Software in Japan 2026

https://www.itreview.jp/best-software/2026

ITreview The Best Software in Japan TOP100の評価方法について

2025年4月～2026年3月の1年間、ITreviewでリアルユーザーのレビューを20件以上獲得した製品を対象に、レビュー件数や評価状況、検索動向などの一般認知状況、サイト内でのレビュー閲覧状況や製品選定者の関心度合といった複合的な要素を掛け合わせITreview Scoreを算出。本スコアの高い上位100製品を本アワードの対象としています。



※製品を単体購入できない製品、および無料製品は表彰対象外としています

※複数のカテゴリーに所属する製品の場合、各カテゴリーでの評価点を算出しそのうち最も高い評価点がランキングに採用されます

各製品については、それぞれのカテゴリーでのポジショニングや、代表的なレビュー、これまでのITreview Grid Awardの獲得実績をご覧いただけます。

なお、これまでの結果は、下記よりご覧いただけます。

2025年 https://www.itreview.jp/best-software/2025

2024年 https://www.itreview.jp/best-software/2024

2023年 https://www.itreview.jp/best-software/2023

2022年 https://www.itreview.jp/best-software/2022

2021年 https://www.itreview.jp/best-software/2021

2020年 https://www.itreview.jp/best-software/2020

Rookie of the Year評価方法

2025年4月～2026年3月の1年間、ITreviewでリアルユーザーのレビューを5件以上獲得し、2024年4月以降にリリースされた製品のうち、ユーザーから高い評価を受けた製品・サービスを選出しています。

以下は「Rookie of the Year」部門で選ばれたTOP5です：

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33567/table/145_2_22cd8d4b7da6e977321cac0472f6e583.jpg?v=202605201151 ]

以降の受賞製品は以下よりご確認ください。

https://www.itreview.jp/lp/rookie/2026.html

for AI Powered Featuresの新設

生成AI機能を搭載し、その機能に対するユーザー評価が高い製品を表彰する部門です。AI活用の広がりを背景に、機能単位での評価を新たに導入しました

for AI Powered Featuresの評価方法

2025年4月～2026年3月の1年間、ITreviewでリアルユーザーの生成AI機能に関するレビューを10件以上獲得した製品のうち、ユーザーから高い評価を受けた製品・サービスを選出しています。

以下は「for AI Powered Features」部門で選ばれたTOP5です：

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/33567/table/145_3_fa21d2bbe2cfa685469d3f7d70cce25d.jpg?v=202605201151 ]

以降の受賞製品は以下よりご確認ください。

https://www.itreview.jp/lp/best-software-ai/2026.html

by Categoryの新設

カテゴリー単位でユーザーから高く評価された年間大賞を選出する新部門です。各分野における優れた製品を可視化することで、より実務に即した製品選定を支援します。

by Categoryの評価方法

2025年4月～2026年3月の1年間、ITreviewでリアルユーザーのレビューを該当カテゴリーで10件以上獲得した製品のうち、各カテゴリーでユーザーから最も高い評価を受けた製品・サービスを選出しています。 2026年では206カテゴリーを対象に表彰を行いました。

全カテゴリーの受賞製品は以下よりご確認ください。

https://www.itreview.jp/best-software-categories/2026

今後の企画について

今後もユーザーの視点に立った様々な新しいランキング企画を通じて、魅力的な製品・サービスを幅広く紹介してまいります。

ITreview Grid Award：ITreviewが四半期に一度開催しているアワードのこと。集まったユーザーレビューをもとに、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた四象限の満足度マップ「ITreview Grid」において、満足度や認知度が優れたポジションに位置している製品にLeader、High Performerのバッジを付与しています。

ITreview

ITreview（アイティレビュー）とは、法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者はユーザーによるレビューや製品情報を閲覧でき、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。また、製品ユーザーは自身が活用する製品の評価をレビューとして投稿でき、自身のIT活用に関する知識やナレッジをシェアできます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約900カテゴリーと約15,000の製品・パートナーの情報、またそれらに関するレビューを約15.8万件掲載しています。

また、生成AI時代における新たな情報流通に対応するため、ITreviewではITベンダーなど掲載企業に向けて、生成AI上での引用状況を可視化する「AEOダッシュボード」や、インテントデータをSalesforce上で活用できる連携機能の提供を開始するなど、機能強化を進めています。

ITreview

https://www.itreview.jp/

アイティクラウド株式会社

IT製品のレビュープラットフォーム事業展開を目的とし2018年4月に設立。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”が集まるB2Bレビュープラットフォーム「ITreview」を同年10月に開設。

2021年4月にはIT製品がオンラインで購入できる「ITreviewオンラインストア」を、同年11月にはSaaSのアカウント管理により情シスの工数とコスト削減に貢献する「ITboard」をリリース。2023年12月には製品のセキュリティ対策状況を確認できる「ITreviewセキュアチェック」サービスを公開し、企業のIT導入・購入・管理にまつわる課題解決に貢献できる企業を目指しています。

アイティクラウド株式会社

https://www.itcrowd.co.jp/