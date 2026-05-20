大妻女子大学博物館が5月31日〜7月12日まで企画展「バティック 東の神、西の花 ― 彩られた多文化の記憶」を開催 ― インドネシアの伝統的な染織品・バティックを展示

大妻女子大学博物館が5月31日〜7月12日まで企画展「バティック 東の神、西の花 ― 彩られた多文化の記憶」を開催 ― インドネシアの伝統的な染織品・バティックを展示