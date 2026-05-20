【梅雨前の安全対策調査】雨の日の視界不良で「ヒヤッとした」経験がある人は94.0%、梅雨前に見直したい車の窓ガラス対策

ユニオンエタニティ株式会社

梅雨の時期は、雨による視界不良やフロントガラスの水滴・油膜・ワイパーの拭き残しなどにより、運転中に不安を感じやすくなります。

特に強い雨の日や夜間の運転では、対向車のライトがにじんで見えたり、ワイパーを使っても水滴が残ったりすることで、前方や周囲の状況を確認しづらくなることがあります。

そこで今回、自動車を所有・利用している200名を対象に、雨の日の運転中に視界不良で「ヒヤッとした」「恐怖を感じた」経験があるか、また梅雨に向けて窓ガラスの視界を確保するために行っている対策について調査しました。

調査結果1：雨の日の視界不良でヒヤッとした経験がある人は94.0%

雨の日の運転中、視界不良によって「ヒヤッとした」「恐怖を感じた」経験があるかを聞いたところ、最も多かったのは「たまにある」110件・55.0%でした。

次いで、「1～2回経験がある」62件・31.0%、「よくある」16件・8.0%という結果になりました。

「よくある」「たまにある」「1～2回経験がある」を合わせると、188件・94.0%です。

雨の日の視界不良は、一部のドライバーだけではなく、多くの人が経験している身近な運転リスクといえます。

調査結果2：年齢別では40代のヒヤリ経験が98.6%で最多

年齢層別に見ると、雨の日の視界不良でヒヤッとした経験が最も高かったのは、40～49歳の73件・98.6%でした。

次いで、30～39歳が55件・94.8%、50～59歳が21件・91.3%となっています。

特に40代は、回答数も74件と最も多く、経験あり率も98.6%と高い結果でした。

調査結果3：梅雨に向けた視界確保対策は「撥水コーティング」が最多

梅雨に向けて、窓ガラスの視界を確保するために行っている対策を聞いたところ、最も多かったのは「ガラス用撥水コーティング剤を塗る」73件・36.5%でした。

次いで、「特に何もしていない」66件・33.0%、「こまめに窓ガラスを拭く」59件・29.5%という結果になりました。

Q13では94.0%が雨の日の視界不良でヒヤッとした経験がある一方、Q14では3人に1人が「特に何もしていない」と回答しています。この結果から、雨の日の視界不良に不安を感じていても、梅雨前の窓ガラス対策までは十分に実施できていない層がいることが分かります。

調査概要

調査名：「洗車頻度と車内環境」に関するアンケート

調査対象：自動車を所有・利用している20～60代の男女200名

調査方法：インターネット調査（クラウドワークス）

調査時期：2026年4月30日～2026年5月1日

雨の日の視界確保に。梅雨前に取り入れたい窓ガラスの撥水・油膜対策

雨の日の運転では、フロントガラスに残る水滴や油膜、ワイパーの拭き残しなどによって、前方が見えづらくなることがあります。

今回の調査でも、雨の日の視界不良で「ヒヤッとした」「恐怖を感じた」経験がある人は94.0%にのぼりました。一方で、梅雨に向けた窓ガラス対策については、33.0%が「特に何もしていない」と回答しています。

梅雨前の安全対策としては、まず窓ガラス表面の汚れや油膜を落とし、そのうえで撥水コーティングを行うのがおすすめです。ガラス表面をきれいに整えることで、雨の日の見えづらさを軽減しやすくなり、撥水コーティングによって雨水を弾きやすい状態を保つことができます。

特に、通勤や買い物、送迎などで雨の日にも車を使う方にとって、窓ガラスの視界確保は重要な安全対策のひとつです。

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梅雨入り前のこの時期に、撥水コーティング剤や油膜取りクリーナー、窓ガラス用クリーナーなどを活用し、雨の日の運転に備えてみてはいかがでしょうか。

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会社概要

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

【運営サービス】

ハイシャル：https://haishall.jp/

車陸送ドットコム：https://car-rikusou.com/

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/

モビフル車検：https://mobiful.jp/shaken/

モビフルパーツ：https://parts.mobiful.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

〈パートナー企業・個人事業主募集に関するお知らせ〉

弊社は、カーライフをより快適にし、愛車に長く大切に乗り続けていただける社会の実現を目指し、共に新たな価値を創出していただけるパートナー企業様および個人事業主様を募集しております。

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