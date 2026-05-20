【完全食を6年間食べ続けた″激レアさん″がCPOに就任】SALESCORE株式会社、新CPOに笠原 元輝

SALESCORE株式会社

「達成の喜びをあたり前に」をビジョンに掲げるSALESCORE株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中内崇人、以下:当社)は、2026年5月1日付で笠原 元輝が当社CPO(最高プロダクト責任者)に就任したことをお知らせします。営業組織の「再現性のなさ」を解消するAIプロダクト群の開発を加速し、コンサルティング・SaaS・AIを垂直統合した当社の事業推進力を一段引き上げます。

当社は、「達成の喜びをあたり前に」というビジョンのもと、仕組みとテクノロジーで組織文化変革を実現する伴走型コンサルティングとセールスイネーブルメントSaaSを提供しております。AI領域を中心としたプロダクト戦略のさらなる強化、ならびに新たなAIプロダクト群の創出加速を目的として、このたび笠原 元輝がCPO(最高プロダクト責任者)に就任いたしました。

笠原は2023年5月に当社へ開発責任者として参画し、BizDev・新規事業立ち上げ・プロダクトマネジメントの実績と、開発マネジメントを一貫して担える稀有なキャリアを背景に、AIプラットフォーム「Value Intelligence」の構想・開発を主導してまいりました。今回のCPO就任を通じて、AI領域を中心としたプロダクト戦略全体を統括し、営業組織のあらゆる業務にテクノロジーを実装するAIプロダクト群の創出を担います。

当社は笠原のリーダーシップのもと、営業という職能の価値を再定義し、営業に関わるすべての人が"達成の喜び"を実感できる社会の実現を目指してまいります。

プロフィールおよび就任コメント

＜プロフィール＞

CPO 笠原 元輝

株式会社リクルートにて事業企画・データ基盤構築に従事した後、株式会社プレイドにてプロダクトマネジメント・新規事業立ち上げを担当。2023年5月にSALESCORE株式会社へ開発責任者として参画し、AIプラットフォーム「Value Intelligence」の構想・開発を主導。2026年5月1日付でCPO(最高プロダクト責任者)に就任。

私生活では完全食のみを6年間摂取し続けた人物として、テレビ朝日系『激レアさん!?を連れてきた。』などに出演した"激レア"な一面も。

＜就任コメント＞

いま、あらゆる業務がテクノロジーによって自動化される時代に入っています。これまで人が担っていた作成・分析・再作成のプロセスが、AIによって丸ごと置き換わっていく。それ自体は大きな進化である一方で、ひとつの示唆もあると感じています。自動化が極まると、新しいコンテキストが生まれなくなるということです。

SALESCOREに参画して感じたのは、この会社には「芳醇なコンテキスト」があるということです。Buddyと呼ばれるコンサルタントたちが、お客様の現場に深く入り込み、一次情報を引き出し続けている。しかも、「ここまで向き合ったから人が動いた」という解像度で、現場のリアルなコンテキストが日々積み上がっている。そして、そのコンテキストを言語化できる人間が、SALESCOREにはたくさんいる。

これは、いまの時代において本当に稀有な資産だと思っています。表層的な機能ではなく、現場で積み上げられた芳醇なコンテキストをベースにしたプロダクトにこそ、これからの価値がある。SaaS is deadと言われているこの時代に、その中でも生き残れるものを作れると思っています。

AI領域を中心としたプロダクト戦略全体を統括し、営業組織のあらゆる業務にテクノロジーを実装するAIプロダクト群を創出してまいります。

なお、完全食を6年間食べ続けた件についてよく聞かれますが、同じくらいプロダクトも見てもらえると嬉しいです。

SALESCORE株式会社について

「達成の喜びをあたり前に」をビジョンに掲げ、仕組みとテクノロジーで組織文化変革を実現する伴走型コンサルティングとセールスイネーブルメントSaaSを提供しております。

企業名 ：SALESCORE株式会社

代表者 ：中内 崇人

設立 ：2018年12月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-20-11 渋谷協和ビル7階

事業内容：コンサルティング・SaaS・AIを垂直統合し、営業組織の「戦略と実行の間に存在する空白」を解消。戦略設計からデータの解析・最適化までを一気通貫で実装し、営業パフォーマンスを科学的に最大化します。

URL ：https://corp.salescore.jp/

本件に関するお問い合わせ先

SALESCORE株式会社 PR部

Mail：pr@salescore.jp