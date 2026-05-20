HUF SUMMER 26 COLLECTION　発売スタート！

株式会社TSIホールディングス

「HUF」は、軽量素材とグラフィックを軸としたストーリーテリング、サマーシーズンの日常にフィットするSummer 26コレクションを発表します。

今シーズンのキーアイテムには、軽やかな着用感に加え、チェーンステッチ刺繍やトーナルなテクスチャー、エンジニアードレースといったディテールを取り入れた、Urethane Work Shirt、Global Currency Lace Shirt、Sideline Soccer Jerseyなどがラインナップ。

また、新たに登場するWide Angleグラフィックシリーズでは、90年代のスケートビデオに見られるビジュアル言語から着想を得たデザインを、Tシャツやアクセサリー、フリースに展開。カスタムアートワークやマスコットグラフィックを取り入れたトロピカルテーマのStuck On Youストーリーも登場します。

Summer 26では、「HUF」のカモフラージュ表現も進化。カットソーアイテムを中心としたシルエット提案や、カレッジ調タイポグラフィ、Megablastグラフィックなどを通じてアップデート。長年の友人でありレジェンドフォトグラファーである“Dennis McGrath”とのスペシャルコラボレーションも実現し、90年代のアーカイブから厳選された写真に、カスタムキャプションを組み合わせたアイテムを展開。

キャンペーンビジュアルはフォトグラファーの“Attiken Vega”が担当。ロサンゼルスを拠点とする同クリエイターを迎え、マンハッタンブリッジの鉄骨上で撮影された、荒々しくアドレナリンに満ちた映像でコレクションを表現。その後、ニューヨークのルーフトップからスカイラインを望むロケーションでルックブックを撮影しています。

Summer 26 は、HUF Stores、HUF Worldwide JPにて、5月22日(金) 10:00より発売いたします。https://www.hufworldwide.jp/

HUF ［ハフ］

2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立されたHUF Worldwideは、スケートボーディングとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたプレミアムアパレルブランドであり、今では世界的に最もリスペクトされるパイオニア的なライフスタイルブランドの一つへと成長を遂げてきた。そしてアーティスト、デザイナー、フォトグラファー、ミュージシャンといった型破りなテイストメーカー達とのコラボレーションを展開し、多彩なスケートボーダーやアンバサダー達のホーム的存在になっている。アメリカ、日本を中心に世界各国で展開中。

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