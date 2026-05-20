相模原市ならではのイベント『はやぶさ＆ロボットWEEK』を開催します！

「宇宙を身近に感じられるまち さがみはら」とはやぶさWEEKについて

相模原市役所

相模原市ならではのアピールポイントの１つに「宇宙を身近に感じられるまち」があります。これは日本の宇宙開発の拠点である宇宙航空研究開発機構（JAXA）の相模原キャンパスが市内中央区に立地することから、世界に誇るこの研究施設を市民の誇りとして、地域を挙げて宇宙を感じるまちづくりを進めてきた取組によるものです。

「はやぶさWEEK」は、JAXA相模原キャンパスで開発・運用が行われた小惑星探査機「はやぶさ」が、幾多の困難を乗り越えて地球に帰還した偉業を記念して制定された「はやぶさの日（６月１３日）」に近い時期に、JAXA相模原キャンパスや隣接する市立博物館などの会場で宇宙にちなんだイベントを毎年実施するもので、今年は６月７日（日）～６月１４日（日）を「はやぶさWEEK」として、６月１３日（土）を中心に宇宙を身近に感じられるさまざまな催しを行います。

今年の『はやぶさ＆ロボットWEEK』のみどころ

JAXA相模原キャンパス交流棟相模原市立博物館外観相模原市立博物館プラネタリウム

今年は７月に、小惑星探査機「はやぶさ２」拡張ミッション「トリフネフライバイ」＊が予定されていることから、市立博物館では元「はやぶさ２」ミッションマネージャによる特別講演や、はやぶさ２の実物大模型展示や応援メッセージ募集を実施。隣接するJAXA 相模原キャンパスでは、はやぶさ２拡張ミッションのVR 体験などを実施します。

また、今年は本市で新たに制定された「さがみはらロボットフレンドリーDay（６月１０日）」とコラボレーションし、ロボットに親しんでいただけるさまざまな催しも同時開催します。

「宇宙」と「ロボット」、2種類の未来を垣間見ることができる、相模原ならではのイベントです。

＊トリフネフライバイ：地球近傍小惑星「トリフネ」への近接通過・観測ミッション

・実施概要

・会場 ： １. 相模原市立博物館 （相模原市中央区高根３-１-１５）

https://sagamiharacitymuseum.jp/information/koutsuu_annai/

２. ＪＡＸＡ相模原キャンパス （相模原市中央区由野台3-1-1）

https://www.isas.jaxa.jp/access/

・主催 ： 相模原市・協力 ： 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）・参加費 ： 無料

※プラネタリウム観覧プログラムのみ有料

●イベントHP：

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kankou/1026674/hayabusa2/index.html

１. 相模原市立博物館でのプログラム

■ JAXA研究者特別講演［6/13］

○テーマ：「はやぶさ２拡張ミッションいよいよトリフネフライ

バイに挑戦」

○講師 ： 吉川 真氏

（JAXA 宇宙科学研究所元はやぶさ２ミッションマネージャ）

○日時 ： 2026年6月13日（土）14:00～15:30

○会場 ： 市立博物館 地階大会議室

〇定員 ： 200名（申込順）

〇申込 ： 5月20日8:30から下記フォームより申し込み

（定員になり次第終了）

https://logoform.jp/form/oWjU/1570661

■ はやぶさ2実物大模型の展示＆応援メッセージコーナー［6/10～6/21］

(C)JAXA

JAXA 筑波宇宙センターで展示されていたはやぶさ２実物大模型を市立博物館で展示し、はやぶさ２拡張ミッションへの応援メッセージを募集します。

○日程 ： 2026年6月10日（水）～6月21日（日）

※6/8（月）、6/15（月）は休館

○会場 ： 市立博物館 特別展示室

■プラネタリウムの全天周映画で宇宙を体感！［6/7～6/14］

市立博物館プラネタリウムでは、特別プログラムとして

「HAYABUSA BACK TO THE EARTH 帰還バージョン」を

上映。はやぶさの奇跡をもう一度体感できます。

○日時 ： 2026年6月7日（日）～6月14日（日）

平日：16:00～ 土日：13:00～/16:00～

※6/8（月）は休館

○会場 ： 市立博物館 プラネタリウム

○観覧 ： 大人500円、小・中学生200円、

65歳以上250円（要証明）

※市内在住・在学の小・中学生は無料

https://sagamiharacitymuseum.jp/information/guide/

■宇宙なんちゃら こてつくん＆さがみんグリーティング［6/13］

JAXA 応援団スペシャルアンバサダーの 「宇宙なんちゃら こてつくん」と、相模原市マスコットキャラクター「さがみん」のグリーティングを実施します。

○日時 ： 2026年6月13日（土）

11:00～/13:30～/15:30～

※時間は変更になる場合があります。

○会場 ： 市立博物館 エントランス

■宇宙飛行士訓練服を着て記念撮影［6/13］

宇宙飛行士訓練服（レプリカ）を着て、はやぶさ２のバックパネルを背景に記念撮影ができます。

○日時 ： 2026年6月13日（土）

10:00～16:00

○会場 ： 市立博物館 エントランス

２. JAXA相模原キャンパスでのプログラム

■ はやぶさ2拡張ミッション 宇宙VR体験［6/13］

はやぶさ２が７月に挑戦する拡張ミッション「トリフネフライバイ」をVRで体験することができます。

○日時 ： 2026年6月13日（土）

10:00～16:00

○会場 ： JAXA相模原キャンパス 宇宙科学探査交流棟

■ 特別高度救助隊「スーパーレスキューはやぶさ」がやってくる［6/13］

特別高度救助隊スーパーレスキューはやぶさがJAXA 相模原キャンパスに登場。隊員服のレプリカを着て、消防車の前や運転席での写真撮影ができます。隊員による機材説明もあります。

※雨天や出動の状況により中止する場合があります。

○日時 ： 2026年6月13日（土）

10:00～15:00

○会場 ： JAXA相模原キャンパス 宇宙科学探査交流棟周辺

■ 宇宙グルメのフードトラック［6/13］

宇宙をイメージした宇宙グルメのフードトラックが並びます。

どのお店も工夫を凝らしたメニューではやぶさ2を応援！

○日時 ： 2026年6月13日（土）

10:00～15:00

○会場 ： JAXA相模原キャンパス 宇宙科学探査交流棟周辺

「さがみはらロボットフレンドリーDay」関連イベント［6/13］

写真はイメージです

６月１３日（土）には市立博物館及びJAXA相模原キャンパス宇宙科学探査交流棟でロボット展示及びロボット操作体験ブースなどを出展予定です。詳しい情報は後日PR TIMESでも公開します。

その他関連イベント

○ はやぶさ＆ロボットWEEK in 相模原市立図書館（５月１５日（金）～６月１４日（日））

イトカワや帰還カプセルなどのレプリカのほか、宇宙やロボットに関する資料を展示します。

○ はやぶさWEEK×中央区花手水（６月６日（土）～６月１４日（日））

場所：博物館、JAXA 相模原キャンパス宇宙科学探査交流棟、にこにこ星ふちのべ商店会エリア

〇はやぶさバザール&第２回銀河をかけるペットボトルムーンサルト世界大会（６月１４日（日））

地元商店による模擬店の出展等。（主催：にこにこ星ふちのべ商店会）

時間：11:00～18:00 場所：ＪＲ淵野辺駅北口ペデストリアンデッキ下広場