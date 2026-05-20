ミタクルブロックが「声音の宴6次会」に初出展！あんこもん、弦巻マキ、宮舞モカ、フリモメンなど新キャラ4体を含む新作を5月24日（日）企業ブース1017にて販売＆展示

株式会社G-ant

株式会社G-ant（所在地：東京都中央区、代表取締役：平川 彰悟）は、2026年5月24日（日）に大田区産業プラザPiOで開催される音声合成オンリーイベント「声音の宴6次会」に初出展し、企業ブース1017「ミタクルブロック」にて、ボクセル技術を活用した組み立てフィギュア「ミタクルブロック」の新作および再販ラインナップを販売することをお知らせいたします。会場では当日数量限定で販売し、ミタクルブロック公式ECサイトでは2026年6月1日（月）より受注生産での販売を開始いたします。

■ EC受注販売：2026年6月1日（月）公式ECサイトにて受注開始

販売ページ（EC）：https://store.mitacleblock.com/collections/kowaneno-utage6_mtcl_collab

※商品の表示・販売は6/1から実施

■新作紹介｜結月ゆかり・紲星あかりに、描き下ろしイラストを元にした「ステージセット」が新作として登場

昨年末の「結月ゆかり・紲星あかり 誕生祭記念・公式生放送」にてミタクルブロック化が発表され、好評を博した2人。今回はイラストレーター・こんくてん。氏による描き下ろしイラストを元にした「結月ゆかり ステージセット」「紲星あかり ステージセット」を新作としてお届けします。

うさぎモチーフのクッションに腰かけた結月ゆかり、星モチーフのクッションに腰かけた紲星あかりを、虹や雲、星をあしらった可愛らしくファンシーな世界観でミタクルブロック化。それぞれのステージセットを並べると2つの台座がぴったりくっつき、1つのジオラマに連なる仕様です。1体ずつ集める楽しみと、2人並んだときだけ現れる世界観をぜひ自分の手で組み立ててお楽しみください。

さらに、当日ブースにて「結月ゆかり／紲星あかり 二人のステージセット」ご購入、または「結月ゆかり ステージセット」「紲星あかり ステージセット」を両方ご購入いただいたお客様には、特典としてオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします（先着100名様限定）。

◼️新作紹介｜「あんこもん」「弦巻マキ」「宮舞モカ」「フリモメン」が新たにミタクルブロック化！過去に販売した合成音声キャラクターたちと共にコンプリートしたくなる可愛いさ

東北ずん子・ずんだもんプロジェクトより「あんこもん」、株式会社AHSよりVOICEPEAKやSynthesizer Vなどでお馴染みの「弦巻マキ」「宮舞モカ」「フリモメン」が新たにミタクルブロック化。動画投稿や配信、創作活動で親しまれてきた音声合成キャラクターたちが、自分の手で組み立てて手元に置ける一体になりました。



「あんこもん」は、ずんだもんのライバルとして知られるあずき色のキャラクター。挑戦的な佇まいをボクセル表現でしっかりと立体化しました。ずんだもんと並べて飾れば、より一層魅力的な顔ぶれに。

また、元気いっぱいの「弦巻マキ」、柔らかな雰囲気の「宮舞モカ」、おもしろキャラで大体なんでもアリの「フリモメン」の3体がミタクルブロック化。それぞれの個性をボクセルで表現しています。1体ずつ組み上げる時間そのものがキャラクターと向き合う体験になり、完成後はデスクや棚で日常を彩る存在に。さらに、弦巻マキ、宮舞モカ、フリモメンを一度にお迎えできる「弦巻マキ／宮舞モカ／フリモメン コンプリートセット」もご用意。お気に入りのキャラクターたちを一度に揃えてデスクや棚を賑やかにする楽しみも広がります。



さらに、6月1日開始予定の事後EC販売では、弦巻マキ、宮舞モカ、フリモメンの「2Dプレート」を新たに展開いたします。持ち運びしやすく、デスクやお出かけ先などさまざまなシーンで気軽に楽しめるアイテムとなっています。



また、「コンプリートセット」も販売予定です。弦巻マキと宮舞モカの2Dプレートに加え、ミタクルブロックフィギュア、専用ステージ台座を同梱した豪華仕様となっており、キャラクターの世界観を存分に楽しめる、ファン必携のセットです。

⬛︎ 声音の宴6次会 販売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164761/table/36_1_db6240d9a5f715a2266bb32ef35c3941.jpg?v=202605201151 ]

■会社概要

株式会社G-antは、「クリエイターエコノミー×ファンダムトイ」を軸に、新たな価値の創出に取り組む企業です。VTuberをはじめとする多様なクリエイターのIP（知的財産）を活用し、ボクセルモデル技術を用いた独自のブロックフィギュア『ミタクルブロック』を展開しています。これにより、ファンと“推し”との間に深いエンゲージメントを生み出し、グッズの枠を超えた新しい体験価値を提供しています。「『好き』をもっと楽しむ。『好き』でつながる。」をコンセプトに、日本発の魅力的なIPコンテンツを世界へ発信。“クリエイターファースト”の精神で、ファンと共に歩むリーディングカンパニーを目指します。

会社名 株式会社 G-ant

代表 平川 彰悟

所在地 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス 2F

設立 2020年10月

事業内容 ミタクルブロックの企画・製造・販売

URL https://www.g-ant.co.jp/