陶芸家・増田 光×フェアリーケーキフェア、限定ビスケット缶や刺繍雑貨が登場。夏フェア『くまちゃんの、すこし長い旅のはじまり』を6/2(火)より開催

有限会社コンテンポラリープランニングセンター

カップケーキとビスケットの店「Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉」は、国内外で注目を集める陶芸家・増田 光さんとコラボレーションした夏フェア『くまちゃんの、すこし長い旅のはじまり』を、2026年6月2日（火）より開催。大きなリュックを背負って一歩踏み出す「くまちゃん」の姿を見ていると、ゆっくり流れる時間を自分らしく大切に味わう、その愛おしさに気づかされます。この夏、毎日のなかに小さな旅気分を添える、見ても食べてもたのしいお菓子やグッズが登場します。

詳細を見る :https://fairycake.jp/blogs/journal/26051901

◆ 増田 光 × フェアリーケーキフェア『くまちゃんの、すこし長い旅のはじまり』

大きなリュックを背負って歩き出したり、テントの中でのんびり過ごしたり。この夏は、くまちゃんの旅のひとコマを切り取った景色をモチーフに、陶芸家・増田 光さんと一緒に見ても食べてもたのしいお菓子やグッズをつくりました。

ぎゅっと詰まったビスケット缶をはじめ、刺繍巾着やポーチ、フックティー、ステッカーセット。さらには、本コラボ限定のオリジナル陶器作品「テント型の蓋付き皿」を含むコンプリートセットも登場！今年の夏のティータイムを盛り上げる、特別なラインナップでお届けします。とくべつなことは起きなくても、旅ははじまる。くまちゃんと過ごす、やさしい夏のおやつ時間をどうぞお楽しみください。

◆「すこし長い旅が、はじまる。」

夏のあいだ、くまちゃんたちはどこか遠くへ出かけています。

大きなリュックを背負って歩いたり、テントの中で、ぼんやり外を眺めたり。

とくべつなことは起きないけれど、

風の匂いと、知らない景色と、

すこしゆっくり流れる時間を味わっています。

増田 光さんのくまちゃんたちは、

どこか現実の延長にいるような気配。

そのそばに並ぶお菓子もまた、

旅の途中でふと出会う、小さなよろこびです。

ほんのひと口で、少しだけ場所が変わるような-- そんな時間をお楽しみください。

【商品ラインナップ】（全5アイテム）

蓋一面に描かれている、自分のからだよりも大きい山のような荷物を抱え、真っ直ぐ前を見つめて一歩踏み出そうとする「くまちゃん」の姿。どこか呆然としているようにも、あるいは覚悟を決めているようにも見えます。愛すべき重荷と旅のはじまり。どこから来て、どこに向かうのか。これからはじまる、すこし長い旅の物語のプロローグ。ふとした瞬間に蘇る旅の景色や記憶のように、何度でもそのおいしさの場所へ帰りたくなる。そんな心なごむ余韻に満ちた、夏のティータイムをお届けします。

旅の足跡をメモするように、けれど力強く動かされた筆跡と鮮やかな厚塗りが目を引く、増田 光さんのアクリル画。本企画のために描き下ろした絵画作品です。絵の具の重厚な質感がそのまま息づく描写を手触りの良いマットなビスケット缶にしました。しっとりさらさら、心地よい滑らかな感触は、触れるたびに小さな旅の景色を思い出すような、素朴でやさしい余韻が続くみたいに。作品に宿るクスっと笑える生きた気配は、食べた後も、旅の思い出や大切なものをしまっておきたくなる宝箱のようなひと缶です。

ー ビスケットの紹介（全4種・22枚入）ー

くまちゃんが大切に背負った荷物の正体のひとつは、旅のひとときをやさしく彩るビスケット！なのかもしれません。缶をあけると広がるのは、工房の職人が一枚一枚ていねいに焼き上げた風味豊かな4種のビスケットがぎっしり。発酵バター、カカオ、アールグレイ。噛みしめるほどにその素朴な味わいがくっきりと浮かび上がる、サクっとした心地よい食感と素材のやさしい甘みをおたのしみください。

・“くまちゃん”の発酵バタービスケット

カリッとした香ばしい食感がたのしい発酵バターたっぷりのビスケット。

豊かな風味とバターのコクをシンプルに楽しめます。

・ディアマンバタービスケット

発酵バターの深いコクと上品な甘さが際立つリッチなビスケット。

表面にまぶした砂糖がダイアモンドのよう輝く一枚。

・アールグレイビスケット

発酵バター生地に細かく刻んだアールグレイを練り込んだ華やかな一枚。

一口食べた瞬間に広がる上質な香りです。

・チョコチップカカオビスケット

カカオの芳醇なコクと香りが広がる濃厚さが特徴。

しっかりとした食感で、噛むたびに凛としたチョコレートの味わいが楽しめます。

《商品概要》

■くまちゃんの、旅のはじまりのビスケット缶

◇ 税込価格：2,400円

◇ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10810206

◆ 刺繍のぬくもりが宿る、くまちゃんの旅支度。旅の相棒として連れ出せる巾着セット。

くまちゃんの姿を刺繍したオーガンジー巾着とビスケット缶のセット。「旅を少しでも安心・快適にしたい」という一心であれこれ詰め込んでしまった、くまちゃん。このセットは、そんな「安心」を詰め込んで、どこへでも一緒に出かけられる、旅のスターターキットのような存在をイメージ。旅のワクワク感をそのまま持ち運べながら、ビスケット缶を連れ出せる、ギフトにもチェアリングにもぴったり。

アクリル画の力強い筆致で描かれた、健気でひたむきに旅支度をする「くまちゃん」を丁寧な刺繍で再現。

刺繍糸の重なりによる立体感で、過剰なまでの装備品を背負った愛らしいくまちゃんのフォルムを、透け感のあるオーガンジー生地の巾着バッグにしました。ふんわり軽くてハリのある丈夫な生地感で、旅先での小物入れや日常のポーチとして長く愛用できる仕上がりです。

■くまちゃんの、旅のはじまりのビスケット缶と刺繍巾着セット

◇ 税込価格：4,700円

◇ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10810207

◆ 自分だけの「落ち着く場所」を携えて。安らぎの時間、ささやかな幸せ運ぶポーチ。

無事にテントを張り終えて、リラックスしたくまちゃんの描き下ろし刺繍ポーチ。とんでもない量の荷物を背負って歩いた道のりの末、自分だけの落ち着く場所を見つけた、くまちゃん。そんな旅のひとつの到達点を祝うように、ポーチの中には“幸福を呼ぶお菓子”として知られる「ドラジェ」をセットしました。透ける素材感とドラジェのパステルカラーが、夏の光に美しく映えます。

涼しげなオーガンジーに、増田 光さんが描いたくまちゃんの満足げな表情を、質感豊かな刺繍で再現した軽やかなポーチと、砂糖で包んだ色とりどりのカラフルなアーモンド菓子「ドラジェ」。

ドラジェは、古くからヨーロッパで「幸福の種」として親しまれ、新年や結婚式などお祝いの席にも欠かせないお菓子です。カリッとしたアーモンドの香ばしさと甘みが、日常の中に「小さな旅のよろこび」のような高揚感を届けます。

■くまちゃんの、旅のはじまりのドラジェと刺繍ポーチ

◇ 税込価格：2,500円

◇ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10810208

◆ ちょっとひといき、夏の休息。カップに腰掛ける、遊び心満載のフックティー。

カップの縁に、くまちゃんがひょいと腰掛ける、遊び心満載のフック式ティーバッグ。お茶を淹れる時間がまるでくまちゃんとお茶会を楽しんでいるような気分に。一人でいる時も、みんな集まった時も、お茶の時間が盛り上がるアイテムです。

すこし長い旅の途中、ふと立ちどまり、温かい飲み物で一息つく「休息の時間」をイメージしました。使い終わったらしおりにもなります。

■くまちゃんの、旅の途中のフックティー

◇ 税込価格：2,300円（1袋：ティーバッグ10個入り）

◇ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10810209

◆ ちいさな旅の記憶を貼っていこう。どこでも一緒にステッカーセット。

増田 光さんが手がける「くまちゃん」のどこかシュールで愛らしい表情をそのまま手のひらサイズのステッカーに。「旅の記録」をテーマに、オリジナルデザインのミニ封筒に、3種類の絵柄のステッカーを封入。旅の中で出会った風景やその時々の出来事を書き留めるように、愛らしいくまちゃんたちの姿を小さな封筒にセットしました。

ノートやPC、スマートフォンなど、身近な持ち物に貼ることで、いつでも「旅のはじまり」のワクワク感を手元で感じられるアイテムです。

■くまちゃんの、旅の記録のステッカーセット

◇ 税込価格：990円（全3種×各2枚、ミニ封筒入り）

◇ 販売場所：オンラインショップ限定

◇ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10810210

◆ 6/2（火）20:30～ オンライン限定発売

テントの中に隠された、秘密の安らぎ。くまちゃんの旅の物語がそのまま現実の世界へ飛び出してきたような存在感を放つコンプリートセット！

本コラボレーションに合わせて制作された増田 光さんの陶器「テント型の蓋付き皿」を含む、特別なコンプリートセットが限定数量で登場いたします。

今回発売するビスケット缶、刺繍巾着、ドラジェと刺繍ポーチセット、フックティー、ステッカーセットの全ラインナップに、コラボ限定陶器が加わり、「くまちゃんの、すこし長い旅のはじまり」のストーリーを網羅しているアイテムをひとつにまとめたスペシャルエディション。旅のはじまりから途中、到着まで。その記憶の余韻を一体的に体験できる構成です。

お菓子と紅茶、そして食べたあとも残る陶器や小物のやさしさ──。手に取るすべての瞬間がいつでも「旅のはじまり」のワクワク感を日常にお届けします。

陶器のモチーフは、今回の物語の目的地である「テント」。 驚くべきは、これが「蓋付きのお皿」になっていること。テントの蓋を開けると、自分でテントを張れて心地よさそうに過ごすくまちゃんの姿が。「中でくまちゃんもリラックスしてますので、そこにどーんとなにか美味しい物のせてください。」と、増田 光さん。日常の食卓を「小さな旅の目的地」に変えてくれる、遊び心に満ちた器です。

■くまちゃんの、すこし長い旅のコンプリートセット

◇ 発売日：2026年6月2日（火）20:30 ～

◇ 税込価格：33,000円（送料無料）

◇ 販売場所：オンラインショップ限定・先着順

◇ セット内容：陶器×1点、ビスケット缶、刺繍巾着、ドラジェと刺繍ポーチのセット、フックティー（5袋）、ステッカーセット×各1個

◇商品URL：https://fairycake.jp/products/10810211

【増田 光さんからのメッセージ】

「今回の『旅のはじまり』というテーマは、昨年に新品安物テントをかついで行った海外フェスで、5泊したテント体験がモチーフになっています。でも、私にとっての『旅』は、そう遠出することだけではありません。先日も自宅でなんとなく車中泊をしてみましたし、大好きな本を読むこともそうです。初めて買ったお茶を淹れてみる、新しい服に袖を通す。そんな、いつもと違う新鮮な感覚に出会える日常のひとコマも、すべて『小さな旅』だと思っています。とくべつなことは起きないけれど、日々の暮らしのなかで味わえる小さな高揚感を、お菓子や雑貨で表現できたらと思いました。

実は、焼き菓子の表面にかける砂糖のコーティングを『グレーズ』と言いますが、陶器の表面をツルツルさせる釉薬（ゆうやく）も英語で『グレーズ（Glaze）』と呼びます。どちらも火を通して焼く工程があり、作り手の理想が美学が形になるところが、技術的にも精神的にもすごく似ていると感じています。 私が作った器とフェアリーケーキフェアが作ったお菓子。皆さんの日常にこの『くまちゃん』が、ふと遠くの景色を思い出すような、穏やかなひとときを楽しんでいただけたら嬉しいです。」

【作家プロフィール】

増田 光 | HIKARI MASUDA

神奈川県うまれ。武蔵野美術大学で陶芸を専攻。愛知県常滑市を拠点に、国内外で個展を開催。くまなど自身が可愛いと思う動物や、日常で使える食器・花器を、メモをするような感覚で制作する。民俗学的なモチーフと現代的な独特のユーモアが織りなす作品は、唯一無二の存在感を放つ。工芸よりも「手芸や工作に近い」というそのスタイルは、日本の伝統的な陶芸の枠を超えて幅広い層に支持されており、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど、世界中の多くのファンを魅了し続けている。

・WEB：https://hikari-masuda.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/fur_fa/

【開催概要】

■発売日：2026年6月2日（火） ／ コンプリートセット 6月2日（火）20:30～

■販売期間：～ 2026年8月31日（月）予定

■販売場所：フェアリーケーキフェア全店

（グランスタ東京店／ルミネ新宿店／渋谷・東急フードショー店／オンラインショップ）

※金額はすべて税込価格です。

※数量限定商品のため、予定数に達し次第終了となります。

※販売場所の明記が無い商品は、店舗とオンラインショップ両方で発売いたします。

※期間・仕様等は予告なく変更する場合がございます。

◆ Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉

カップケーキとビスケットのお店。2007年グランスタ東京開業を記念して誕生。手づくりのおいしさにこだわり、イギリス伝統のカップケーキをおいしくたのしく仕上げたカップケーキを中心に、フレッシュな生バターサンドや、食感が心地よいビスケットを取り揃えています。素材と製造工程にこだわり、季節の恵みで生まれる、思わず笑顔溢れる見ても食べてもたのしいお菓子を一つ一つ手づくりで毎日できたてのおいしさをお届けします。

＜公式サイト（オンラインショップ）・SNS＞

・WEB：https://fairycake.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/fairycake_fair/

・X（旧Twitter）：https://x.com/fairycakefair

・Facebook：https://www.facebook.com/fairycakefair

【店舗情報】

■フェアリーケーキフェア グランスタ東京店

・場所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲地下中央口改札内（JR東京駅構内地下1階グランスタ東京 銀の鈴エリア）

・営業時間：平日・土 8:00～22:00 / 日・祝 8:00～21:00

■フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

・場所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B2

・営業時間：10:00～21:00

■フェアリーケーキフェア 渋谷 東急フードショー店

・場所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー(1)（渋谷マークシティ 1階）

・営業時間：10:00～21:00

【会社概要】

会社名：有限会社コンテンポラリープランニングセンター

代表者：杉浦 幸

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

URL：https://www.cpcenter.net