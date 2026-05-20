留学経験者の44.2％が副業を実施、未経験者（11.0%）の約4倍に

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、留学支援サービス「Mirai Bridge」において、全国の25～50歳の就業中の社会人男女300人を対象に、「留学経験と働き方に関する調査」を実施しました。

その結果、留学経験者は未経験者と比較して、副業の実施率、複数収入源の保有率、収入機会を広げる働き方への関心度、キャリア満足度のいずれも高い傾向にあることが分かりました。特に、「現在、副業をしている」と回答した人は、留学経験者で44.2％となり、未経験者（11.0％）の約4倍という結果になりました。

近年は、物価上昇や将来不安、働き方の多様化を背景に、本業以外の収入源を持つ働き方への関心が高まっています。今回の調査では、海外留学のような越境経験が、その後の働き方やキャリア選択にも一定の影響を与えている可能性がうかがえる結果となりました。

調査サマリー

■ 留学経験者の44.2％が「現在、副業をしている」と回答。未経験者（11.0％）を大きく上回る結果に。

■ 「副業・独立・海外案件など、収入機会を広げる働き方に関心がある」と回答した人は、留学経験者76.0％、未経験者68.5％。「すでに実施している」または「非常に関心がある」とした割合は、留学経験者55.8％、未経験者34.9％で20.9ポイント差

■ 収入源が2つ以上ある人は、留学経験者52.6％、未経験者26.0％で約2倍の差

■ 海外企業・海外顧客からの収入経験がある人は留学経験者12.3%、未経験者1.4%。

調査結果の詳細

留学経験者の副業実施率は44.2％、未経験者の約4倍に

現在の副業状況について尋ねたところ、「現在している」と回答した人は、留学経験者で44.2％、未経験者で11.0％となりました。留学経験者の副業実施率は、未経験者の約4倍にのぼります。

また、「現在している」「過去にしていたが現在はしていない」「していないが興味はある」を合わせた、副業に何らかの接点がある層は、となりました。一方で、「したことがなく興味もない」と回答した人は、留学経験者11.7％に対し、未経験者は21.9％でした。

この結果からは、留学経験者のほうが副業を特別な選択肢としてではなく、現実的な働き方のひとつとして捉えている傾向がうかがえます。留学を通じて得た語学力や異文化適応力、環境変化への対応力などが、挑戦への心理的ハードルを下げている可能性も考えられます。

未経験者も副業への関心は高い一方、“実行率”に差

注目されるのは、留学未経験者でも副業そのものへの関心は決して低くない点です。未経験者の45.9％が「現在はしていないが興味はある」と回答しており、留学経験者の16.9％を大きく上回りました。

つまり、未経験者は副業に無関心なのではなく、関心を持ちながらも実際の行動には移し切れていない層が多いと考えられます。情報不足や自信不足、自分のスキルをどう活かせるかのイメージ不足などが、実行段階での壁になっている可能性があります。

一方、留学経験者は「興味がある」にとどまらず、「すでにやっている」割合が高く、意欲が行動につながりやすい傾向が見られました。新しい環境に飛び込んだ経験そのものが、その後の働き方における選択肢の広がりにも影響している可能性があります。

留学経験者の76.0％が「収入機会を広げる働き方」に関心



今後の働き方について、「副業・独立・フリーランス・海外案件など、収入機会を広げる働き方に関心があるか」を尋ねたところ、「すでに実施している」「非常に関心がある」「やや関心がある」の合計は、留学経験者で76.0％、未経験者で68.5％となりました。

さらに、「すでに実施している」または「非常に関心がある」とした、より温度感の高い層に絞ると、留学経験者は55.8％、未経験者は34.9％となり、20.9ポイントの差が見られました。

この差は、留学経験者のほうが収入を得る場や働く場所を固定的に捉えにくく、より柔軟にキャリアを設計している可能性を示していると考えられます。特に海外経験は、従来の所属や肩書に依存しない働き方への関心を後押しし、副業や複業、独立などへの前向きな姿勢につながっている可能性があります。

留学経験者の過半数が“複数収入源”を保有

現在の収入源の数について見ると、「2つ」「3つ」「4つ以上」と回答した人の合計は、留学経験者で52.6％、未経験者で26.0％でした。留学経験者では過半数が複数の収入源を持っている一方、未経験者では4人に1人程度にとどまっています。

本調査では、留学経験者の12.3％が「海外企業・海外顧客からの収入がある」、同じく12.3％が「語学・翻訳・通訳関連の収入がある」と回答しており、留学経験が、仕事の幅の広がりと関係している可能性もうかがえます。未経験者ではいずれも1.4％にとどまっており、ここでも差が表れています。

留学経験者は、語学や海外経験そのものを収益化しているケースに加え、ひとつの会社や雇用形態に収入を限定しない働き方を選びやすい傾向があると考えられます。これは、留学経験が、収入機会の持ち方や働き方の選択にも関係している可能性を示す結果といえます。

キャリア満足度も高水準、留学経験者の58.4％が「満足」

現在のキャリアへの満足度については、「非常に満足している」「やや満足している」の合計が、留学経験者で58.4％、未経験者で34.2％となりました。

留学経験者では、「非常に満足している」が20.1％だったのに対し、未経験者では4.1％にとどまっており、強い納得感を持っている層の厚みにも違いが見られます。

副業実施率や収入源の複線化が高いことに加え、キャリア満足度まで高い点は注目されます。単に忙しく働いているのではなく、自分に合った働き方や収入の持ち方を選択できている可能性があり、留学経験が、その後のキャリア形成に一定の影響を与えている可能性も考えられます。

今回の調査では、留学経験者のほうが、副業実施率、収入源の複線化、収入機会を広げる働き方への関心、キャリア満足度のいずれにおいても高い傾向が見られました。

特に注目されるのは、未経験者にも副業への関心そのものは一定数存在する一方で、「実際に行動へ移している割合」に大きな差が見られた点です。

留学経験者は、「収入機会を広げる働き方に興味がある」にとどまらず、「すでに実施している」と回答した割合も高く、越境経験によって培われた適応力や「自分にもできる」という感覚、新しい環境への耐性などが、その後のキャリア行動にも影響している可能性が考えられます。

また、留学経験者では複数収入源を持つ割合やキャリア満足度も高く、留学経験が単なる一時的な体験にとどまらず、その後の働き方や価値観にも一定の影響を与えている可能性がうかがえます。

働き方の多様化が進む中で、今後は「海外経験」や「越境体験」が、キャリア形成に与える影響にもさらに注目が集まりそうです。

担当者コメント

近年は、副業やフリーランスなど、働き方そのものが大きく多様化しています。今回の調査では、留学経験者のほうが「収入源を増やす」「新しい働き方に挑戦する」といった実際の行動にもつながっている傾向が見られました。

留学は単なる語学学習ではなく、異文化環境に身を置くことで、自分自身の価値観や行動選択に変化をもたらす経験でもあります。今後も、海外経験がキャリア形成や働き方にどのような影響を与えるのか、引き続き注目していきたいと考えています。

また、留学に興味がある方は、留学エージェント『Mirai Bridge』の無料個別相談会へぜひお越しください。公式LINEからお申し込みいただけます。

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https://gcryugaku.com/counseling/

調査概要

調査名：留学経験と働き方に関する調査

調査期間：2025年5月

調査方法：インターネット調査（オンラインアンケート）

調査対象：25～50歳の就業中の社会人男女

有効回答数：300名（n=300 ／ 留学経験者：154名（1か月以上の留学経験者）留学未経験者：146名）

Mirai Bridgeについて

『Mirai Bridge』は、オーストラリアに特化した留学エージェントです。政府公認のカウンセラー、現地大学を卒業したカウンセラーが在籍し、最新の現地情報と豊富な経験をもとに、留学生一人ひとりに合った最適な留学プランを提案しています。グリフィス大学をはじめとしたオーストラリア全土の大学、専門学校、語学学校のご案内が可能です。学校選びから出願、渡航準備、到着後の現地サポートまで一貫したサポートを手数料無料で提供しています。（一部短期留学を除く）

▼オーストラリア"特化"の現地留学エージェント「Mirai Bridge」公式サイト

https://gcryugaku.com/(https://gcryugaku.com/)

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https://lin.ee/oi0geLW

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

・会社名：ラグザス株式会社

・代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

・事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

・URL：https://raxus.inc/