株式会社KohMori リフォーム事業のサービスサイト「もとのくらし」をローンチ

株式会社KohMori

株式会社KohMori(https://kohmori.co.jp/)（本社：東京都品川区、代表取締役：好田盛也、以下、KohMori）は、このたびリフォーム事業のサービスサイト「もとのくらし」（https://motonokurashi.com/）をローンチいたしました。

サイトローンチの背景と目的について

KohMoriは、リフォーム事業を通じて、お客様の住まいと暮らしの課題に向き合ってまいりました。

これまで蓄積してきた施工実績やサービス内容を広くお伝えし、リフォームを検討されているお客様がよりスムーズに情報収集・ご相談いただける環境を整えるため、今回専用サービスサイトを立ち上げました。

サイトの主なコンテンツ

- 施工事例・実績の紹介：これまでの施工事例を写真とともに紹介し、仕上がりのイメージをご確認いただけます。- サービス・料金案内：提供サービスの概要をご案内しております。詳細な料金については、資料ダウンロード（お問い合わせ）にてご提供しております。- お問い合わせ・見積もり導線案内：ご相談・お見積もりのご依頼をスムーズにお申し込みいただける導線を整備しております。- FAQ：よくあるご質問をまとめ、リフォームに関する疑問や不安を事前に解消いただけるコンテンツを掲載しております。サイトファーストビュー

KohMoriは、「もとのくらし」を通じて、お客様の住まいに関するお悩みに寄り添い、安心してリフォームをご依頼いただける環境づくりを進めてまいります。今後も対応エリアや掲載コンテンツの拡充を図り、より多くのお客様のお役に立てるよう努めてまいります。



◆株式会社KohMori概要

・主要事業：スポーツ支援事業、リフォーム事業、不動産管理・運用事業、不動産仲介事業、保険代理店事業、宿泊事業、人材紹介事業

・所在地：東京都品川区西品川一丁目4-10 センチュリービル101号室

・サービスサイト

‐ 公式HP：https://kohmori.co.jp/

- リフォーム事業「もとのくらし」サイト：https://motonokurashi.com/

- 中古品防具販売「Second Down」サイト：https://seconddown.stores.jp/

・本件に関するお問い合わせ先：contact@kohmori.co.jp