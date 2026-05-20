製品企画にスピード感を。Miro活用セミナー「企画からアウトプットまでの時間をMiro AIで大幅短縮する方法をレクチャー！」を2026年6月2日（火）にオンラインで開催

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、 Miro活用セミナー「企画からアウトプットまでの時間をMiro AIで大幅短縮する方法をレクチャー！思考をワンクリックでそのままカタチにする方法とは？」を2026年6月2日（火）にオンラインで開催します。

昨今、市場トレンドの急速な変化や消費者ニーズの多様化、AIをはじめとした技術進化のサイクル短縮などを背景に、よりスピード感のある製品開発が求められるようになっています。そのような製品開発の現場に、イノベーションワークスペース「Miro」が多く採用されています。Miroはアイデアをわかりやすく可視化し、関係者間の認識を揃えることができるため、企画の初期段階における意思決定の迅速化に貢献してきました。

今回のセミナーでは、そんなMiroの最新AI機能をご紹介します。企画段階で整理したアイデアやディスカッション内容をもとに、製品・サービスイメージや、ウェブサイトのモックアップを生成できるようになり、企画立案からアウトプットまでの一連の流れを助けてくれるプラットフォームへと進化しました。

テキストだけでは進まない議論も、即座にイメージを共有できることで、途中から参加するメンバーやデザイナーにスムーズに連携し、スピーディに製品企画を進めることが可能になります。

Miroの可能性を発見しに、ぜひご参加ください。

■タイトル

企画からアウトプットまでの時間をMiro AIで大幅短縮する方法をレクチャー！思考をワンクリックでそのままカタチにする方法とは？

■セミナーお申し込み及び詳細

https://www.too.com/event/2026/miro_06/

■このような方におすすめです

・企画からアウトプットまでのスピードを早めたい方

・企画段階での議論の質を高めたい方

・チームで活発にアイデアを発散していきたい方

・Miroをうまく活用できていないと感じる方

・Miroの基本機能は活用できているが、情報整理に時間がかかってしまっている方

・Miroの最新機能を知りたい方

・Figmaとの連携が気になる方

■セミナー内容

・Miroの基本機能の紹介

・実際のワークフローに沿ったAI活用例

・契約形態の詳細説明

■主な紹介機能

・アイデアを数分でクラスター化

・ボード上の情報から資料を自動作成

・タスクの自動抽出

・製品イメージやウェブサイトのモックアップを生成

・生成したモックアップを編集可能なレイヤーとしてFigmaへ貼り付け

・新オプション「AI Workflows」で一連の作業を自動化

■ご紹介する製品

イノベーションワークスペース「Miro」

■講師

ミロ・ジャパン合同会社

Miro AI 活用戦略・推進リード

柳沢 良一氏

株式会社Too

ソリューションサービス部

藤永 勇輝

※プログラム内容、講師は都合により予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■日時

2026年6月2日（火）16:00 - 17:00 Live配信

■参加費

無料（事前申込みが必要です）

■主催

株式会社Too

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too ソリューションサービス部

E-Mail sls_info@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル