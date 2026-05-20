民間宇宙開拓時代到来！！ASTRAX代表TAICHIが海星学園星の杜高等学校で第1回目「オリエンテーション：民間宇宙開拓時代の幕開け（グローバル人材を越えるユニバーサル人材を目指して）」の講義を実施！

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