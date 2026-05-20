エネルギー吸収式ランヤードの世界市場2026年、グローバル市場規模（織物素材、縫製ウェビング、部分配向糸）・分析レポートを発表
2026年5月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「エネルギー吸収式ランヤードの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、エネルギー吸収式ランヤードのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、エネルギー吸収式ランヤード市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は280百万ドルと評価されており、2031年には380百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.5％であり、安全対策への意識向上と労働環境の改善を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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エネルギー吸収式ランヤードは、高所作業などにおける墜落防止システムの重要な安全装置です。落下時に発生する衝撃エネルギーを吸収し、作業者の身体にかかる負荷を軽減する役割を果たします。
引き裂き式の構造や伸縮性のある素材を用いることでエネルギーを分散し、安全性を高める設計となっています。この装置は建設現場や産業設備の保守作業などで広く使用されています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプは織物素材、縫製ウェビング、部分配向糸などに分類され、それぞれ耐久性や用途に応じて選択されます。用途別では建設作業、産業保守、輸送および倉庫業務、救助活動などに分かれており、特に建設分野での需要が市場の中心となっています。
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競争環境においては、3M、Corex Honeycomb、Dawson Group、Enidine、TGC、Sir Safety System SpA、Argosy International、Hexcel Corporation、Encocam、Honeywellなどが主要企業として挙げられます。
さらにPacific Panels、Flatiron Panel Products、Honeylite、Eco Earth Solutions、DuroForce、Huarui Honeycomb Technology、PortaFab、Plascore CrushLite、Gravitecなども市場において重要な役割を担っています。各企業は安全性能の向上や製品品質の改善を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米や欧州では安全規制の強化により需要が高く、アジア太平洋地域では建設活動の増加に伴い市場が拡大しています。中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、安全意識の向上、労働環境の改善、規制強化が挙げられます。
一方で、製品コストや導入負担が市場拡大の課題となっています。また、高性能素材の開発や軽量化設計により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「エネルギー吸収式ランヤードの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、エネルギー吸収式ランヤードのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、エネルギー吸収式ランヤード市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は280百万ドルと評価されており、2031年には380百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.5％であり、安全対策への意識向上と労働環境の改善を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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エネルギー吸収式ランヤードは、高所作業などにおける墜落防止システムの重要な安全装置です。落下時に発生する衝撃エネルギーを吸収し、作業者の身体にかかる負荷を軽減する役割を果たします。
引き裂き式の構造や伸縮性のある素材を用いることでエネルギーを分散し、安全性を高める設計となっています。この装置は建設現場や産業設備の保守作業などで広く使用されています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプは織物素材、縫製ウェビング、部分配向糸などに分類され、それぞれ耐久性や用途に応じて選択されます。用途別では建設作業、産業保守、輸送および倉庫業務、救助活動などに分かれており、特に建設分野での需要が市場の中心となっています。
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競争環境においては、3M、Corex Honeycomb、Dawson Group、Enidine、TGC、Sir Safety System SpA、Argosy International、Hexcel Corporation、Encocam、Honeywellなどが主要企業として挙げられます。
さらにPacific Panels、Flatiron Panel Products、Honeylite、Eco Earth Solutions、DuroForce、Huarui Honeycomb Technology、PortaFab、Plascore CrushLite、Gravitecなども市場において重要な役割を担っています。各企業は安全性能の向上や製品品質の改善を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米や欧州では安全規制の強化により需要が高く、アジア太平洋地域では建設活動の増加に伴い市場が拡大しています。中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、安全意識の向上、労働環境の改善、規制強化が挙げられます。
一方で、製品コストや導入負担が市場拡大の課題となっています。また、高性能素材の開発や軽量化設計により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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