簡単はルールなのに、大パニック！？ 推理×カルタゲーム『ALLDOOR THE ONE』豪華仕様で登場！

株式会社CUCURI（TAMAGO Switch）は、推理×脱出×カルタを融合したボードゲーム『ALLDOOR THE ONE』を2026年5月23日(土)に発売いたします。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349208/images/bodyimage1】

『ALLDOOR THE ONE』は、無数のドアが並ぶ奇妙な館からの脱出を目指す協力型推理ゲームです。





プレイヤーたちは、“色”“昼夜”“シンボル”の条件をもとに、たった1枚の正解のドア【脱出ドア】を探し出します。しかし、館は必ず一度だけウソをつく。探索を続けるほど、次にドアを探せる時間は短くなり、推理・記憶・判断力が極限まで試されていきます。そして正解がわかった瞬間――?「オールドア宣言」によりゲームは一変。全員で一斉にドアを探し回る、白熱のカルタフェイズへ突入します。本作『ALLDOOR THE ONE』では、従来版からコンポーネントを大幅強化。?重厚感あるBOX仕様に加え、立体チップ、自分達でカスタマイズできる脱出マップなど、より深く楽しめる仕様となっています。「簡単なのに、脳がバグる。」?推理と瞬発力が交差する、新感覚の脱出体験をぜひお楽しみください。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349208/images/bodyimage2】

■ ストーリー

「ドアは、確かめる時間を与えない」



目を覚ますと、そこは無数のドアが並ぶ奇妙な館。

どのドアも同じに見えるが、進めるドアは限られている。



館は質問にだけ答えてくれる。

ただし―

どこかで一度だけ、必ずウソをつく。



探索を続けるほど、ドアは一瞬しか姿を保てなくなる。



迷えば消える。

近づけば閉じる。



出口は、ほんの一瞬。







■ ゲーム概要

『ALL DOOR THE ONE』は、3人以上で協力しながら、裏向きになったドアのカードの中から正解のドアを探索・推理し、制限時間内に脱出を目指す協力型ボードゲームです。



各ラウンドでは、1人のプレイヤーが 親（ゲームマスター） となり、正解のドア情報を把握した状態で、他のプレイヤーからのドアに関する質問に Yes / No で答えます。



親（ゲームマスター）以外のプレイヤーは



・裏向きドアカードを1枚ずつめくって公開

・質問によって親（ゲームマスター）から情報を集める

・全員で話し合いながら条件を絞り込む



という手順で正解のドアのカードを探索します。



そして、正解だと判断した瞬間に「オールドア宣言」 が行われ、その宣誓を合図にカウントダウン付きのカルタフェイズが突発的に発生します。

場に並ぶ全てのカードの中から、正解のドアを見つけ出し、獲得することで脱出ゴールが近づきます。



なお、親（ゲームマスター）はゲーム中に必ず一度だけウソをつくという制約があります。

どの質問がウソだったかは、最後まで明かされません。







■ プレイ情報

・タイトル：ALLDOOR THE ONE（オールドア ザ・ワン）

・プレイ人数：3～6人

・プレイ時間：10分～

・対象年齢：10歳以上

・ジャンル：協力型推理 × 脱出 × リアルタイムカルタ







■ コンポーネント

・ドアカード30枚

・質問チップ３枚

・記憶チップ３枚 / 記憶チップ土台1枚

・マップチップ１枚（マスのカスタマイズ可能）

・正解チップ8枚（表1点・裏2点）

・脱出チップ1枚 / 脱出チップ土台1枚

・タイムチップ1枚 / タイムチップ土台1枚

・タイムマップ1枚（表：20マス《基本》・裏：15マス《上級者向け》）

・遊び方説明書１枚







■商品情報

・発売日：2026年5月23日(土)

・価格：2,980円（税込）

・販売方法：オンライン販売、イベント、ほか



【販売イベント（ゲームマーケット2026年春 両日-K14）】

https://gamemarket.jp/booth/6369



【販売サイト】

https://tamagoswitch.official.ec/



【公式 X】

https://x.com/TAMAGO_Switch_



【公式 WEB】

https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html



【公式 Youtube】

https://www.youtube.com/channel/UC6aBDMLJ-depYACfs1lwPLw







■ ブランドについて



「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、

“アイデアのタマゴ”を

体験として成立する遊びへとスイッチする

株式会社CUCURIのオリジナルボードゲームブランドです。







【お問い合わせ先】



株式会社CUCURI（TAMAGO Switch）

担当：佐倉 美咲

E-mail：tamago@cucuri.co.jp

X（旧Twitter）：https://x.com/TAMAGO_Switch_

配信元企業：株式会社CUCURI

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