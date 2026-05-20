株式会社サンクユー、EC-CUBEパートナーの役割と選び方を解説｜制作会社との違いと依頼するメリットとは
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株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBE導入を検討する企業に向けて、EC-CUBEパートナーの役割や制作会社との違いを整理したコラム『EC-CUBEパートナーとは？制作会社との違い・選び方・依頼するメリットを解説』を公開しました。
■ なぜ「EC-CUBEパートナー」が注目されるのか
EC-CUBEは自由度が高い反面、構築会社によって品質や対応力に差が出やすい特徴があります。
そのため、
・カスタマイズ対応
・BtoB構築
・基幹システム連携
・長期保守
まで考えた場合、「どこに依頼するか」が重要になります。
■ EC-CUBEパートナーとは
本コラムでは、EC-CUBEパートナーとは、EC-CUBE公式が認定している制作・開発会社であり、一定の実績や技術力を持つ企業であると解説しています。
単なるWeb制作だけではなく、
・EC-CUBE構築
・カスタマイズ
・アップデート対応
・運用支援
など、EC-CUBEに特化した知識と経験が求められます。
■ 制作会社との違い
コラムでは、
・制作会社
→ デザイン・ページ制作中心
・EC-CUBEパートナー
→ システム開発・業務設計・保守まで対応
という違いを整理しています。
特に、複雑な業務要件や独自カスタマイズが必要な場合は、EC-CUBEの内部構造を理解した開発力が重要になります。
■ EC-CUBEパートナーへ依頼するメリット
・EC-CUBE特有の仕様理解
・カスタマイズ対応力
・アップデート対応
・プラグイン知識
・長期運用支援
などが大きなメリットになります。
また、BtoB-ECでは、受注フローや価格設計など業務理解が必要になるため、実績や経験値が重要になります。
■ よくある失敗
・価格だけで選ぶ
・EC-CUBE経験を確認していない
・保守体制を見ていない
・将来の拡張性を考慮していない
結果として、改修コスト増加や運用トラブルにつながるケースがあります。
■ コラムはこちら
EC-CUBEパートナーとは？制作会社との違い・選び方・依頼するメリットを解説
https://www.thank-u.net/blog/eccube/about_eccube_partner/
■ サンクユーの支援
サンクユーはEC-CUBEインテグレートパートナーとして、EC-CUBE構築から運用まで一貫して支援しています。
・EC-CUBE構築／カスタマイズ
・BtoB-EC構築
・基幹システム連携
・業務整理／要件定義
・保守／アップデート対応
まで対応し、業務に合ったECサイト構築を支援しています。
■ こんな企業様におすすめ
・EC-CUBE構築会社選びで迷っている
・BtoB対応できる会社を探している
・長期運用を前提に構築したい
・カスタマイズ前提で相談したい
・保守まで任せたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBE導入を検討する企業に向けて、EC-CUBEパートナーの役割や制作会社との違いを整理したコラム『EC-CUBEパートナーとは？制作会社との違い・選び方・依頼するメリットを解説』を公開しました。
■ なぜ「EC-CUBEパートナー」が注目されるのか
EC-CUBEは自由度が高い反面、構築会社によって品質や対応力に差が出やすい特徴があります。
そのため、
・カスタマイズ対応
・BtoB構築
・基幹システム連携
・長期保守
まで考えた場合、「どこに依頼するか」が重要になります。
■ EC-CUBEパートナーとは
本コラムでは、EC-CUBEパートナーとは、EC-CUBE公式が認定している制作・開発会社であり、一定の実績や技術力を持つ企業であると解説しています。
単なるWeb制作だけではなく、
・EC-CUBE構築
・カスタマイズ
・アップデート対応
・運用支援
など、EC-CUBEに特化した知識と経験が求められます。
■ 制作会社との違い
コラムでは、
・制作会社
→ デザイン・ページ制作中心
・EC-CUBEパートナー
→ システム開発・業務設計・保守まで対応
という違いを整理しています。
特に、複雑な業務要件や独自カスタマイズが必要な場合は、EC-CUBEの内部構造を理解した開発力が重要になります。
■ EC-CUBEパートナーへ依頼するメリット
・EC-CUBE特有の仕様理解
・カスタマイズ対応力
・アップデート対応
・プラグイン知識
・長期運用支援
などが大きなメリットになります。
また、BtoB-ECでは、受注フローや価格設計など業務理解が必要になるため、実績や経験値が重要になります。
■ よくある失敗
・価格だけで選ぶ
・EC-CUBE経験を確認していない
・保守体制を見ていない
・将来の拡張性を考慮していない
結果として、改修コスト増加や運用トラブルにつながるケースがあります。
■ コラムはこちら
EC-CUBEパートナーとは？制作会社との違い・選び方・依頼するメリットを解説
https://www.thank-u.net/blog/eccube/about_eccube_partner/
■ サンクユーの支援
サンクユーはEC-CUBEインテグレートパートナーとして、EC-CUBE構築から運用まで一貫して支援しています。
・EC-CUBE構築／カスタマイズ
・BtoB-EC構築
・基幹システム連携
・業務整理／要件定義
・保守／アップデート対応
まで対応し、業務に合ったECサイト構築を支援しています。
■ こんな企業様におすすめ
・EC-CUBE構築会社選びで迷っている
・BtoB対応できる会社を探している
・長期運用を前提に構築したい
・カスタマイズ前提で相談したい
・保守まで任せたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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