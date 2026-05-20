デジタル苦手な人でも安心！絵を描きながらアプリの操作が学べる『やさしいアイビスペイント入門 かわいい女の子を描いて学ぶ お絵かきアプリ完全ガイド』2026年5月20日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『やさしいアイビスペイント入門 かわいい女の子を描いて学ぶ お絵かきアプリ完全ガイド』を2026年5月20日（火）より全国書店にて発売いたします。
女の子を描きながら、無料お絵かきアプリ「アイビスペイント」の使い方が学べる！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349607/images/bodyimage1】
スマホ・パソコン・タブレットで手軽に始められる アイビスペイント を使って、かわいい女の子イラストが描けるようになる一冊。
基本設定の解説からスタートし、下描きから完成までの工程を一枚のイラストで丁寧にナビゲート。ツールの使い方や描画のポイントを制作の流れに沿って学べるので、初心者でも無理なくステップアップできます。
本書に沿って描き進めることで、女の子を魅力的に見せるコツとソフト操作の両方が自然と身につき、「なんとなく描く」から「使いこなして描く」へと変化を実感できます。
さらに、人気イラストレーター・ドライフラワー、白花ののの制作実例も収録。
はじめてでも安心して取り組めて、レベルアップが実感できる一冊です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349607/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349607/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349607/images/bodyimage4】
＜ダウンロード特典付き＞
練習用イラストデータがダウンロードできる特典付きです。
詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12838
【商品情報】
やさしいアイビスペイント入門 かわいい女の子を描いて学ぶ お絵かきアプリ完全ガイド
●定価：2,530円（本体2,300円＋税10％）
●著者：川名すず
●ISBNコード:978-4-7986-4179-9
●JAN コード：9784798641799
●判型：B5変形判 160ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
女の子を描きながら、無料お絵かきアプリ「アイビスペイント」の使い方が学べる！
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スマホ・パソコン・タブレットで手軽に始められる アイビスペイント を使って、かわいい女の子イラストが描けるようになる一冊。
基本設定の解説からスタートし、下描きから完成までの工程を一枚のイラストで丁寧にナビゲート。ツールの使い方や描画のポイントを制作の流れに沿って学べるので、初心者でも無理なくステップアップできます。
本書に沿って描き進めることで、女の子を魅力的に見せるコツとソフト操作の両方が自然と身につき、「なんとなく描く」から「使いこなして描く」へと変化を実感できます。
さらに、人気イラストレーター・ドライフラワー、白花ののの制作実例も収録。
はじめてでも安心して取り組めて、レベルアップが実感できる一冊です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349607/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349607/images/bodyimage4】
＜ダウンロード特典付き＞
練習用イラストデータがダウンロードできる特典付きです。
詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12838
【商品情報】
やさしいアイビスペイント入門 かわいい女の子を描いて学ぶ お絵かきアプリ完全ガイド
●定価：2,530円（本体2,300円＋税10％）
●著者：川名すず
●ISBNコード:978-4-7986-4179-9
●JAN コード：9784798641799
●判型：B5変形判 160ページ
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