パーソナライズされた知識推奨と企業向け人工知能統合が、人工知能主導型知識管理システム市場の成長を加速
デジタル協業エコシステムの拡大、インテリジェントなデータ探索機能、自動化された企業ワークフローが、組織による知識の管理および活用方法を変革しています
業界全体の組織は、企業データ量が急速に拡大し続ける中で、インテリジェントな知識管理システムをますます重視しています。企業は、リアルタイムで企業知識を整理、分析、提供できる人工知能搭載基盤を通じて、より迅速な情報アクセス、より効率的な協業、および意思決定の改善を求めています。企業がデジタル変革施策を強化し、内部ワークフローを近代化する中で、人工知能主導型知識管理システム市場は、企業生産性、運用インテリジェンス、およびデータ主導型事業戦略の重要な構成要素として台頭しています。
人工知能主導型知識管理システム市場は、2030年までに510億ドルを超えると予測されています。比較として、より広範な人工知能市場は2030年までに約3,010億ドルに達すると見込まれており、人工知能主導型知識管理システム市場は親市場の約17％を占めると予測されています。2030年までに13兆8,070億ドルを超えると見込まれるより大規模な情報技術業界の中では、本市場は業界全体価値の約0.4％を占めると推定されています。
企業による人工知能導入とクラウド型協業基盤が初期市場拡大を支援
人工知能主導型知識管理システム市場の過去の発展は、企業による人工知能および機械学習技術の導入拡大によって支えられてきました。組織は、知識アクセス性とワークフロー効率を向上させることができるデジタル協業ツール、クラウドコンピューティング基盤、およびインテリジェント企業システムに大規模投資を行いました。
自動化された知識共有およびデータ管理ソリューションへの需要増加も、金融サービス、医療、情報技術、製造、顧客サービス運営を含む分野全体での導入を加速させました。デジタル変革戦略への強力な投資と主要技術提供企業の存在拡大も、世界的な市場拡大をさらに強化しました。
北米は、強力な企業技術導入と人工知能主導型ソフトウェアエコシステムへの大規模投資により、主要地域市場として浮上しました。同地域市場は2030年までに約190億ドルに達すると予測されています。
米国は、2030年までに約160億ドルに達すると見込まれ、引き続き最大の国別市場であり続けると予測されています。人工知能搭載企業ソリューションの導入拡大、クラウドインフラ拡大、および運用効率向上への需要増加が、強力な国内市場成長を支え続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349755/images/bodyimage1】
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パーソナライズされた知識提供と企業間相互運用性が将来の収益機会を創出
今後の市場成長は、パーソナライズされた知識推奨と企業基盤間でのシームレスな相互運用性への需要増加によって推進されると予測されています。企業は、利用者行動、ワークフロー、および運用要件に基づいて状況認識型情報およびインテリジェント推奨を提供できる人工知能システムをますます採用しています。
機械学習アルゴリズムおよび自然言語処理技術は、組織による知識検索改善、コンテンツ整理自動化、および関連インサイトへのリアルタイムアクセスを通じた従業員生産性向上を支援しています。これらのシステムは、情報検索に費やされる時間を削減すると同時に、協業を強化し、企業意思決定を加速させています。
業界全体の組織は、企業データ量が急速に拡大し続ける中で、インテリジェントな知識管理システムをますます重視しています。企業は、リアルタイムで企業知識を整理、分析、提供できる人工知能搭載基盤を通じて、より迅速な情報アクセス、より効率的な協業、および意思決定の改善を求めています。企業がデジタル変革施策を強化し、内部ワークフローを近代化する中で、人工知能主導型知識管理システム市場は、企業生産性、運用インテリジェンス、およびデータ主導型事業戦略の重要な構成要素として台頭しています。
人工知能主導型知識管理システム市場は、2030年までに510億ドルを超えると予測されています。比較として、より広範な人工知能市場は2030年までに約3,010億ドルに達すると見込まれており、人工知能主導型知識管理システム市場は親市場の約17％を占めると予測されています。2030年までに13兆8,070億ドルを超えると見込まれるより大規模な情報技術業界の中では、本市場は業界全体価値の約0.4％を占めると推定されています。
企業による人工知能導入とクラウド型協業基盤が初期市場拡大を支援
人工知能主導型知識管理システム市場の過去の発展は、企業による人工知能および機械学習技術の導入拡大によって支えられてきました。組織は、知識アクセス性とワークフロー効率を向上させることができるデジタル協業ツール、クラウドコンピューティング基盤、およびインテリジェント企業システムに大規模投資を行いました。
自動化された知識共有およびデータ管理ソリューションへの需要増加も、金融サービス、医療、情報技術、製造、顧客サービス運営を含む分野全体での導入を加速させました。デジタル変革戦略への強力な投資と主要技術提供企業の存在拡大も、世界的な市場拡大をさらに強化しました。
北米は、強力な企業技術導入と人工知能主導型ソフトウェアエコシステムへの大規模投資により、主要地域市場として浮上しました。同地域市場は2030年までに約190億ドルに達すると予測されています。
米国は、2030年までに約160億ドルに達すると見込まれ、引き続き最大の国別市場であり続けると予測されています。人工知能搭載企業ソリューションの導入拡大、クラウドインフラ拡大、および運用効率向上への需要増加が、強力な国内市場成長を支え続けています。
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パーソナライズされた知識提供と企業間相互運用性が将来の収益機会を創出
今後の市場成長は、パーソナライズされた知識推奨と企業基盤間でのシームレスな相互運用性への需要増加によって推進されると予測されています。企業は、利用者行動、ワークフロー、および運用要件に基づいて状況認識型情報およびインテリジェント推奨を提供できる人工知能システムをますます採用しています。
機械学習アルゴリズムおよび自然言語処理技術は、組織による知識検索改善、コンテンツ整理自動化、および関連インサイトへのリアルタイムアクセスを通じた従業員生産性向上を支援しています。これらのシステムは、情報検索に費やされる時間を削減すると同時に、協業を強化し、企業意思決定を加速させています。