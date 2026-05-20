水圧タンク産業規模分析：2026年1064百万米ドル、CAGR6.2%で2032年1522百万米ドルへ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349850/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、給水インフラ分野の中でも着実な成長を続ける「水圧タンクの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを正式に発表しました。
本レポートでは、水圧タンク市場の最新の市場分析を提供。売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業ランキングなどの定量データを網羅的に分析するとともに、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的分析も実施しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの高精度な成長予測を掲載。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
二次給水設備市場の拡大と水圧タンクの役割
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253051/water-pressure-tank
二次給水設備とは、住民の水需要を解決するために開発された装置です。水道事業者が現場調査・試験・研究開発を通じて生み出したこの設備は、国家の公共水道網や住民自身の給水設備をベースに、二次的な給水を実現し、多数のユーザーの水需要を満たします。
市場分析の観点から見ると、二次給水設備はその動作原理によって、主に以下の3タイプに分類されます。
液位制御型（レベルコントロール）
圧力制御型（プレッシャーコントロール）
周波数変換型（インバーターコントロール）
経済の急速な発展に伴い、都市化プロセスが給水産業の発展を継続的に促進しています。当社の調査によると、世界の二次給水設備市場は2022年に約XX億米ドル（※原文「about billion」のため数値表記は原文ママ）規模に達しました。このうち水圧タンクは、安定した給水圧力の維持とポンプの起動頻度低減に不可欠なコンポーネントとして、同市場の成長とともに需要を拡大しています。
このような?展??を踏まえると、水圧タンク市場は特に新興国の都市インフラ整備や、既存給水設備の老朽化更新需要を背景に、今後も堅調な成長が見込まれます。
主要企業の市場シェアと競争環境
水圧タンク市場の主要企業には以下のグローバルリーダーが含まれます。
Amtrol、A.O. Smith、APEC Water、Reliance Water Heaters、Krystal Pure、RainHarvest Systems、Pentair、Swan Group
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向や各社の製品戦略・地域展開を明らかにしています。特に、住宅用から商業用まで幅広い用途に対応する製品ポートフォリオの違いが、競争優位性に大きく影響しています。
製品別・用途別市場分類：成長セグメントの特定
水圧タンク市場は以下のセグメントに分類され、それぞれの成長率・設置環境・需要特性が異なります。
製品別（設置方向）
Vertical（縦型） - 省スペース性に優れ、住宅・商業施設の限られた設置スペースで人気。都市部の集合住宅や小規模商業施設で需要拡大
Horizontal（横型） - 大容量タイプが中心。工業団地や大規模商業施設、貯水槽を併用するシステムで採用されるケースが多い
用途別
Residential（住宅用） - 戸建住宅・集合住宅における給水圧力安定化ニーズから、安定したボリュームゾーンとして成長。特に既存住宅の給水設備リフォーム市場での需要が顕著
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、給水インフラ分野の中でも着実な成長を続ける「水圧タンクの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを正式に発表しました。
本レポートでは、水圧タンク市場の最新の市場分析を提供。売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業ランキングなどの定量データを網羅的に分析するとともに、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的分析も実施しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの高精度な成長予測を掲載。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
二次給水設備市場の拡大と水圧タンクの役割
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二次給水設備とは、住民の水需要を解決するために開発された装置です。水道事業者が現場調査・試験・研究開発を通じて生み出したこの設備は、国家の公共水道網や住民自身の給水設備をベースに、二次的な給水を実現し、多数のユーザーの水需要を満たします。
市場分析の観点から見ると、二次給水設備はその動作原理によって、主に以下の3タイプに分類されます。
液位制御型（レベルコントロール）
圧力制御型（プレッシャーコントロール）
周波数変換型（インバーターコントロール）
経済の急速な発展に伴い、都市化プロセスが給水産業の発展を継続的に促進しています。当社の調査によると、世界の二次給水設備市場は2022年に約XX億米ドル（※原文「about billion」のため数値表記は原文ママ）規模に達しました。このうち水圧タンクは、安定した給水圧力の維持とポンプの起動頻度低減に不可欠なコンポーネントとして、同市場の成長とともに需要を拡大しています。
このような?展??を踏まえると、水圧タンク市場は特に新興国の都市インフラ整備や、既存給水設備の老朽化更新需要を背景に、今後も堅調な成長が見込まれます。
主要企業の市場シェアと競争環境
水圧タンク市場の主要企業には以下のグローバルリーダーが含まれます。
Amtrol、A.O. Smith、APEC Water、Reliance Water Heaters、Krystal Pure、RainHarvest Systems、Pentair、Swan Group
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向や各社の製品戦略・地域展開を明らかにしています。特に、住宅用から商業用まで幅広い用途に対応する製品ポートフォリオの違いが、競争優位性に大きく影響しています。
製品別・用途別市場分類：成長セグメントの特定
水圧タンク市場は以下のセグメントに分類され、それぞれの成長率・設置環境・需要特性が異なります。
製品別（設置方向）
Vertical（縦型） - 省スペース性に優れ、住宅・商業施設の限られた設置スペースで人気。都市部の集合住宅や小規模商業施設で需要拡大
Horizontal（横型） - 大容量タイプが中心。工業団地や大規模商業施設、貯水槽を併用するシステムで採用されるケースが多い
用途別
Residential（住宅用） - 戸建住宅・集合住宅における給水圧力安定化ニーズから、安定したボリュームゾーンとして成長。特に既存住宅の給水設備リフォーム市場での需要が顕著