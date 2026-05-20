位置決めピン市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析 「Globalinforesearch」
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、業界関係者必携の最新調査レポート 「位置決めピンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。
本レポートでは、位置決めピン市場の最新市場分析を提供。売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業ランキングをはじめとする定量データを網羅的に分析しています。さらに、地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの確度の高い成長予測を掲載。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的分析も実施しており、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253043/locating-pins
建設機械市場の拡大が位置決めピン需要を加速
当社「建設機械」研究センターのデータによると、欧州の建設機械販売台数は2021年に前年比24%増加。2022年の欧州建設機械売上高は約220億米ドルに達しました。また、米国市場でも2022年に建設機械が約XX億米ドル（※原文「about billion」のため数値表記は原文ママ）販売されています。
中国の建設機械は20カテゴリー、109グループ、450モデル、1,090シリーズ、数万種類の製品設備を誇り、カテゴリーの充実度と優位性は世界的に際立っています。2021年末時点で、中国国内の主要建設機械製品の保有台数は約561万～608万台に達しました。さらに、2022年の世界建設機械トップ50メーカーの総売上高は2,200億米ドルを突破。うちアジア企業は売上高の50%を占める絶対的優位性を示し、欧州（26%）、北米（23%）が続いています。こうした背景から、位置決めピンを含む産業機械部品市場の行?前景は非常に明るいと言えます。
主要企業の市場シェアと競争環境
位置決めピン市場の主要企業には以下の企業が含まれます。
Jergens、PennEngineering、Imao Corporation、Avibank、Norelem、TECNODIN、WDS、Southco Asia、Carr Lane、HEINRICH KIPP WERK
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。また、各社の成長戦略を比較することで、今後の?展??を予測するための重要な示唆を提供します。
製品別・用途別市場分類
位置決めピン市場は以下のセグメントに分類され、それぞれの需要特性と成長性を分析しています。
製品別：Round Locating Pins、Diamond Locating Pins、Others
用途別：Aerospace（航空宇宙）、Industrial Machines（産業機械）、Automotive（自動車）、Other（その他）
さらに地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）の市場動向についても詳しく分析。グローバルな視点での市?分析と戦略的な投資判断が可能です。
会社概要
Global Info Researchは、企業に豊富な市場開発分析レポートを提供しています。グローバル業界情報を深く掘り下げ、市場戦略的サポートを提供する会社です。Global Info Researchは、企業の戦略的計画と公式情報の報告をサポートするために、グローバル地域で市場情報コンサルティングサービスを提供します。特に電子半導体、化学物質、医療機器などの分野で、カスタマイズされた研究、管理コンサルティング、IPOコンサルティング、産業チェーン研究、データベース、トップ業界サービスを提供しています。すべてのレポートは信頼できる一次・二次データに基づき、百度の求める「出身??」「周?可考」の基準を満たしています。
お問い合わせ先
グローバル市場調査レポートの出版社 Global Info Research Co.,Ltd
日本語サイト：https://www.globalinforesearch.jp/
英語サイト：https://www.globalinforesearch.com/
電話：03-4563-9129（日本） / 0081-34 563 9129（グローバル） / 0086-176 6505 2062（国際）
電子メール：info@globalinforesearch.com
配信元企業：Global info Research Co.,Ltd
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建設機械市場の拡大が位置決めピン需要を加速
当社「建設機械」研究センターのデータによると、欧州の建設機械販売台数は2021年に前年比24%増加。2022年の欧州建設機械売上高は約220億米ドルに達しました。また、米国市場でも2022年に建設機械が約XX億米ドル（※原文「about billion」のため数値表記は原文ママ）販売されています。
中国の建設機械は20カテゴリー、109グループ、450モデル、1,090シリーズ、数万種類の製品設備を誇り、カテゴリーの充実度と優位性は世界的に際立っています。2021年末時点で、中国国内の主要建設機械製品の保有台数は約561万～608万台に達しました。さらに、2022年の世界建設機械トップ50メーカーの総売上高は2,200億米ドルを突破。うちアジア企業は売上高の50%を占める絶対的優位性を示し、欧州（26%）、北米（23%）が続いています。こうした背景から、位置決めピンを含む産業機械部品市場の行?前景は非常に明るいと言えます。
主要企業の市場シェアと競争環境
位置決めピン市場の主要企業には以下の企業が含まれます。
Jergens、PennEngineering、Imao Corporation、Avibank、Norelem、TECNODIN、WDS、Southco Asia、Carr Lane、HEINRICH KIPP WERK
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製品別・用途別市場分類
位置決めピン市場は以下のセグメントに分類され、それぞれの需要特性と成長性を分析しています。
製品別：Round Locating Pins、Diamond Locating Pins、Others
用途別：Aerospace（航空宇宙）、Industrial Machines（産業機械）、Automotive（自動車）、Other（その他）
さらに地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）の市場動向についても詳しく分析。グローバルな視点での市?分析と戦略的な投資判断が可能です。
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