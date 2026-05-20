コネクテッドおよびプレミアムな車内空間への需要拡大を背景に、世界のオーバーヘッドコンソール市場は2032年までに206億8,000万米ドルを突破する見通し

コネクテッドおよびプレミアムな車内空間への需要拡大を背景に、世界のオーバーヘッドコンソール市場は2032年までに206億8,000万米ドルを突破する見通し