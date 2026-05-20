世界のシリコン瘢痕テープ市場：2032年に5.0%成長率、市場規模は214百万米ドルに達する見込み
シリコン瘢痕テープとは
シリコン瘢痕テープは、肥厚性瘢痕やケロイド形成を抑制する医療用ドレッシング材として高い評価を獲得している。2024年の世界生産量は約500万個、平均販売価格は1個当たり30米ドルとなった。
シリコン瘢痕テープは、皮膚表面に閉鎖的かつ湿潤な環境を形成することで、水分蒸発を制御しながらコラーゲン沈着を抑制する特徴を持つ。従来の外科的治療やレーザー治療と比較して、非侵襲性と安全性に優れている点が大きな優位性である。特に美容整形後の術後ケア市場では、透明性と装着快適性を両立した薄型シリコン瘢痕テープへの需要が拡大している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349851/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349851/images/bodyimage2】
図. シリコン瘢痕テープの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「シリコン瘢痕テープ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、シリコン瘢痕テープの世界市場は、2025年に153百万米ドルと推定され、2026年には160百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.0%で推移し、2032年には214百万米ドルに拡大すると見込まれています。
シリコン瘢痕テープ市場の成長背景と市場規模
シリコン瘢痕テープ市場は、美容医療の普及、術後ケア需要の高度化、ならびにセルフメディケーション意識の高まりを背景に、安定した成長局面へ移行している。
特にシリコン瘢痕テープは、低侵襲かつ長期使用可能な瘢痕管理製品として、形成外科、火傷治療、美容整形分野で採用が進んでいる。近年では、医療グレードシリコーン、創傷管理、ケロイド対策、術後ケアといったキーワードを軸に、高機能化競争が加速している。
米国関税政策とサプライチェーン再編の影響
2025年の米国関税政策の見直しは、シリコン瘢痕テープを含む医療用ドレッシング材の国際供給網に大きな影響を及ぼしている。特に医療グレードシリコーンやポリウレタンフィルムなど主要原材料の価格変動が製造コストを押し上げており、北米・欧州メーカーでは調達先多様化の動きが鮮明となった。
一方、中国や東南アジア地域では現地生産能力の増強が進み、サプライチェーン再編が加速している。直近6カ月では、複数の医療機器メーカーが無菌包装工程の自動化投資を拡大しており、シリコン瘢痕テープ市場全体で品質保証体制の高度化が進展している。
産業チェーン構造と主要企業の競争戦略
シリコン瘢痕テープ産業は、原材料供給から無菌加工、販売チャネルまで高度に専門化されたサプライチェーンによって構成されている。
上流では、ダウ・コーニングや信越化学などが供給する医療グレードシリコーン材料が品質競争力を左右する重要要素となっている。
中流では、コーティング加工、精密スリット加工、粘着制御技術などが製品差別化の中核であり、Smith & Nephew、Scarban、Silagenなど大手メーカーが高シェアを占有している。
下流市場では、病院向け術後ケアだけでなく、EC販売やドラッグストア流通を通じた一般消費者市場の成長が顕著である。
用途別需要拡大と細分化市場の進展
用途別では、Surgical Scars分野が最大市場を形成しており、特に帝王切開や整形外科手術後のケア需要が増加している。加えて、Burn Scars領域では火傷後の色素沈着対策としてシリコン瘢痕テープの採用が拡大している。
シリコン瘢痕テープは、肥厚性瘢痕やケロイド形成を抑制する医療用ドレッシング材として高い評価を獲得している。2024年の世界生産量は約500万個、平均販売価格は1個当たり30米ドルとなった。
シリコン瘢痕テープは、皮膚表面に閉鎖的かつ湿潤な環境を形成することで、水分蒸発を制御しながらコラーゲン沈着を抑制する特徴を持つ。従来の外科的治療やレーザー治療と比較して、非侵襲性と安全性に優れている点が大きな優位性である。特に美容整形後の術後ケア市場では、透明性と装着快適性を両立した薄型シリコン瘢痕テープへの需要が拡大している。
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図. シリコン瘢痕テープの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「シリコン瘢痕テープ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、シリコン瘢痕テープの世界市場は、2025年に153百万米ドルと推定され、2026年には160百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.0%で推移し、2032年には214百万米ドルに拡大すると見込まれています。
シリコン瘢痕テープ市場の成長背景と市場規模
シリコン瘢痕テープ市場は、美容医療の普及、術後ケア需要の高度化、ならびにセルフメディケーション意識の高まりを背景に、安定した成長局面へ移行している。
特にシリコン瘢痕テープは、低侵襲かつ長期使用可能な瘢痕管理製品として、形成外科、火傷治療、美容整形分野で採用が進んでいる。近年では、医療グレードシリコーン、創傷管理、ケロイド対策、術後ケアといったキーワードを軸に、高機能化競争が加速している。
米国関税政策とサプライチェーン再編の影響
2025年の米国関税政策の見直しは、シリコン瘢痕テープを含む医療用ドレッシング材の国際供給網に大きな影響を及ぼしている。特に医療グレードシリコーンやポリウレタンフィルムなど主要原材料の価格変動が製造コストを押し上げており、北米・欧州メーカーでは調達先多様化の動きが鮮明となった。
一方、中国や東南アジア地域では現地生産能力の増強が進み、サプライチェーン再編が加速している。直近6カ月では、複数の医療機器メーカーが無菌包装工程の自動化投資を拡大しており、シリコン瘢痕テープ市場全体で品質保証体制の高度化が進展している。
産業チェーン構造と主要企業の競争戦略
シリコン瘢痕テープ産業は、原材料供給から無菌加工、販売チャネルまで高度に専門化されたサプライチェーンによって構成されている。
上流では、ダウ・コーニングや信越化学などが供給する医療グレードシリコーン材料が品質競争力を左右する重要要素となっている。
中流では、コーティング加工、精密スリット加工、粘着制御技術などが製品差別化の中核であり、Smith & Nephew、Scarban、Silagenなど大手メーカーが高シェアを占有している。
下流市場では、病院向け術後ケアだけでなく、EC販売やドラッグストア流通を通じた一般消費者市場の成長が顕著である。
用途別需要拡大と細分化市場の進展
用途別では、Surgical Scars分野が最大市場を形成しており、特に帝王切開や整形外科手術後のケア需要が増加している。加えて、Burn Scars領域では火傷後の色素沈着対策としてシリコン瘢痕テープの採用が拡大している。