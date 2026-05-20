千葉県トラック協会 市川支部青年部会の研修会に、代表の菅原拓也が登壇。 日東物流の進める 「アタリマエ経営」 についてお話しました。

千葉県トラック協会 市川支部青年部会の研修会に、代表の菅原拓也が登壇。 日東物流の進める 「アタリマエ経営」 についてお話しました。