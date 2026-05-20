昨年度のキックオフミーティングの様子





株式会社教育と探求社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮地 勘司)は、探究学習プログラム「クエストエデュケーション」の企業探究コース「コーポレートアクセス」2026年度プログラムを開始いたしました。





スタートから22年目となる今年度は、各業界を代表する企業11社に加え、特別協賛として住友商事が参画。中高生は、実在する企業から出されたミッションに向き合い、社会や仕事のリアルに触れながら、仲間と協働し、自分たちの提案を形にしていきます。





中高生の学びに伴走するとはどういうことか、主体的かつ協働的に考えるために、2026年6月1日(月)に参画する各企業の担当者が一堂に集まり、キックオフミーティングを開催いたします。本活動の企業人にとっての年間のテーマは「創造性を耕す」。AIが凄まじい速さで進歩し続ける今日、人の心に真に向き合うとはどのようなことか、生徒と共に探求するための準備を大人も整えます。









■「コーポレートアクセス」とは

2005年に始動した「クエストエデュケーション」は全国41都道府県で約400校が取り組み、約8万2千人の生徒が参加しています(2026年3月31日時点)。





「コーポレートアクセス」では、全24コマの学びを通して、中高生が企業のテーマに向き合い、仲間と対話しながら答えを探求します。その中で、生徒たちは社会や仕事への理解を深め、「どう生きるか」「どう関わるか」を主体的に考えます。こうした経験が、変化の大きい時代を自分らしく生きる力へとつながっていきます。





また企業にとっても、若い世代ならではの視点や柔軟な発想に出会うことで、新たな可能性や次代へのヒントを得る機会となっています。





＜「コーポレートアクセス」2026年度 参画企業一覧＞

イオン／オカムラ／キモノハーツ／鴻池組／サントリー／大和ハウス工業／テクマトリックス／日清製粉グループ／パナソニック エナジー／富士製薬工業／三井住友信託銀行 (五十音順)





「コーポレートアクセス」2026年度 参画企業一覧





特別協賛：住友商事









■キックオフミーティング開催概要

本年度のスタートとして、参画企業の担当者を対象にキックオフミーティングを開催します。

当日は、プログラム理解を深めるセッションに加え、参加者同士の交流や対話を通じて、これから始まる協働の土壌を耕します。

当日はメディアの取材も受け付けております。





日程： 2026年6月1日(月)

時間： 15時開始(予定)

場所： 都内 ※詳細は参加者に別途ご案内いたします。









■教育と探求社について

教育と探求社は、「生きる力を育む探究型教育」の実現を目指し、学校・企業・社会をつなぐ教育プログラムを展開しています。今後も、学びと社会がつながる機会を積極的に創出してまいります。





所在地 ： 〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル 6F

設立 ： 2004年11月26日

資本金 ： 3,000万円

事業内容： 「クエストエデュケーション」など探究学習プログラムの

企画開発・制作販売、教育支援業

役員 ： 代表取締役社長 宮地 勘司

取締役 米倉 誠一郎(一橋大学名誉教授)

取締役 杉浦 治

取締役 土屋 恵子

URL ： https://eduq.jp/









■お問い合わせ・取材申込み

株式会社教育と探求社

担当 ： 児浦

Email： co@eduq.jp

Tel ： 03-6674-1234