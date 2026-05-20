Game Source Entertainment(GSE)は、Seed Sparkle Labが開発するライフシミュレーションRPG『Starsand Island(スターサンド・アイランド)』(PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM) 2)のパッケージ版について、本日より予約受付を開始しました。発売日は2026年8月20日を予定しています。





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■予約特典は“限定白いスポーツカー”

パッケージ版の予約開始にあわせて、予約特典の内容も明らかに。対象期間中に購入すると、ゲーム内で使用可能な限定乗り物「限定白いスポーツカー“光速・スピアリング”」が入手できる。





クラシカルな雰囲気と洗練されたデザインを兼ね備えた特別な車両で、島内の移動をより快適に、そしてスタイリッシュに楽しめるアイテムとなっている。









■『Starsand Island(スターサンド・アイランド)』製品情報

発売日 ： 2026年8月20日

対応機種 ： PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM) 2

希望小売価格 ： JPY 7,018(税込)

関連情報掲載ページ： https://gamesource-ent.jp/detail/173

※実際の販売価格は販売店により異なる場合があります。





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■『Starsand Island(スターサンド・アイランド)』とは

『Starsand Island(スターサンド・アイランド)』は、“現代の桃源郷”をコンセプトにしたシミュレーション作品。プレイヤーは島での生活を通じて、農作業や釣りといった穏やかな時間を過ごしながら、自分だけの暮らしを築いていく。

一方で、戦闘や採掘といったアクション性のある要素や、生産ラインを構築するクラフトシステムも用意されており、リラックスとやり込みの両方を楽しめるバランスの取れたゲームデザインとなっている。





さらに、自由度の高いDIY建築や、個性豊かなNPCとの交流要素も収録。クエストを通じて島との関係性を深めていくことで、プレイヤーにとっての“帰りたくなる場所”を作り上げていく。





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■ よくあるご質問(FAQ)

Q1：『Starsand Island(スターサンド・アイランド)』の発売日はいつですか？

A：2026年8月20日を予定しております。





Q2：現在予約できるのはパッケージ版のみですか？

A：はい。現時点ではパッケージ版のみ予約受付中です。





Q3：パッケージ版はどこで予約できますか？

A：予約ページはこちら： https://gamesource-ent.jp/detail/173

※取扱状況は販売店により異なります。





Q4：予約特典「限定白いスポーツカー“光速・スピアリング”」とは何ですか？入手方法は？

A：ゲーム内で使用できる限定の乗り物です。対象期間内にご購入いただいた方へ付与されます。





Q5：Steamの早期アクセス版とコンソール版に違いはありますか？

A：はい、内容は完全に同一ではありません。

Steam版は開発中のバージョンであり、アップデートにより内容が変動します。一方、コンソール版は製品版として、内容やバランスが調整・追加されています。

※最終的な仕様は発売前に改めてご案内いたします。





Q6：予約に関する問い合わせ先は？

A：Game Source Entertainmentカスタマーサポートまでご連絡ください。

support@gamesource-ent.jp

※予約変更・キャンセル・決済・配送等については各販売店にもお問い合わせください。









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)2、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。





▼Game Source Entertainment及び商品の詳しい情報は、こちら

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■製品情報

【タイトル】Starsand Island(スターサンド・アイランド)

対応機種 ： PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)2

発売日 ： 2026年8月20日

価格 ： JPY 7,018(税込)

ジャンル ： ライフシミュレーションRPG

プレイ人数(オフライン)： 1人

プレイ人数(オンライン)： 1-4人

表示対応言語 ： 日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)

ボイス対応言語 ： 日本語／英語／中国語

開発元 ： Seed Sparkle Lab

発売元 ： Seed Sparkle Lab

パッケージ版発売元 ： Game Source Entertainment

CERO ： A

権利表記 ：

(C) 2026 Seed Sparkle Lab. All rights reserved. Published by Seed Sparkle Lab. Physical retail version licensed to and published by Game Source Entertainment.