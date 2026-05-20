千葉県千葉市で、国内流通1％未満の希少な国産生ライチを生産する高級フルーツブランド「千の葉(せんのは)ライチ」(運営：株式会社フロッグキューブ)は、2026年シーズンの「ライチ収穫体験」を本日5月20日(水)より正式にスタートいたしました。5月17日に実施したプレオープンが大盛況となるなど今年は例年以上の豊作となっており、全国の皆様へ向けた「生ライチ(化粧箱入り)」の発送も開始いたしました。





5/17撮影 収穫体験ハウス





プレオープン当日の様子





また、収穫体験の開幕に合わせ、敷地内にて「朝採り生ライチ」を購入できる直売所もオープン。6月20日頃までの約1ヶ月間、現地でもご自宅でも、極上の初夏体験を提供いたします。





5/17撮影 玉荷包ライチ





1. 【全国発送開始】ギフトに最適な「化粧箱入り」のお届けがスタート

遠方にお住まいの方や、お中元・ギフトとしてのご要望にお応えし、公式ホームページにて事前予約をいただいていた「生ライチ(化粧箱入り)」の全国発送を開始いたしました。また、ライチ好きにはたまらない「食べ比べ3種セット」も近日中の発送を予定しております。現在も公式ホームページにて化粧箱入りライチの予約販売を継続して受け付けており、ご自宅で最高鮮度のライチをお楽しみいただけます。





ライチ初荷の様子





2. 全国でも先駆け！初夏の爽やかな風を感じる「快適な収穫体験」

5月中旬からのライチ収穫体験(ライチ狩り)は、全国的に見ても非常に早い開催となります。ライチ狩りといえば真夏のイメージを持たれることも多いですが、5月～6月の当圃場は、真夏の酷暑とは異なる爽やかな初夏の風が吹き抜け、ハウス内でも非常に快適に収穫をお楽しみいただけます。今年は生育が早く仕上がりも最高の状態となっており、香り高く果汁たっぷりの感動を心ゆくまでご堪能ください。





収穫体験の様子





ライチ収穫体験イメージ





3. 朝採りを販売する「直売所」オープン＆「青山ファーマーズマーケット」限定出店

収穫体験に参加されない方でも極上のライチをご購入いただけるよう、併設の「直売所」も本日より営業を開始いたします(平日 10:00～12:00 ／ 土日 9:30～13:30)。また、都内のお客様にも直接千の葉ライチの魅力をお届けするため、5月23日(土)と6月13日(土)限定で「青山ファーマーズマーケット」へのマルシェ出店が決定いたしました。





玉荷包ライチ





4. 充実の農園見学と、「昭和の森」「ホキ美術館」など周辺スポットを巡る日帰りドライブ

収穫後は、色とりどりの果実が下がるマンゴーエリア(6月初旬より販売予定)や、県内でも希少な洋梨栽培エリアの見学も可能です。さらに当圃場は都心から車で最短60分。周辺には県内有数の広大な自然公園「昭和の森」や、写実絵画専門の「ホキ美術館」が点在しており、週末や平日の「日帰りドライブコース」として絶好のロケーションです。





マンゴーは5品種栽培





【開催・営業概要】

ライチ収穫体験 開催期間：2026年5月20日(水)～6月20日頃まで予定(※)

場所 ：千の葉ライチ 圃場(千葉県千葉市緑区大木戸町1159)

直売所 営業時間 ：平日 10:00～12:00 ／ 土日 9:30～13:30(※)

(※天候・生育状況や販売状況により早期終了、

または変動する場合がございます。)

青山ファーマーズマーケット(マルシェ)出店日：2026年5月23日(土)と6月13日(土)

全国発送・予約・詳細 ：公式サイト( https://sennoha-litchi.com/ )

(※収穫体験は「じゃらん遊び・体験予約」からも

ご予約可能です。)









【株式会社フロッグキューブについて】

「農業にクリエイティブと驚きを」を掲げ、千葉市にてライチ、マンゴー、洋梨などの高級フルーツを生産。ICTや最新技術を導入し、温暖化時代における新たな都市近郊農業のモデルケースを目指しています。