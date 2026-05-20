株式会社Nazuna(本社：京都府京都市、代表取締役：渡邊 龍一)は、TikTokを活用したクリエイターマーケティング事業を展開するPPP STUDIO株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮)と業務提携契約を締結したことをお知らせします。





Nazuna、PPP STUDIO株式会社と業務提携契約





■ 背景と目的

Nazunaは、京都の歴史的な町家や旅館を再生・活用した個性豊かな宿泊施設を展開し、国内外のゲストに唯一無二の京都体験を提供してきました。近年、インバウンド需要の回復とともに、宿泊施設の魅力を効果的に発信するデジタルマーケティングの強化が急務となっています。

一方、PPP STUDIOはTikTokをはじめとするショートムービープラットフォームにおけるクリエイターマネジメント・マーケティングで豊富な実績を持つ企業です。今回の業務提携により、両社の強みを掛け合わせ、Nazunaの宿泊施設の魅力を国内外の旅行者へ発信し、宿泊予約の促進および認知拡大を目指します。









■ 業務提携の主な内容

◆ Nazuna

・クリエイタースカウト業務

(宿泊ゲスト・キャンペーン応募者等を対象としたリクルーティング)

・TikTok GOプログラムへの参画支援

・タイアップ案件における宿泊施設・食事等のコンテンツ拠点としての提供

・宿泊施設の営業・プロモーション活動





◆ PPP STUDIO

・クリエイターのマネジメント業務

(TikTok GOプログラムを通じた運用)

・投稿コンテンツのディレクション業務

・企業・ブランド・宿泊施設向けタイアップ案件の獲得・進行管理









■ 取り組み事例

提携に先立ち、すでにクリエイターによるTikTok投稿を実施。Nazunaの宿泊体験を実際の滞在体験を発信した動画は国内外で大きな反響を呼び、実際の予約にもつながっています。





◆ Nazuna 京都 椿通での宿泊体験

https://www.tiktok.com/@shibuyaku_ol/photo/7608395537007512853

再生数：105,700回





◆ Nazuna 京都 西本願寺での宿泊体験

https://www.tiktok.com/@moguwaaai/video/7600413821378776327

再生数：32,400回





Nazuna 京都 椿通での宿泊体験





Nazuna 京都 西本願寺での宿泊体験





■ 代表コメント

渡邊 龍一(株式会社Nazuna 代表取締役)

「Nazunaが大切にしてきた『泊まる＝体験』という理念を、TikTokというプラットフォームを通じてより多くの方に届けられることを嬉しく思います。PPP STUDIOとの連携により、フレンドリーラグジュアリーな宿泊体験の魅力を映像でリアルに伝え、京都への旅を夢見る国内外のゲストに新たな感動をお届けしてまいります。」





若井 映亮(PPP STUDIO株式会社 代表取締役社長)

「Nazuna様との協業は、京都の奥深い魅力を、私たちが得意とするTikTokの力で世界中の人々へ届ける、またとない機会です。クリエイターの感性を通して、Nazuna様が提案する『本物の宿泊体験』を鮮やかに伝え、それが旅への衝動となり、京都の文化がさらに輝く一助となれば幸いです。」









■ 今後の展望

本提携を通じて、Nazunaは以下の成果を目指します。

(1)TikTokを軸としたショートムービーコンテンツによる宿泊施設の国内外への認知拡大

(2)クリエイターによるリアルな宿泊体験の発信を通じた予約促進

(3)タイアップ案件を通じた新たな収益チャネルの確立

(4)京都の観光・文化の魅力を国内外へ広く発信することによる地域への貢献





両社の強みを活かした収益シェアモデルを採用し、透明性の高い協業体制を構築します









■ PPP STUDIO株式会社

ショートムービープラットフォームで活躍するクリエイターのサポートやマネジメント事業を展開。「才能をぶちあげよう」をビジョンに掲げ、クリエイター個人の活動を支援しており、その一環としてクリエイター自身のブランド立ち上げやタイアップ広告の営業活動等に取り組んでいる。所属・提携しているクリエイターは2,000組を超え、総フォロワー数は5.4億人を突破。





公式サイト： https://pppstudio.jp/

親会社 ： https://www.torihada.co.jp/





PPP STUDIO株式会社





■ 株式会社Nazuna

お客様との温かい交流を大切に、心地よい高級感を提供する“フレンドリーラグジュアリー”な町家旅館「Nazuna」を展開。「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」が『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを獲得し、「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞。2025年5月には関東初進出となる「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業、同年秋には初めて町家以外の建物を再生した「Nazuna 京都 西本願寺」を開業。歴史ある建物と土地の魅力を活かし、心に残る滞在体験を創出しています。





代表取締役： 渡邊 龍一

本社 ： 京都府京都市下京区布屋町83-1

公式サイト： https://www.nazuna.co/