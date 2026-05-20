biid株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）は、運営する「ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島」（ Web: https://www.chotto-yacht.com ）が運営受託している夏期限定の海の家「ちょっとヨットビーチハウス」（Web: https://www.chotto-yacht.com/about/beachhouse/ ）を、今年も2026年7月1日(水)よりオープンいたします。また、オープンに先駆け、毎年多くのグループやご家族連れで賑わう「海の家BBQ」のご予約受付を、2026年5月20日(水)より開始いたします。

海の家「ちょっとヨットビーチハウス」の今年のテーマ

今年の「ちょっとヨットビーチハウス」のテーマは、原点回帰となる「ヨット乗りの休息の場」を追求した『YACHTIES' REST 』。海の家「ちょっとヨットビーチハウス」ではお客様に毎年海の家を楽しんでいただくため、異なるテーマにチャレンジしております。昨年度の挑戦を経て私たちが辿り着いたのは、潮風が似合う本質的な心地よさです。2026年度は、江ノ島のビーチに馴染む木造の質感を活かし、カリフォルニアの船着き場をイメージした「オールド・アメリカン・ピア」をコンセプトに展開。地域の皆様や海を愛する方はもちろん、江ノ島に観光にいらっしゃる方々が、自然体でエネルギッシュに過ごせる夏の拠点を目指します。

【予約開始】江ノ島の海を目の前に楽しめる！手ぶらで手軽な「海の家BBQ」

「オールド・アメリカン・ピア」の雰囲気が漂う特等席で、開放感あふれる「海の家BBQ」を楽しみませんか？準備や片付けが一切不要なフルサービスで、贅沢なひとときを提供いたします。

【シーンに合わせて選べる全6種類のプラン】

【江ノ島観光・人気No.1】とにかく人気のプランで江ノ島観光を楽しみたい方に！「ハラミステーキBBQ」

当施設で人気No.1を誇る、迷ったらこれ！というイチオシプラン「ハラミステーキBBQ（5,280円/人～）」です。旨味たっぷりの柔らかくジューシーな牛ハラミを、豪快にステーキスタイルで楽しんでいただけます。骨付きポークフランクや野菜盛り合わせもセットになっており、江ノ島観光の思い出をさらに盛り上げる大満足の内容です。

【ファミリー向け】肉も海鮮も！家族のわがままかなえます！「プレミアムBBQ」

お子様から大人まで、家族みんなが笑顔になれる豪華な「全部のせ」プラン「プレミアムBBQ（5,830円/人～）」です。こだわりの厳選ステーキ肉だけでなく、牡蠣・赤エビ・ホタテといった海の家ならではの新鮮な海鮮グリルも一度に味わえる贅沢さが魅力。準備や片付けの手間が一切かからないため、パパもママもゆっくりと江ノ島の絶景を眺めながら、最高の家族時間を過ごせます。

【カップル・デート向け】彼女も喜ぶ品質抜群の赤身肉！サンセットと共に楽しむ「ステーキBBQ」

江ノ島デートのハイライトに、夕日を眺めながら味わう贅沢な「ステーキBBQ（4,730円/人）」はいかがですか？彼女も喜ぶ品質抜群の「ランプ」または「肩ロース」から選べる極上肉（200g）に、骨付きフランクや野菜がついた大満足のラインナップ。手ぶらでスマートに、ロマンチックな海の特等席で二人の最高の思い出を。

【グループ・パーティー向け】ボリューム満点のお肉盛り合わせをリーズナブルに！「HemingwayBBQ」

サークル仲間や会社の集まり、地元の友人たちとワイワイ賑やかに楽しむなら、コスパ最強の定番プラン「HemingwayBBQ（4,290円/人～）」がベスト。牛・豚バラ肉、豚トロ、豚ホルモンなど、ボリューム満点のお肉（320g）と野菜がたっぷりセットになっています。ヨットの船着き場をイメージしたヴィンテージな空間で、仲間との絆がさらに深まるエネルギッシュな夏を体感してください。

他にも、シーフード好きに大人気のプラン！牡蠣・赤エビ・ホタテ・ハマグリをたっぷり楽しめる贅沢な「海鮮BBQ（4,730円/人～）」や香川県産プレミアムブランド牛「オリーブ牛」を使用した最高級プラン「オリーブ牛ステーキBBQ（8,250円/人～）」もご用意。予算や好み、人数など、シチュエーションに合わせてお選びいただけます。

海の家BBQの詳細

■BBQ予約受付開始日： 2026年5月20日(水) 11:00～ ■予約方法 ： 下記公式サイト予約フォームよりご予約ください ■予約専用ページURL： https://hemingway.cafe/bbq/beachhouse-bbq-2026

海の家 施設利用料・プール利用料について

https://hemingway.cafe/reserve_bbq/flow/

施設利用料

大人：2,000円/1名 中高生:1,500円/1名 小学生以下：1000円/1名 ※BBQ、飲食をご利用の方は施設利用料がかかりません。更衣室・シャワー・荷物預かり等、海の家施設を1日ご利用される場合に施設利用料がかかります。

施設利用料 + プール利用料

大人：3,500円/1名 中高生:3,000円/1名 小学生以下：2,300円/1名

ちょっとヨットビーチハウス開催情報

開催場所 ：ちょっとヨットビーチハウス（神奈川県藤沢市片瀬海岸1-15 東浜 海水浴場A-22) BBQご予約開始日 ：2026年5月20日(水)11:00～ 海の家営業開始日 ：2026年7月1日 (水)～ 営業時間 ：9:00-19:00(最終受付18:30) BBQ受付時間 ：10:00-19:00(最終受付18:30) 営業日程 ：2026年7月1日 (水)～9月6日(日) ※ご予約は、下記ホームページのWEB予約のみで受付しています。

会社概要

https://hemingway.cafe/bbq/beachhouse-bbq-2026 https://hemingway.cafe/reserve_bbq/flow/

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

お問い合わせ先

biid株式会社 担当：松尾・尾上 電話番号：050-2018-0924 E-mail：koho@biid.jp