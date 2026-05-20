全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、5月25日（月）より、月曜よる8時～のドラマ枠「今宵は海外ミステリー」にて「カササギ殺人事件」を放送いたします。

「カササギ殺人事件」が無料放送初登場＆新設ミステリー枠スタート！

本格推理と現代ドラマならではの緊張感を融合させた、上質な英国ミステリードラマ「カササギ殺人事件」の放送が決定。あわせて、海外ドラマをお届けする番組枠「今宵は海外ミステリー」を新設いたします。毎週月曜よる8時より、選りすぐりのラインアップで上質な謎解きの時間をお楽しみください。さらに、7月6日（月）からは続編「ヨルガオ殺人事件」も放送予定。

1. 作品情報「カササギ殺人事件」

世界各国でベストセラーとなり、日本でも「このミステリーがすごい！」をはじめ数々のミステリーランキングで第１位となった傑作小説『カササギ殺人事件』を映像化。原作・脚本を手がけるのは、文学活動における功績を認められ大英帝国勲章（OBE）に叙せられた、英国人気ミステリー作家アンソニー・ホロヴィッツ。物語の主人公、未完の原稿に残された謎を追う編集者スーザン・ライランドは、映画『ファントム・スレッド』や『ザ・クラウン』の英国の実力派俳優、レスリー・マンヴィルが演じる。（英語・日本語字幕） 【ストーリー】 人気推理作家アラン・コンウェイは、新作小説を完成させた直後に死亡する。事件は自殺と判断されるが、担当編集者スーザン・ライランドは、遺された原稿に最終章が存在しないことに気づく。欠けた結末の行方を追う中で、原稿に描かれた1950年代の殺人事件と、作家の死との間に共通点が浮かび上がる。小説と現実、二つの出来事は次第に結びつき、真相へと近づいていく。 【スタッフ】原作・脚本：アンソニー・ホロヴィッツ 【キャスト】レスリー・マンヴィル、コンリース・ヒル、ティム・マクマラン、アレクサンドロス・ログーテティス、マイケル・マロニー、マシュー・ビアード ほか ■コピーライト：© 2022 Eleventh Hour Films Limited MMXXII

２.放送情報

・毎週月曜よる8時～海外ドラマ枠「今宵は海外ミステリー」 「カササギ殺人事件」5月25日（月）放送開始 ■番組HP ：https://www.twellv.co.jp/program/drama/kasasagi/ ■BS12 海外ミステリー＆ライフスタイル番組HP：https://www.twellv.co.jp/world-mystery-life/

３.「カササギ殺人事件」放送開始！Xプレゼントキャンペーン

「カササギ殺人事件」の放送を記念し、抽選で素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施いたします。 詳細は、応募ページ及びBS12映画公式Xアカウントをご確認ください。 開催期間：5月18日（月）～6月8日（月）23：59 BS12映画公式Xアカウント： https://x.com/BS12_eiga 応募ページ： https://present.social-camp.com/BS12_eiga/604396990280

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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