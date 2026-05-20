株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する epica OKINAWA (所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は5月29日(金)、DJ DANBOプロデュース【DRIP】にDJ MARTINを迎えて開催いたします。

【DRIP】はお気に入りの服を着て、 いつもより少しだけ自分を上げて街へ出る。 そんな金曜日のためのパーティーです。 そして今回は、日本のみならず、数々の海外クラブでもプレイを重ね、独自のグルーヴを磨き続けてきたDJ MARTIN。 世界の現場で磨かれた“説得力”を持つプレイは必見です。

◇DRIP◇

-毎週金曜日開催- SP GUEST：DJ MARTIN MUSIC BY：DJ DANBO DIRECTED BY：DJ TASK DJ’s：DJ Lu-Q 日程：2026年5月29日 金曜日 時間：OPEN 21:00 場所：epica OKINAWA

＜DJ DANBO プロフィール＞

約20年のキャリアから構成されるグルーヴ。オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、フロアを見極めラテンミュージックやアフロビーツ、ダンスホールにハウスへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。これまでに10ヵ国以上でツアーを組み世界を見て来たからこそ出来る技、一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。『無名の実力者』の異名を持ち、国内トップクラスのDJ勢からの支持が高いDJ DANBOのプレイを是非現場で体感して欲しい。 Instagram：https://www.instagram.com/djdanbo

＜DJ MARTIN プロフィール＞

米・有名エージェント「SKAM ARTIST」所属。ニューヨーク、オーストラリア、シンガポールなど海外での約10年間の活動を経て、現在は東京最前線のナイトクラブから世界のトップクラブ、セレブリティのプライベートパーティー、国内外の大規模フェスなどワールドワイドに活躍するインターナショナルDJ。 Instagram： https://www.instagram.com/iamdjmartin_/

【公式SNSサイト】

Instagram：https://instagram.com/epicaokinawa TikTok：https://www.tiktok.com/@epicaokinawa X(旧Twitter)：https://x.com/epicaokinawa Facebook：https://www.facebook.com/epica.okinawa.jp Threads：https://www.threads.com/@epicaokinawa

【公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

■VIPご予約／お問い合わせ■ TEL：098-917-0729 (20:00～) ■年中無休■ DOOR OPEN 21:00～ ■住所■ 〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F