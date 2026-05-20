株式会社integ（神奈川県横浜市、代表取締役：三好征吾）のグループ会社である株式会社euphoriaは、就労継続支援事業所向け業務支援AIシステム「タスケテAI」を2026年4月10日に正式リリースしました。 タスケテAIは、サービス管理責任者の書類作成時間を最大90%削減しながら、利用者の出席率向上による事業所運営の安定化も支援するAIシステムです。

■5社導入、書類作成90%削減・出席率改善を実現

現在、すでに5社の就労継続支援A型事業所でトライアル導入されており、 ・書類作成時間90%以上削減 ・利用者出席率5%改善 ・利用満足度90%以上 などの成果が出ています。 また現在、 ・初期費用無料（通常50,000円） ・月額6,800円（通常9,800円） の期間限定キャンペーンを実施しています。

■就労継続支援事業所が抱える3つの課題を、AIで一括支援

https://taskete-ai.com/

タスケテAIは、就労継続支援事業所が抱える3つの課題を、ひとつのシステムで解消するAI業務支援ツールです。

| 課題 | タスケテAIの解決策 | | --- | --- | | ➀書類作成で時間を奪われている | 音声録音→文字起こし→書類への自動反映で、作成時間を最大90%削減 | | ②利用者の出席率を高められていない| 毎日の体調データを可視化し、欠席予兆を早期察知。出席率を5～15%向上 | | ③利用者の体調把握が難しい | 出退勤時のニコちゃん体調メーターで毎日データを蓄積し、変化をいち早くキャッチ |

■「体調管理」と「書類作成」を一体化した業界唯一の仕組み

これまで市場には「利用者の体調管理サービス」と「書類作成サービス」が別々に存在していました。 そのため、 ・体調を把握しても支援記録に活かせない ・書類を自動化しても出席率改善につながらない という分断が、現場課題として残り続けていました。 タスケテAIは、この2つをひとつに統合した業界唯一のシステムとして、現場の業務効率化と利用者支援を同時に実現します。

■現場業務を支援する主な機能と特徴

主な機能一覧

タスケテAIは、現場の業務フロー全体をカバーする10の機能を提供しています。

【書類作成を自動化する機能】 ➀文字起こし・要約 ②アセスメント自動反映 ③個別支援計画自動反映 ④請求代行自動生成

【利用者の状態を把握する機能】 ⑤出勤時AI体調把握 ⑥利用者向けAI音声相談チャット ⑦成長観測評価シート ⑧AI障がい者サーベイ・適職診断

【現場運営を効率化する機能】 ⑨シフト管理 ⑩支援員向けAI相談チャット

特徴① 書類業務を「徹底自動化」

https://taskete-ai.com/

サービス管理責任者が行う膨大な書類作成業務を、AIが支援します。

| ステップ | 操作 | 内容 | | --- | --- | --- | | 01 押す | 録音・入力 | 面談の録音データや日々のメモをAIに入力 | | 02 貼る | 自動生成 | AIが自動で文字起こし・要約し、アセスメントシートや個別支援計画書の素案を自動反映 | | 03 整える | 確認・修正 | AIが作成した下書きを確認し、微調整するだけで完成 |

転記ミスや二重入力を防ぎながら、利用者と向き合う時間を最大化します。

特徴② 出席率を「感覚」ではなく「データ」で改善

利用者は毎朝、5段階のニコちゃんマークで体調・気分を入力します。 蓄積されたデータを可視化することで、 ・欠席や離職の予兆察知 ・声かけタイミングの最適化 ・天気や睡眠時間との相関分析 などが可能になります。 結果として、利用者の出席率向上と事業所売上の安定化につながります。

■料金

現在、既存システムをご利用中の事業所様でも導入しやすいよう、初期費用無料キャンペーンを実施中です（通常50,000円）。 また、期間限定で月額6,800円にて提供しており（通常9,800円）、「まずは併用しながら試したい」「スイッチングコストを抑えたい」といった現場の声を踏まえ、導入ハードルを下げた価格設計としています。 現場ごとの課題や運用体制に合わせて柔軟に活用いただけます。

■背景

就労継続支援の現場を知る当事者が、課題解決のためにAIを開発

https://taskete-ai.com/

就労継続支援A型事業所を自ら運営する自社（株式会社integ）の現場知見をもとに開発されたのが、タスケテAIです。 現場の当事者として多くの事業所が共通して抱える課題を経験してきたからこそ、グループ会社の株式会社euphoriaとともに、本当に使い続けられるシステムを実現しました。

15年以上前、障がいを持つ方々が生き生きと働く姿に感銘を受け、同じような場を作りたいと決意しました。私の目指すゴールは、「障がいの有無にかかわらず、誰もが分け隔てなく輝き、金曜日よりも月曜日が楽しみになるような働く場」を日本中に創ること。タスケテAIはその実現に向けた、確かな手段のひとつです。 - 代表取締役 三好征吾

■今後の展望

株式会社integは「金曜よりも月曜が待ち遠しい！と思える世界を創る」をVISIONに掲げています。 そのVISIONの実現に向け、タスケテAIは今後も機能拡充を続け、障がい者就労支援のあらゆる場面でAIの力を届けていきます。

■会社概要

【会社名】株式会社integ 【代表取締役】三好征吾 【所在地】神奈川県横浜市旭区川井本町109-2-201 【問い合わせ先】info@taskete-ai.com 【HP】https://taskete-ai.com/ 【事業内容】就労継続支援A型事業所の運営