“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の愛犬と泊まれる温泉リゾート「ゆるり熱海with DOGS」（所在地：静岡県熱海市泉411-292）は暑い日であっても愛犬に気軽にリフレッシュいただけるよう2026年5月20日より夏季限定で屋外ドッグランに愛犬用プールを設置いたします。 ゆるり熱海with DOGS：https://yururi-atami.com/

ゆるり熱海with DOGSは、＜愛犬と安心ウェルネス＞をテーマとする温泉リゾートです。 当館は熱海ならではの温泉と食事に加え、海を望むルーフトップドッグランやわんちゃん用ビュッフェ、復元ドライヤー完備のトリミング＆ドライルームなど愛犬のヘルスケアにも寄り添ったコンテンツを取り揃えております。 この度、開始する愛犬用プールはご宿泊者であれば誰でも利用可能で、プールの深さが浅いため小型犬～中型犬まで遊ぶことができます。既に夏日を記録した5月、少しでも早く愛犬にリフレッシュいただけるようオープンいたしました。 館内にはシャワーや速乾ドライヤー完備のトリミングルーム（予約制）もあるため、思いきり遊んでも安心です。また、夜は光る首輪の貸出しも実施しており、ナイトプールもお楽しみいただけますので、愛犬との夏旅にぜひご利用ください。

ドッグプール 概要

実施期間：2026年5月20日～2026年9月30日 営業時間：15：00～21：00

おすすめプラン

プラン名：【開業1周年記念】わんちゃん感謝祭＊選べるご当地ドリンク＆わんこギフト付き＜■特選鍋会席＞※公式プラン ＜特典＞ 1：選べるご当地ドリンク ①地ビール ②富士山サイダー ※お一人様1本（①と②のどちらか1つお選びいただけます） 2：わんちゃんケアグッズ 肉球クリーム 3：わんちゃんへのお土産 わんちゃん用ご飯4種お試しセット 4：1周年記念オリジナルおさんぽバッグ ※2～4は頭数に関係なく1組につき各1点のご提供 価格：23,100円～（2名様一室ご利用時の1名様料金） ご予約・詳細： https://x.gd/Datbg

ゆるり熱海with DOGS 施設概要

ゆるり熱海with DOGS 概要

所在地： 〒413-0001 静岡県熱海市泉411-292 TEL：0570-550-165 客室数： 全15室 アクセス： 熱海駅より路線バスで約20分「沖電気健保前」下車、徒歩約1分 館内施設：レストラン、大浴場、屋内外ドッグラン、トリミング＆ドライルーム 公式サイト： https://yururi-atami.com/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yururi_atami/ ※画像は一例です。実際の仕様と異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など個性的なホテル・旅館を全国約45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo