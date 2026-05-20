全国に75施設の温泉ホテル・宿、テーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼 俊介）は、2026年度の年末年始*の宿泊予約を2026年6月1日（月）9時から開始いたします。なお、2027年1月3日（日）以降のご宿泊分は、7月1日（水）9時より予約開始予定です。 *2026年6月1日（月）予約開始時は2027年1月2日（土）ご宿泊分までのご予約が可能です

＜年末年始の予約について＞

・2026年12月1日（火）～2027年1月2日（土）のご宿泊 ∟ 予約開始日時 2026年6月1日（月） 9:00～ ・2027年1月3日（日）～1月31日（日）のご宿泊 ∟ 予約開始日時 2026年7月1日（水） 9:00～ ご予約は公式サイト、またはお電話、および各種予約サイトにて受け付けいたします。 なかでも、公式サイトからのWEB予約であれば、スムーズにお手続きいただけます。 さらに、大江戸温泉物語グループの公式会員サービス「いいふろ会員」に入会すると、公式サイトからのご予約が会員割引で10%OFFとなり、よりお得にご予約が可能です。 ぜひこの機会に便利なWEB予約をご利用ください。 ・公式サイト https://x.gd/UexWd ・お電話 050-3615-3456（受付時間 9:00～19:00）

■年末年始は温泉につかって、のんびりとしたひと時を過ごしませんか？

人気の温泉街で観光や絶景が楽しめたり、雪景色を眺めながら温泉を満喫したり、シチュエーションや気分に合わせてホテル・宿を選べるのも大江戸温泉物語グループの魅力です。ぜひお好みのホテル・宿を探してみてください。 施設一覧 https://x.gd/lMQzd

45日以上前の予約で断然お得！『早宿45』

ご旅行の予定が早期に決まっているお客様向けのプラン。ご宿泊の45日以上前に予約すると、通常料金よりさらにお得に宿泊いただけます。 https://x.gd/i7ubc

※宿泊日の45日前までのご予約受付となります ※対象日、販売室数、割引額は施設によって異なります ※対象となる客室が満室となる場合がございます ※お電話での申込・変更・キャンセル操作はお受けできません ※他の割引やサービスとの併用はできません。なお、いいふろ手形・誕生日クーポンはご利用いただけます

【会社概要】

■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役：川粼 俊介 ■事業内容：全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年5月現在） ■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/