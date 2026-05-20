国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月3日（水）～4日（木）に東京国際フォーラムにて開催される「Eight EXPO 2026 夏 / AI-PAX 2026 夏」にブース出展をします。 ブース予約・ご訪問で東京国際フォーラムで使用できる館内共通利用券2,000円分進呈！ 会場では、最新のAIサービスやニュース等を掲載するAIポータルメディア「AIsmiley」の活用方法と、AI導入に関するご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIサービスをご紹介！

https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026sm_sp_ex_gift&utm_source=other&utm_medium=sp_ex_gift

AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIをはじめとした最新のAIサービスをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお伺いさせていただき、課題解決につながるAIサービス探しをサポートいたします。 AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展予定内容

・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIサービスのご紹介 ・AI導入・DX推進に関する相談 ・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内 ・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案

生成AI 業務変革カオスマップを無償提供

生成AI 業務変革カオスマップは、組織の生産性向上に直結する主要なAIソリューションを一挙に網羅し、体系化したカオスマップです。特定の業務を効率化するだけでなく、多岐にわたるサービスを業務の文脈に沿って整理しており、自社に合った製品を探すための比較資料としてご活用いただけます。 カオスマップに記載されているサービスURLやサービス提供企業リスト（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内させていただきます。 その他「AIエージェント」や「ビジネスツール連携AI」「マーケティング支援AIサービス」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「AI-PAX052」へお立ち寄りください。

展示会概要

「Eight EXPO 2026 夏」は、座って話せるため、落ち着いて相談・情報交換ができ、過度な声掛けが無く、自分のペースで情報収集が可能な展示会です。AIコンシェルジュや事前予約で自社に合うサービスを見つけることができます。 なかでも【AI-PAX 2026 夏】 第3回 AIの実践的な活用展は、AI初心者から上級者まで、一歩踏み出すきっかけとなる展示会です。厳選された150社の最新AIソリューションが集結します。 ・名称：Eight EXPO 2026 夏（AI-PAX 2026 夏） ・会期：2026/6/3（水）-6/4（木） 各日10:00 - 18:00 ・会場：東京国際フォーラム ホールE（ロビーギャラリー含む） ・主催：Eight（Sansan株式会社） ・公式サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/ ・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「AI-PAX052」

ブース事前予約とご訪問頂くと東京国際フォーラムで使用できる館内共通利用券2,000円分プレゼント！

下記「無料でブース訪問予約」より弊社ブースキャンペーンコード「ex_109A」をご記入の上、アイスマイリーブースの訪問予約と訪問予約の日時に当社のブースに訪問し、Eight でデジタル名刺交換いただくと、「キャンペーン引換カウンター」にて、館内共通利用券2,000円分をプレゼントします！ 多数のお申込みお待ちしております。

プロモーションコード：ex_109A

https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026sm_sp_ex_gift&utm_source=other&utm_medium=sp_ex_gift

【得点獲得までの流れ】 1.上記「無料でブース訪問予約」から参加申込みをする。 2.弊社のキャンペーンコード「ex_109A」を入力して、事前に弊社のブース訪問予約をする。 3.訪問予約の日時に弊社ブースに訪問いただき、Eight でデジタル名刺交換をする。 4.「キャンペーン引換カウンター」にて館内共通利用券2,000円分をプレゼント！ ▼ブース訪問予約特典 館内共通利用券2,000円分（東京国際フォーラム館内店舗全店でご利用いただけます） ※ご利用可能ショップ＆レストランはこちら：https://www.t-i-forum.co.jp/visitors/shop/ ▼注意事項 ・6月2日（火）23:59 までのブース訪問予約が対象です。 ・館内共通利用券は、6月3日（水）・4日（木）中のみご利用可能です。 ・訪問件数によらず、館内共通利用券の進呈は一律2,000円です。 ・キャンペーンコードの入力漏れや、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。 ・「キャンペーン引換カウンター」の場所は、イベント当日の配布される会場 MAP をご確認ください。 ・本キャンペーンは Eight EXPO 事務局による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは、当社および東京国際フォーラムではお受けしておりませんので、 お問い合わせフォーム【https://eexpo-event.zendesk.com/hc/ja/requests/new】よりご相談ください。

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/ ・AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/ ・AIエージェントとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/ ・生成AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/ ・画像認識AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-image-recognition/

アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley編集部 TEL：03-6452-4750 Email：media@aismiley.co.jp