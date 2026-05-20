株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、URL：https://www.ashisuto.co.jp/ 、以下「アシスト」）は、株式会社 日立製作所（本社：東京都千代田区、URL：https://www.hitachi.com/ja-jp/ 、以下「日立製作所」）と代理店契約を締結し、オンプレミスとクラウドが混在するハイブリッド環境にも対応したバックアップ／データ保護ソリューション「Veeam（ https://www.ashisuto.co.jp/product/category/backup/veeam/ ）」（開発元：米国 Veeam Software）の提供を、2026年5月20日付で開始します。

近年、生成AIの悪用などによりますます巧妙化・多様化するランサムウェア攻撃で、業務停止に追い込まれる企業や団体が増えています。最近の攻撃対象は本番システムのみならずバックアップデータ自体も標的となり、削除や不正暗号化によって復旧が困難になる、あるいは復旧までに多くの時間を要する被害も発生しています。実際に、警視庁が公表したデータ※によると、令和3年から令和7年までの5年間に発生したランサムウェア被害では、バックアップから復元できなかった事例が7割以上を占めています。こうした背景から「単にバックアップを取得するだけでは不十分」という認識が広まっていることに加え、特に仮想・物理・クラウドが混在するマルチ環境ではバックアップ運用が複雑化していることから、「必要な時に安全・確実に復旧できる状態をいかに維持するか」というニーズが高まっています。 ※「令和７年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」（出典：警視庁ホームページ） https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R7/R07_cyber_jousei.pdf?utm_source=chatgpt.com

Veeamは、仮想・物理・クラウド環境を単一のコンソールで一元管理し、高速なバックアップとリストアによってRTO（目標復旧時間）とRPO（目標復旧時点）の短縮を実現するソリューションです。また、バックアップと同一の仕組みで、オンプレミス環境からクラウド環境への移行や、VMwareからHyper-Vへの移行、さらには災害対策（DR）環境への複製にも活用できます。加えて、イミュータブル（書き換え不可）なバックアップや、バックアップ時およびリストア時のランサムウェアスキャン機能、24時間365日の統合監視を備えており、異常検知やジョブ状況の可視化、レポート出力による監査対応までを容易にします。これらの「戻す」「移す」「守る」「見る」を一つの基盤で提供し、企業のデータ資産を包括的に保護します。

アシストは、Veeamの提供を通じて、ハイブリッド環境におけるデータ保護の高度化を支援するとともに、ランサムウェアをはじめとしたセキュリティ対策や事業継続性の強化に取り組む企業を幅広く支援していきます。

■「Veeam」について

●主な特長

1. 高速かつ柔軟なバックアップ オンプレミスとクラウドが混在する環境においても、単一の管理画面からバックアップ、レプリケーション、リストアを共通の操作感で実行可能 イメージバックアップに加え、増分／合成フルバックアップの機能を備え、大容量データにも柔軟に対応。重複排除と差分の再利用により、バックアップ時間とストレージ負荷の削減を支援 2. ランサムウェア対策 バックアップデータをイミュータブル（書き換え不可）に設定することで、ランサムウェアによる暗号化や削除からデータを保護 24時間365日のリアルタイム監視により、ランサムウェアの早期検知を実現するとともに、バックアップ時およびリストア時にランサムウェアスキャンを実施し、安全な復旧を支援 3. 復旧だけでなく移行にも活用可能 VMwareからHyper-V、オンプレミスからクラウドなど、異なる環境間のシステム移行に活用可能 移行後も同一のVeeam環境でバックアップ運用を継続しやすく、移行前後で運用が分断されにくい構成を実現 4. セキュリティの可視化 管理ツール「Veeam ONE」により、バックアップジョブおよびセキュリティの状況を可視化 保護状況や検知履歴のレポート出力により、ガイドラインの遵守および監査対応を支援

●詳細URL

https://www.ashisuto.co.jp/product/category/backup/veeam

●提供価格

年間サブスクリプションライセンス ※保護対象（仮想マシン数、NAS容量など）のインスタンス数に基づく算出のため、詳細価格については、要問い合わせ

■「Veeam」に関するお問い合わせ

株式会社アシスト ビジネスインフラ技術本部 システム基盤技術統括部 担当：後藤 URL：https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/veeam.html

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社アシスト 広報担当：曽根原、吉田、林 TEL：03-5276-3336 URL：https://www.ashisuto.co.jp/corporate/contact/press_room/ ※記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※プレスリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。