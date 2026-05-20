1つの絵柄で1個から注文できる、缶バッジ製造サービス「缶バッジアーク」(運営：Arcty株式会社、所在地：東京都千代田区)は、オリジナル作品の展示即売会「みくすけっと！」を開催します。





みくすけっと！＃1





缶バッジや創作グッズの受注を行う中で、この作品たちをより多くの人々に見てもらいたい、手に取ってもらいたいと考え、開催することになりました。

当社で制作したグッズ以外の創作でも、オリジナルの創作物であれば出展可能です。(一部規定あり)

「みくすけっと！」が、オリジナル作品を創作しているクリエイター様や作家様の作品を展示・販売する場に、そしてその作品を多くの人々に手に取ってもらえる場になればという思いを込めて開催します。









★お楽しみポイント

・初めての方でも安心のイベント

・マンガ、イラスト、雑貨等ステキな作品と出会える。

・楽しいスタンプラリー企画









●詳細ページ

https://canbadge-arc.com/mixket/

●出展お申し込みページ

https://canbadge-arc.com/mixket/circle/

●チケット販売ページ

https://canbadge-arc.com/mixket/guest/tickets/

●缶バッジアーク

https://canbadge-arc.com





ロゴ





【開催概要(1)(錦糸町)】

日時 ：2026年8月9日(日) 10時00分～15時00分

会場 ：すみだ産業会館 会議室1

(東京都墨田区江東橋3丁目9-10 錦糸町マルイ9階)

最寄駅：JR錦糸町駅

出展料：3,300円～5,500円(税込)

入場料：300円(税込)





【開催概要(2)(浅草)】

日時 ：2026年10月31日(土) 11時00分～16時00分

会場 ：台東区民会館 ホール(2)

(東京都台東区東上野4丁目5番6号 9階)

最寄駅：浅草駅

出展料：3,300円～5,500円(税込)

入場料：300円(税込)





出展ご希望の方は出展お申し込みページよりお申し込みください。





また、入場にはチケットが必要です。

当日もご購入いただけますが、混乱を避けるためなるべく前売りチケットをお求めください。