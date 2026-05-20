淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、新潟県新潟市にて開催される北陸最大級のマンガ・アニメの祭典「がたふぇすvol.16（第16回にいがたアニメ・マンガフェスティバル）」に出店が決定いたしました。 会場の1つである古町5番町商店街アーケード内にて、当パークの人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」のオリジナルグッズと、「ドラゴンクエスト」シリーズでお馴染みの“ふくびき”を楽しめる商品「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」を販売いたします。ドラゴンクエスト好きの方はもちろん、ご友人やご家族で是非お楽しみください。 ついに、新潟に「ニジゲンノモリ」がやってきました！新潟県からは、なかなかアクセスが難しい淡路島。今回、北陸中のマンガ・アニメファンが集う“がたふぇす”だからこそ、限定出店ができることになりました。 ファン必見のオリジナルコラボグッズを、がたふぇす会場でぜひ手に入れよう！

■『ニジゲンノモリ POP UPストアinがたふぇすvol.16』概要

開店期間： 2026年5月23日（土）、24日（日） 会場： 古町5番町商店街アーケード内（新潟県新潟市） 営業時間： 10時00分～17時00分 内容： ・「ドラゴンクエスト アイランド」オリジナルグッズの販売 ・ふくびき商品「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」 URL： https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

■がたふぇす | にいがたアニメ・マンガフェスティバルとは

「がたふぇす（にいがたアニメ・マンガフェスティバル）」は、多くのマンガ家・アニメクリエーターを輩出する新潟市で開催するマンガ・アニメの祭典です！ 新潟市内の古町エリアをメイン会場に、人気声優のトークイベント、企業出展、痛車展示、コスプレパレードなど様々なイベントを開催し、「マンガ・アニメのまち にいがた」を発信します！ URL： https://niigata-animemangafes.com/

■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。 © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX