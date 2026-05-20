国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年6月16日（火）・17日（水）の2日間、名古屋コンベンションホールにて「AI博覧会 Nagoya 2026」を開催します。なお、「AI博覧会」の東海エリアでの開催は初めてとなります。 「AI博覧会」は、最新のAIソリューションと出会い、ビジネスへの実導入を加速させるためのAI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントです。今年4月に東京で開催された「AI博覧会 Spring 2026」では、2日間で過去最高となる12,154名の来場者を記録しました。本プレスリリースでは、現場課題を解決する最新トレンドやAI導入事例を学べる多数のカンファレンスの第2弾スピーカーを発表します。 株式会社デンソー、株式会社Mizkan、萩原エレクトロニクス株式会社など、愛知県に本社を置く地元企業によるカンファレンスを多数開催し、東海エリアのリアルな導入事例や現場知見を、名古屋でしか聞けないセッションとしてお届けします。

【注目のカンファレンス】

実応用に向けたロボット知能化技術

開催日時：2026年6月16日（火）16:00～16:40 概 要：モデルベース制御とAIロボットビジョンの融合による生産現場の自動化事例、および生成AIのロボット応用をはじめとする最新技術の実用化研究について、デンソー先端技術研究所における取り組みを交えながらご紹介します。 登 壇 者：株式会社デンソー 先端技術研究所 AI研究部 知能ロボティクス研究室 室長 尾粼 智章 氏 2013年、株式会社デンソー入社。深層学習モデルの車載組込み技術の研究開発に従事する。2017年からは産業用ロボットアームの自律制御プロジェクトを立ち上げ、モデルベース制御およびAIロボットビジョン技術を開発。同技術の工場・農業への応用研究に取り組んできた。2024年より現職。現在は、VLA型をはじめとするロボット基盤モデルの実用化研究を統括している。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1a-7/

営業現場で使われるAIはどう生まれるかAI部活で試した実践

開催日時：2026年6月16日（火）17:00～17:40 概 要：“楽しく”を合言葉に、営業本部から生まれた「AI部活」。本セッションでは、現場で実際に使われるAIがどのようにして生まれるのか、その試行錯誤のリアルに迫ります。単なるツールの導入にとどまらず、日々の業務にAIを定着・活用していくための実践的な取り組みと、現場ならではの工夫をご紹介します。 登 壇 者： ①株式会社Mizkan デジタル推進部 マネージャー 東 雅子 氏 Mizkan入社後、おいしさ研究（味・香り）・マーケティング・営業企画・リサーチ部門を経て、生活者の観察・傾聴とデータ分析を掛け合わせたインサイト探索に従事。現在はデジタル推進部にて、現場の人の理解を起点に、生成AIを含むデジタル活用の設計・推進を担う。リアルな人間理解とデータ・デジタルを融合した業務変革と価値創出を実践している。 ②株式会社Mizkan Go-To-Market戦略本部チャネル戦略部 林田 理央 氏 2023年4月にMizkanへ新卒入社後、デジタル推進部にて生活者インサイトの探索および生成AIを含むDX推進に従事。全社向けの生成AI活用推進を担ったのち、営業現場に入り込みながらデジタル活用の促進に取り組む。2025年10月より現職にて、ID-POS分析を基にしたデジタルプロモーションの企画立案・推進を担当。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1a-8/

AIエージェントとあゆむDeNA AIオールインの軌跡

開催日時：2026年6月17日（水）15:00～15:40 概 要：自律的に業務を遂行する「AIエージェント」の実装は、ビジネス変革の鍵を握ります。本カンファレンスでは、DeNAの「AIオールイン」の軌跡をたどりながら、自律型AIソフトウェアエンジニア「Devin」を用いた開発体制の効率化について解説します。自社内での実践にとどまらず、社外提供を行ってきた実績とノウハウを公開します。 登 壇 者：株式会社DeNA AI Link / 株式会社ディー・エヌ・エー DeNA AI Link Devin推進部 部長 佐々木 亮 氏 博士（理学）。理化学研究所、NASAの研究員を経て、現在、株式会社DeNA AI Linkにて米国発AIエージェントDevinの国内展開事業を行うDevin推進部の部長。株式会社ディー・エヌ・エーでは、ゲームサービス事業本部アナリティクス部のAI推進も担当。DeNAグループ全体でのAI活用事例を元にした、AI駆動開発支援を行っている。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/2a-6/

属人化した情報をAIで“使える業務資産”に

開催日時：2026年6月17日（水）12:10～12:40 概 要：展示会や商談で得られる一次情報は、WebやDeep Researchでは取得できず、多くが個人や部門に滞留しています。本講演では、この現状を踏まえ、一次情報をAIとの対話で解釈・付加価値化し、ニーズとシーズをつないで「蓄積・検索・思考深化」を実現するCo-Sou Logの仕組みを解説します。属人化・サイロ化を超えて新規事業や商品検討を加速させる、実践的なAI活用のヒントを得ることが出来ます。 登 壇 者：萩原エレクトロニクス株式会社 ビジネスディベロップメント本部 マネージャー / Co-Souファウンダー 服部 和雄 氏 2011年萩原電気㈱に新卒で入社後、Tier1、OEMへの半導体部品営業に従事し、その後OEM向けの受託開発営業にて事業共創を実施。2023年から萩原エレクトロニクス独自の新規事業共創サービス「Co-Sou」の立上＆組織化を実施、複数企業との共創によって「商いを創る事業」として構築し、複数の共創プロジェクトを推進。この共創を実現した社内情報活用プラットフォームのサービス化プロジェクトを統括/推進している。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/2b-3/

東京では言えない！生成AIで結果を出す極意

開催日時：2026年6月17日（水）16:20～16:50 概 要：AI博覧会にとって名古屋は初開催の場所です。そこで東京では話せない、愛知県を中心とした中部地方の皆様に向けて生成AIで結果を出す極意を伝授します。製造業のみならず様々な業種業界において、企業で生成AIを活用するには何が必要か？生成AIツールの最新情報や活用事例だけでなく、組織としてやるべきことがあります。地元の名物や企業の事例も交えながら、楽しく解説します。 登 壇 者：生成AIコンサルタント マスクド・アナライズ 氏 AIスタートアップ社員として、SNSにおける現場目線の情報発信で注目を集める。 独立後、イベント・セミナー登壇、社内向け研修・勉強会の開催、記事・書籍の執筆、生成AIの導入活用支援などを手掛ける。 実績はパナソニック、阪急阪神不動産、北海道庁、日立製作所、JR西日本などがある。著書に「会社で使えるChatGPT」「AI・データ分析プロジェクトのすべて」など4冊。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/2b-8/

■30講演以上を実施！「学び」を「実践」へ変える2日間

上記の注目カンファレンスをはじめ、会場では製造業における現場DXや組織の生産性を高めるAI活用、フィジカルAIの実装、AIエージェントによる業務自動化など、東海エリアの企業課題を解決する多彩なテーマを幅広く網羅しています。各カンファレンスでは、業界をリードするエキスパートたちが、導入の裏側や実務に直結する成功のノウハウを惜しみなく公開します。 カンファレンスから得た「生きた知見」をそのまま展示ブースへ持ち込み、実機やデモを通じて体感できるため、単なる知識習得を超えた「自社への導入イメージ」を具体化することが可能です。戦略立案から現場への定着に至るまで、実務に役立つ最新情報を短時間で効率よくキャッチアップできます。 カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定） https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/timetable/

■「AI博覧会 Nagoya 2026」開催概要

■日時 2026年6月16日（火）10:00～18:00、6月17日（水）10:00～17:00 ■会場 名古屋コンベンションホール 3F・4F（愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12） 主催：株式会社アイスマイリー 後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会／一般社団法人 生成AI活用普及協会 一般社団法人 金融データ活用推進協会／一般社団法人 ソフトウェア協会 一般社団法人 リテールAI協会／一般社団法人 生成ＡＩ協会 出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等 想定来場者人数：3,000名 出展社：50社 約100製品以上 カンファレンス数：30講演以上 公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。 URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/