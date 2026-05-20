一般財団法人 Inbound Japan 微生物応用研究所(所在地：東京都あきる野市)は、2003年ホンダ技研工業との共同研究で完成させた、微生物活用の塗料資源化分解菌の販売を本格的に開始します。

新たに東京都日の出町に「IBJ微生物循環センター(日の出)」を開設して、分解菌の製造、販売を行います。同センター内には塗料再生資源から製造した「IBJ微生物培養土」を使用し、野菜・果樹・早生桐などを植栽。発芽率・植害・生育をチェックする試験圃場が併設されております。









■IBJ微生物循環センターの特徴

＊所在地：東京都西多摩郡日の出町平井字場末355-1

圏央道の日の出インターから約3分という好立地に位置しており、遠隔地への需要にも対応が可能です。現在、事業管理は株式会社ゼロープ及び有限会社日本オーガニックシステムの二社が担当しています。





＊分解菌の販売先

・株式会社トコウ(埼玉県入間市)・協和電機化学株式会社(埼玉県飯能市)

・藤倉化成株式会社佐野事業所(栃木県佐野市)・丸勝塗装(東京都青梅市)

・比留間商事株式会社(東京都武蔵村山市)・江守塗料株式会社(福井県福井市)

・常石三保造船株式会社新潟工場(新潟県新潟市)

・株式会社イワサ・アンド・エムズ(東京都文京区)

・トーホー化工株式会社(愛知県碧南市)





＊再生資源の商品化(分解菌販売後、塗料資源化生成品をIBJでは買取り商品化しております)

生成品の買取り先

・株式会社トコウ・協和電機化学株式会社・藤倉化成株式会社佐野事業所

・丸勝塗装・比留間商事株式会社・江守塗料株式会社





＊再生資源の商品名

・IBJ微生物製剤

Bacillus(バチルス)菌を独自の発酵技術で増殖させた微生物製剤です。家庭菜園や一般市販されている「黒土」と混合することで、微生物培養土として栽培に効果がでます。









■商品概要

商品名 ： 塗料の分解菌(基菌)

対応できる塗料： 水系・溶剤系・粉体・洗浄廃シンナー塗料・塗料スラッジの

資源化が可能です。

価格 ： 現在の産廃処分費を基準に、それより安価にシステム設計し

提供いたします。

事例 ： 東京都「まちの塗装屋さんSDGs」組合員の場合

分解菌販売金額 100円/塗料資源化量1kg

生成品買取金額 1円/ 〃

※ドラム缶1本換算＝19,800円で資源化をしてます。

(100円(分解菌販売価格)-1円(生成品買取価格)×200kg=19,800円









■会社概要

商号 ： 一般財団法人Inbound Japan (和名：インバンド ジャパン)

代表者 ： 代表理事 加藤 二裕

所在地 ： 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸2丁目121番地6F

設立 ： 2011年2月

事業内容： アジア地域における、わが国の製品、サービス、技術、文化等の

需要について包括的な調査、研究開発支援、コンサルテーション事業

●研究開発支援事業：石油分解菌を用いた塗料の資源化事業

URL ： http://www.ib-j.org/