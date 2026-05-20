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夏を彩るキーコーヒーの贈り物 2026年 中元ギフト 全30アイテム発売
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、2026年の中元シーズンに向けてギフトセットを発売します。新商品「京都イノダコーヒ リキッドコーヒーギフト」や簡易抽出型「ドリップ オン®」の詰め合わせギフトを中心に、全30アイテムをラインアップしています。
■おすすめギフトセットの紹介（商品価格はいずれも税込）
【京都の朝は、イノダコーヒの香りから】
「京都イノダコーヒ リキッドコーヒーギフト」 INLシリーズ（全1アイテム）
「京都イノダコーヒ」のリキッドコーヒーギフトが新たにラインアップ。
老舗喫茶店で味わうようなアイスコーヒーをご家庭でも味わえます。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/135013/135013_web_1.png
【氷温熟成®珈琲だけのぜいたくなコーヒータイムを】
「氷温熟成®珈琲 リキッドコーヒーギフト」 LHCシリーズ（全2アイテム）
氷温域でじっくり熟成させたコーヒー生豆のこだわりの味わい。
重厚なコクと豊かな香りが楽しめる「トアルコ トラジャ」と、深みのある苦みとコクが調和した「フレンチロースト」のアイスコーヒーをご用意しました。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/135013/135013_web_2.png
【どなたにでも喜ばれる夏の定番！ファミリーにもおすすめ】
「アイスコーヒー&ジュース&ドリンクギフト」 LCJシリーズ（全4アイテム）
華やかな香りや深いコクにこだわった2種類のアイスコーヒーを中心に、アップルジュースやフルーツミックスティーを詰め合わせたギフトです。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/135013/135013_web_3.png
【バラエティに富んだレギュラーコーヒーを気軽に楽しみたい方へ】
「ドリップ オン®ギフト」 KDVシリーズ（全6アイテム）
“挽きたての香り”と“格別なおいしさ”をお届けるするプレミアム ドリップコーヒー「ドリップ オン®」を詰め合わせたギフトです。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/135013/135013_web_4.png
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム ／担当 永坂・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
■おすすめギフトセットの紹介（商品価格はいずれも税込）
【京都の朝は、イノダコーヒの香りから】
「京都イノダコーヒ」のリキッドコーヒーギフトが新たにラインアップ。
老舗喫茶店で味わうようなアイスコーヒーをご家庭でも味わえます。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/135013/135013_web_1.png
【氷温熟成®珈琲だけのぜいたくなコーヒータイムを】
「氷温熟成®珈琲 リキッドコーヒーギフト」 LHCシリーズ（全2アイテム）
氷温域でじっくり熟成させたコーヒー生豆のこだわりの味わい。
重厚なコクと豊かな香りが楽しめる「トアルコ トラジャ」と、深みのある苦みとコクが調和した「フレンチロースト」のアイスコーヒーをご用意しました。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/135013/135013_web_2.png
【どなたにでも喜ばれる夏の定番！ファミリーにもおすすめ】
「アイスコーヒー&ジュース&ドリンクギフト」 LCJシリーズ（全4アイテム）
華やかな香りや深いコクにこだわった2種類のアイスコーヒーを中心に、アップルジュースやフルーツミックスティーを詰め合わせたギフトです。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/135013/135013_web_3.png
【バラエティに富んだレギュラーコーヒーを気軽に楽しみたい方へ】
「ドリップ オン®ギフト」 KDVシリーズ（全6アイテム）
“挽きたての香り”と“格別なおいしさ”をお届けるするプレミアム ドリップコーヒー「ドリップ オン®」を詰め合わせたギフトです。
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キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム ／担当 永坂・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp