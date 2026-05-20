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飲料の枠を超えた新たな挑戦。「ヨーギュ プレーン」「ヨーギュ マンゴー」を、6月1日（月）に新発売（1都3県限定）
飲料の枠を超えた新たな挑戦。ヨーグルトの価値を、もっと自由に。
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、飲料の枠を超えた新たな挑戦となる食品ブランド「BLOOM Deli」を立ち上げ、第一弾として生きた乳酸菌（※）を手軽に摂取できる、ヨーグルトベースのサク溶け食感である菓子食品「ヨーギュ プレーン」「同 マンゴー」を、6月1日（月）に首都圏（1都3県）限定で新発売します。
本製品は、ヨーグルトの持つおいしさや価値を、よりさまざまな生活シーンで取り入れやすい形へと再設計した、ヨーグルトベースのサク溶け食感である菓子食品です。常温保存が可能で、場所や時間を選ばずに楽しめることから、日常生活の中に無理なく取り入れられる新しい選択肢を提案します。
ヨーグルトの価値を「続けやすい」形に
近年、日々のコンディションを意識した食習慣は、特別な健康行動にとどまらず、日常生活に自然と取り入れられるものとなっています。一方で、ヨーグルトなどの発酵食品は、保存性や持ち運びの制約から、生活シーンによっては取り入れにくいという課題もありました。そこで当社は、ヨーグルトを菓子食品という形に転換することで、常温保管ができ、食べたいタイミングで手軽に取り入れられるといった利便性を備えた新しいスタイルを追求しました。
チチヤス監修のヨーグルトベースを使用
「ヨーギュ プレーン」「ヨーギュ マンゴー」には、グループ会社であるチチヤス株式会社が監修したヨーグルトベースを使用しています。凍結乾燥（フリーズドライ）製法を採用することで、ヨーグルトの風味や乳酸菌の特性に配慮しながら、素材のおいしさを凝縮しました。砂糖を使わず、果汁や有用菌のエサとなるオリゴ糖を配合し、からだにもうれしいギルトフリー設計としています。香料不使用、食品素材のみで仕上げたサク溶け食感のやさしい味わいも特長です。
（※）乳酸菌3種のうち1種である有胞子性乳酸菌
《製品特長・概要》
ヨーギュ プレーン
製品名：ヨーギュ プレーン
品名：乳等を主要原料とする食品
内容量：6.3g
希望小売価格 税込（税別）：323円（299円）
発売日：6月1日（月）
販売地域：1都3県
ヨーギュ マンゴー
発酵乳とアルフォンソマンゴー（果実）の素材本来のおいしさを活かし、果実の華やかな甘みとヨーグルトのコクをバランスよく仕上げてひとくちサイズに凝縮した、こくとろヨーグルト仕立ての菓子食品です。香料不使用、食品素材のみで仕上げたサク溶け食感のやさしい味わいで、日常の食習慣のなかで、手軽に乳酸菌摂取をサポートします。
製品名：ヨーギュ マンゴー
品名：乳等を主要原料とする食品
内容量：6.3g
希望小売価格 税込（税別）：323円（299円）
発売日：6月1日（月）
販売地域：1都3県
「新カテゴリー創造グループ」による取組みの第一弾
本製品は、当社が中期経営計画（2025年4月期〜2029年4月期）に掲げる重点戦略「新たな事業の創出」の一環として設立した、マーケティング本部新カテゴリー創造グループによる第一弾製品です。同グループでは、飲料・リーフ事業で培ってきた原料知見や研究開発力、グループシナジーを活かしながら、既存の枠にとらわれない食品分野での価値創出に取り組んでいます。
今後も当社は、飲料に限らず、食を通じた新しい価値の提案に挑戦してまいります。
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、飲料の枠を超えた新たな挑戦となる食品ブランド「BLOOM Deli」を立ち上げ、第一弾として生きた乳酸菌（※）を手軽に摂取できる、ヨーグルトベースのサク溶け食感である菓子食品「ヨーギュ プレーン」「同 マンゴー」を、6月1日（月）に首都圏（1都3県）限定で新発売します。
本製品は、ヨーグルトの持つおいしさや価値を、よりさまざまな生活シーンで取り入れやすい形へと再設計した、ヨーグルトベースのサク溶け食感である菓子食品です。常温保存が可能で、場所や時間を選ばずに楽しめることから、日常生活の中に無理なく取り入れられる新しい選択肢を提案します。
ヨーグルトの価値を「続けやすい」形に
近年、日々のコンディションを意識した食習慣は、特別な健康行動にとどまらず、日常生活に自然と取り入れられるものとなっています。一方で、ヨーグルトなどの発酵食品は、保存性や持ち運びの制約から、生活シーンによっては取り入れにくいという課題もありました。そこで当社は、ヨーグルトを菓子食品という形に転換することで、常温保管ができ、食べたいタイミングで手軽に取り入れられるといった利便性を備えた新しいスタイルを追求しました。
チチヤス監修のヨーグルトベースを使用
「ヨーギュ プレーン」「ヨーギュ マンゴー」には、グループ会社であるチチヤス株式会社が監修したヨーグルトベースを使用しています。凍結乾燥（フリーズドライ）製法を採用することで、ヨーグルトの風味や乳酸菌の特性に配慮しながら、素材のおいしさを凝縮しました。砂糖を使わず、果汁や有用菌のエサとなるオリゴ糖を配合し、からだにもうれしいギルトフリー設計としています。香料不使用、食品素材のみで仕上げたサク溶け食感のやさしい味わいも特長です。
（※）乳酸菌3種のうち1種である有胞子性乳酸菌
《製品特長・概要》
ヨーギュ プレーン
発酵乳と北海道産生クリームの素材本来のおいしさを活かし、ヨーグルトのまろやかなおいしさをひとくちサイズに凝縮した、こくとろヨーグルト仕立ての菓子食品です。香料不使用、食品素材のみで仕上げたサク溶け食感のやさしい味わいで、日常の食習慣のなかで、手軽に乳酸菌摂取をサポートします。
製品名：ヨーギュ プレーン
品名：乳等を主要原料とする食品
内容量：6.3g
希望小売価格 税込（税別）：323円（299円）
発売日：6月1日（月）
販売地域：1都3県
ヨーギュ マンゴー
発酵乳とアルフォンソマンゴー（果実）の素材本来のおいしさを活かし、果実の華やかな甘みとヨーグルトのコクをバランスよく仕上げてひとくちサイズに凝縮した、こくとろヨーグルト仕立ての菓子食品です。香料不使用、食品素材のみで仕上げたサク溶け食感のやさしい味わいで、日常の食習慣のなかで、手軽に乳酸菌摂取をサポートします。
製品名：ヨーギュ マンゴー
品名：乳等を主要原料とする食品
内容量：6.3g
希望小売価格 税込（税別）：323円（299円）
発売日：6月1日（月）
販売地域：1都3県
「新カテゴリー創造グループ」による取組みの第一弾
本製品は、当社が中期経営計画（2025年4月期〜2029年4月期）に掲げる重点戦略「新たな事業の創出」の一環として設立した、マーケティング本部新カテゴリー創造グループによる第一弾製品です。同グループでは、飲料・リーフ事業で培ってきた原料知見や研究開発力、グループシナジーを活かしながら、既存の枠にとらわれない食品分野での価値創出に取り組んでいます。
今後も当社は、飲料に限らず、食を通じた新しい価値の提案に挑戦してまいります。