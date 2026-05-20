飲料の枠を超えた新たな挑戦。「ヨーギュ プレーン」「ヨーギュ マンゴー」を、6月1日（月）に新発売（1都3県限定）

発酵乳と北海道産生クリームの素材本来のおいしさを活かし、ヨーグルトのまろやかなおいしさをひとくちサイズに凝縮した、こくとろヨーグルト仕立ての菓子食品です。香料不使用、食品素材のみで仕上げたサク溶け食感のやさしい味わいで、日常の食習慣のなかで、手軽に乳酸菌摂取をサポートします。