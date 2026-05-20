和紙のようなサラリとした肌触りで、カーディガン感覚で羽織れる　ボトル缶コーヒー１本分の軽さ「超軽量ジャケット」が新登場

お客様が手に取った瞬間から「軽くて涼しそう！」と実感いただける一着を目指し、新素材『Camifu®』をレディースで初採用しました。和紙のような清涼感ある肌触りに加え、接触冷感や吸汗速乾、防シワ、洗える機能など夏の理想を全て凝縮。驚くほど軽く快適な着心地で、夏のビジネスシーンを支えます、ぜひまずは手に取って感じてほしいです。