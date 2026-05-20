【海外赴任前Zoom研修】”獲得する” 駐在員3大スキル・”生まれる”横のつながり《6/16開催 | 1名様からご参加可能》

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、1名様からご参加可能なオープン研修「海外赴任前研修 ”獲得する”駐在員3大スキル、”生まれる”横のつながり」を2026年6月16日(火)に開催いたします。

海外赴任が初めての方も、既に経験がある方も ―

現地法人元社長の『生きた知見』による講義と、『実務直結のワーク』で、駐在員に問われる3大スキルを習得し、本物の実践力を身につけます。

駐在準備の“視点”と“駐在員同士のつながり”を得て、自信と手応えを得る1日研修です。

❖ オープン研修の開催予定はこちら ❖

＼ 1名様からご参加可能！他社の社員と交流を通じた深い学びを実現 ／

お申込み :https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training/public_course/pre-departure

オープン研修は弊社指定の会場で開催する合同研修です。各社1名様からご参加いただけます。

【基本情報】

日時：2026年6月16日 (火曜日) 10:00～17:00

※交流会 17:15～18:15（任意参加）

会場：オンライン（zoom）開催

費用：通常 55,000円

『海外赴任を予定されている方、海外赴任を希望されている方』は、ぜひご参加ください！

※定員になり次第受付終了となりますので、お早めにお申込みください。

お申込み :https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training/public_course/pre-departure

❖ こんな課題の解消を行います！❖

❖ 研修内容・特徴～どのように課題を解決するか～ ❖

❖ 研修のゴール ❖

- リーダーシップやマネジメントが大事なのはわかるが、具体的な方法がわからない- 担当業務で一定の成果を上げたものの、海外業務や拠点経営については準備する内容が曖昧- 海外拠点ならではのコンプライアンス課題に対して、実践的な対処方法を知り、備えたい- 文化が異なる方と信頼関係を築く方法を知りたい- 生きた知見に基づく講義と実務直結のワークで、本物の実践力を身につける海外駐在22年、複数国で現地法人の社長を務めた講師が登壇。現場で培った生きた知見を講義で学び、駐在員の力が問われる事例を通じて、実践力を養います。グループディスカッションと交流会を通じて横のつながりを広げ、赴任者同士という安心できる関係性の中から、自身の課題解決につながるヒントが得られます。- 講義・ワーク・対話を通じて、確かな駐在準備へ――世界への挑戦が楽しみになる一日講義：海外実務の経験豊富な講師が、駐在員3大スキルの本質をレクチャー。ワーク：スキルの定着はもちろん、駐在成功に向けた伸び代の把握までフォロー。アドバイス：講師の実践的なアドバイスにより、新しい視点を提供。ネットワーク：他社の参加者から、過去の赴任経験談や現在の取組みを知れ、駐在のイメージがクリアで身近なものに。

駐在員に必須のスキルをカバーした実践的な学びで不安を解消。

横のつながりから得られる気づきと自信が、駐在への行動を後押しする。

●赴任経験者：赴任中に感じた違和感が整理され、より高次な解決方法を習得する。

●赴任未経験者：駐在員に求められる力と課題が明確になり、次の行動が見えてくる。

❖ 第1回開催で、特に好評いただいた点 ❖

・経験豊富な講師からの、視座の高いアドバイス

（5地域22年駐在員経験、現地法人元社長、製造業出身）

・ 白黒つけられない複雑な問いへの解の出し方

・駐在国や駐在先のミッションなど、自身の課題意識と似た駐在員の方とのつながり

※研修後のアンケートより

❖ 参加者の声 ❖

・大変満足50％以上（5段階評価）

・おすすめ度8.7（10段階評価）

実際にご参加いただいた方からは、次のようなお声を頂戴しました。

◎赴任未経験者、営業職

「講師の経験談が貴重でぜひ受講を勧めたい。講師の豊富な海外赴任経験に基づく実践事例や、日本人駐在員としてのミッションに関するテーマが、グローバルに旅経つ前の自身の視野を広げてくれた。また、自身の駐在予定国で赴任経験のある講師・参加者からのリアルな情報が得られ、赴任生活のイメージが具体化した。」

◎赴任経験者、製造・生産職

「海外赴任経験はあったが、本研修の体系的なレクチャーにより、はじめて課題認識をしたテーマがあった。初回の赴任時には知らなかった視点について、２回目赴任の前に知ることができたのでよかった。自身と同じ境遇の方が、同様に不安を抱えていることを知れ安心した。社内では不安について話せる機会はなかったのでよい機会となった。

❖ 担当講師 ❖

ソニー現地法人元社長／一般社団法人 Japan noharm Association 専務理事 筒井 隆司氏

1982年にソニーの海外営業本部に入社後、北米・中南米・ロシア・中近東・欧州と数多くの現場を経験し、22年に及ぶ駐在員生活では海外現地法人の社長を歴任。本社に戻ってからは政策渉外部門を統括して企業と社会、省庁との連携の重要性を訴えて関係を強化。 2015年、世界最大の国際環境NGO・WWFに転職し、WWFジャパンの事務局長として、多くの企業との連携で国際環境問題の解決に奔走。WWFではグローバル経営委員やアジア代表にも選出された。 2020年秋からSDGsの経営実装を手掛ける一般社団法人「日本ノハム協会」の専務理事に就任、現在に至る。

【登壇講座】

・国別駐在員研修 ブラジル編(https://insighta.jp/set/409?_ga=2.237210249.844386298.1753188886-63700058.1745374305&_gl=1*ej6n2a*_gcl_au*NzU3OTA1NzE2LjE3NTMxODg4ODU.*_ga*NjM3MDAwNTguMTc0NTM3NDMwNQ..*_ga_N2WN6ZFFCP*czE3NTMxODg4OTMkbzU4JGcxJHQxNzUzMTkwNDc5JGo2MCRsMCRoMA..)

・グローバル時代を生き抜く！実践サステナビリティ思考(https://insighta.jp/set/1172?_ga=2.91007891.844386298.1753188886-63700058.1745374305&_gl=1*9lw39t*_gcl_au*NzU3OTA1NzE2LjE3NTMxODg4ODU.*_ga*NjM3MDAwNTguMTc0NTM3NDMwNQ..*_ga_N2WN6ZFFCP*czE3NTMxODg4OTMkbzU4JGcxJHQxNzUzMTkwNDc5JGo2MCRsMCRoMA..)

▽Eラーニングを試してみる▽ :https://client.insighta.co.jp/trial

❖ プログラム内容 ❖



01：イントロダクション

・講師紹介

・概要説明

02：駐在員に求められる役割と心構え

03：海外駐在のための実践3大スキル

・グローバルリーダーシップ５原則

・海外マネジメントスキル

ーチームが動くマネジメント・スキル

ー“国別”異文化コミュニケーションの４STEP

・海外コンプライアンス

04：目指す駐在員像を定義する

05：講師との1on1セッション／座談会 ※任意参加

❖ よくあるご質問 ❖

詳細はこちら :https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training/public_course/pre-departureお申込み :https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training/public_course/pre-departure

❖ ご注意事項 ❖

・オンライン（zoom）開催になります。

・昼休憩1時間、その他の休憩を20分程度含みます。

・通常価格お申込の方はクレジットカード決済にて承っております。

・Eラン会員とは：本研修のお申込時点またはお申込みいただいた研修の開催日の時点でINSIGHT ACADEMY Eラーニングを受講している方、もしくは当該開催日の時点では未受講であっても、研修実行月の翌月から受講開始することが確定しており、申込手続きが完了している方のことを指します。

・同業他社様にはご参加をご遠慮頂いております。

主催会社

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年11月26日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language