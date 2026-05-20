こびとづかん20周年を記念し、OJICOからこびとづかんとのコラボ全4種が登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）は、累計発行部数320万部突破の児童書シリーズ「こびとづかん」（作：なばたとしたか / 刊：ロクリン社）が今年2026年に20周年を迎えたことを記念し、コラボレーションTシャツを4種リリースいたします。 5月21日（木）から販売開始いたします。

【こびとづかん×OJICO】

■こびとづかん×OJICO 「カクレモモジリ」

こびとづかんの「顔」とも言える一番人気のコビト、カクレモモジリがモチーフのデザイン。

バックプリントはシュールさと愛嬌を兼ね備えたカクレモモジリが大きくレイアウトされ、

着用するとお尻の位置に頬がぴったり重なるクスッと笑えるデザインでインパクト大！

フロントにはカクレモモジリの後ろ姿。プリッとしたお尻がかわいらしい。

■こびとづかん×OJICO「リトルハナガシラ」

シリーズ１冊目の絵本『こびとづかん』から登場しているリトルハナガシラがモチーフの、こびとづかん×OJICO「リトルハナガシラ」。

野に咲く可憐な花の上に、リトルハナガシラとサンバナたちがどこか治安悪めに居座る一枚。

その佇まいは、リトルハナガシラの見た目と性格のギャップを思わせます。

バックプリントには、獰猛な性格のリトルハナガシラを鎮める唯一の手段とされる「天日干し」が描かれており、ファンにも喜ばれるデザインになっています。

■こびとづかん×OJICO「アラシクロバネ」

コビトの中でも人気が高いアラシクロバネをモチーフにした、こびとづかん×OJICO「アラシクロバネ」。荒らし屋として知られる一方、ホトケアカバネの赤い羽根を苦手とする特性を表現した1枚です。フロントには蓄光プリントを使用し、暗闇で光る仕様に。バックプリントにはホトケアカバネの赤い羽根を配置し、暗闇で浮かび上がるアラシクロバネの姿から、「闇に紛れて悪さをしようとしたアラシクロバネが懲らしめられた」という情景が浮かびます。

着る人も見る人も楽しめる1枚です。

■こびとづかん×OJICO 「カクレモモジリとスモモノウチ」

言わずもがな人気のカクレモモジリと、ここ数年人気が急上昇！カクレモモジリと子ども時代（ヨウニン期）を共に過ごすことで知られるスモモノウチがモチーフのデザイン。

カクレモモジリの好物の桃に掴まる様子が描かれており、シルクスクリーンプリントでプリント出来るようOJICOらしいタッチで描き起こされたデザインは、他にはない一品です。

こちらはつながるデザインなので、兄弟や親子でおそろいコーデをお楽しみいただけます！

〇商品詳細

商品名：こびとづかん×OJICO 「カクレモモジリ」

価格：こども/3,800円(税込4,180円)～ おとな/5,200円(税込5,720円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：ホワイト

素材等：綿100%、日本製

〇商品詳細

商品名：こびとづかん×OJICO「リトルハナガシラ」

価格：こども/3,800円(税込4,180円)～ おとな/5,200円(税込5,720円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：オリーブ

素材等：綿100%、日本製

〇商品詳細

商品名：こびとづかん×OJICO「アラシクロバネ」

価格：こども/4,300円(税込4,730円)～ おとな/5,700円(税込6,270円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：ブラック

素材等：綿100%、日本製

〇商品詳細

商品名：こびとづかん×OJICO 「カクレモモジリとスモモノウチ」

価格：こども/3,800円(税込4,180円)～ おとな/5,200円(税込5,720円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：グレージュ

素材等：綿100%、日本製

■こびとづかんについて

作：なばたとしたか / 刊：ロクリン社

「こびとづかん」は累計発行部数320万部を突破した人気の児童書シリーズ。最初の絵本『こびとづかん』が2006年に発売されてから今年2026年で20周年を迎えました。

本の中で主人公の「ぼく」が見つけた、昆虫でも植物でもない不思議な生きもの「コビト」の生態を紹介しています。

突然冷蔵庫のモーターが鳴ったり、テレビがピシッと音がしたり、トイレットペーパーの角が三角に折られていたり、風もないのに草がすれる音がしたり…。日常に溢れる正体不明の不思議な出来事、それらがもしコビトと呼ばれる生き物の仕業だとしたら--？全13作品の中で紹介されるコビトはなんと444種類！じっと耳をすませ、目を凝らしてみてください。きっとあなたのそばにも、コビトの気配を感じられるはずです 。

こびとづかん公式サイト： https://www.kobitos.com/(https://www.kobitos.com/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/kobitosofficial/(https://www.instagram.com/kobitosofficial/)

公式X：https://x.com/kobitodukan(https://x.com/kobitodukan)

公式LINE：https://www.kobitos.com/line(https://www.kobitos.com/line)

「こびとづかん」シリーズはロクリン社から刊行されています。

https://www.rokurin.jp/(https://www.rokurin.jp/)

(C)︎Toshitaka Nabata, Rokurinsha

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

Tシャツを中心とした衣料品・雑貨の企画デザイン、販売をメイン事業とし、ストーリーのあるTシャツの「OJICO〈オジコ〉」と、OJICOのセカンドラインとしてボトムスやくつ下、雑貨等を展開する「BLACK OJICO〈ブラックオジコ〉」の2ブランドを中心に、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開。この他に、車両ラッピングや企業ロゴなどの企画デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/酒井

TEL：076-246-3377

mail：hidekazu@ojico.net

または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。