「V12」と「ZEROFIT」のコラボレーションによる、冷感アンダーウェアが登場

株式会社フォーマット

株式会社フォーマット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：牛田 元）が展開する「V12（ヴィ・トゥエルブ）」は、高機能アンダーウェアブランド「ZEROFIT（ゼロフィット）」とのコラボレーションを実施し、夏を快適に乗り切る限定アイテムを2026年5月20日（水）よりリリースいたします。

V12のデザインとZEROFITの「トリプル冷感」技術が融合

秋冬シーズンに高い機能性とファッション性で話題を呼んだコラボレーションが春夏シーズンも登場。

「PLAY THE FASHION」をコンセプトに掲げるV12のデザインと、ZEROFITが誇る夏の看板アンダーウェア「ICE MESH」が融合した、特別なコレクションが完成しました。

今回のコラボレーションでは、首元がスッキリ見える「Vネック長袖」と、

より開放的でレイヤリングしやすい「 Vネックノースリーブ」の2型をラインナップ。

持続する氷冷感の秘密：3つの冷却テクノロジー

本コレクションには、ZEROFIT独自の「トリプル冷感」技術が採用されています。

・気化熱冷却

背面に配置された独自のメッシュ構造が、風を効率よく取り込み、気化熱による冷却を促進。

・冷却プリント（COOL STAMP TECH）

メントール剤を配合したプリントが、汗などの水分と反応して吸熱。冷感ブーストを発揮します。

・接触冷感生地

着た瞬間に肌から熱を奪い、ひんやりとした感触を提供。

さらに、最高レベルのUVケア「UPF50+」や、バクテリアの増殖を抑制する抗菌防臭加工「ポリジン・ステイフレッシュ(TM)」も搭載。

夏のゴルフシーンにおける「暑さ・紫外線・ニオイ」という課題をこれ一枚で解決し、過酷な環境下でも高いパフォーマンスを維持します。

V12のファッション性とZEROFITの極限の機能性が融合したこのコレクションは、今夏のゴルフシーンに欠かせないマストアイテムです。

V12 × ZEROFITコラボアイテム ラインナップ

ZF VNECK INNER \16,500ZF NS INNER \11,550

■ 発売日・取扱店

発売日：2026年5月20日（水）

取扱店：V12直営店舗・V12 OFFICIAL SITE・V12正規ディーラー

■会社概要

会社名：株式会社フォーマット

代表者：代表取締役 牛田 元

所在地：東京都渋谷区代々木1-4-1 Jプロ代々木ビル 3F

オフィシャルHP：https://v12golf.com/