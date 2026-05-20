イタリアの人気シェフが学校給食に潜入！

有限会社エコ・ライス新潟

イタリア共和国・パルマ市で創作日本料理レストランを営む「Lu Experience Ristorante」 オーナーシェフのAlex Lusell氏と、若手シェフのAndrea Fazio氏が来日し、日本の学校給 食を体験します。近年、日本の学校給食は「食育」の先進事例として世界的に注目を集めています。

オーナーシェフのアレックスさんアレックスさんの店でのイタリアの食のプロを集めて日本食の夕食会昨年、新潟に来て田植えを体験

今回の訪問では、その現場を実際に体験し、日本の食文化への理解を深めます。会場となる東久留米市立第九小学校では、自校調理方式による温かい手作りの給食を提供しています。また、栄養教諭（管理栄養士）の松本先生は、毎日の調理風景を動画で記録し、給食時間に上映することで、生徒と教職員が調理工程を学べる取り組みを実施しています。

自校方式で毎日の手作りの日本式の給食を見学します。

「ズンダ団子」を手作りの給食調理風景捨てられるB品の枝豆を使うSDGｓ給食

３時間目は、５年生の総合学習で、「米について学びます」。例年は「お米の育て方」「最新のの米作り（スマート農業）」等について話します。今回は世界に広がる和食の実例として、Alex氏が「なぜ日本料理を志したのか」について講話を行い子供たちと交流します。

５年生の総合学習の様子

４時間目には、校庭にある花壇を田んぼに改造した小さな田んぼで５年生と一緒に田植えを行います。

３坪ほどで子供が２株ずつ植えます



交流を通じて、児童たちが異文化理解を深め、世界へ視野を広げるきっかけとなることを目指します。 本取り組みは、日本の食文化・食育の価値を海外へ発信し、国際的な相互理解を促進するものです。

１．東久留米市立第九小学校

日 時：令和8年5月28日(木) 9：00～10：00 給食調理見学

10：35～11：25 食育授業

11：30～12：15 田植え

場 所：東京都東久留米市滝山3丁目2-30

生 徒：5年生66名 教員３名、食育教諭 松本恭子先生

２．中野区立上鷺宮小学校 5月26日(火) 12：45～15：10 お米の授業と田植え

３．中野区立武蔵台小学校 5月27日(水) 12：45～15：10 お米の授業と田植え

※南アフリカ共和国ケープタウンで日本酒造りをする佐々木かなつさんがゲスト講師

テーマ「なぜ、日本人が南アフリカでお酒をつくるのか」

４．目黒区立五本木小学校 6月11日(木) 10：35～11：25 リモート田植え指導