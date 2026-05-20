【参加無料・5/21開催】新規事業の成否は“市場選定”で決まる。失敗確率を下げる事業立ち上げ戦略を3社共催ウェビナーで解説

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、株式会社オロパス、株式会社ジーニーの3社は、2026年5月21日（木）11時より、オンラインセミナー「市場選定で9割決まる― 失敗しない新規事業の始め方 ―」を共同開催いたします。

本ウェビナーでは市場規模や成長性、競争環境を見極め、自社の強みと適合する市場をどう判断すべきか、新規事業の始め方の型を体系的に解説します。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/18/20260521/)

セミナー概要

新規事業を成功に導くためには、何をつくるかだけでなくどの市場で戦うかを見極めることが重要です。市場規模や成長性だけを見て参入を判断してしまうと、競争環境や参入障壁、自社の強みとの相性を見落とし、立ち上げ後に思うような成果につながらないケースも少なくありません。

本セミナーでは、海外ブランドの独占販売権を活用したEC新規事業の進め方、AI時代に選ばれるためのSEO戦略、ECサイトの新たな収益源として注目されるリテールメディア参入まで、3社それぞれの専門領域から勝てる市場の見極め方と参入後に成果を出すための戦略を解説します。

セミナー内容

第1部｜株式会社LeaguE（11:05～11:30）

海外で実績のある日本未上陸ブランドの独占販売権を獲得する「海外ブランド総代理ビジネス」について解説します。仕入れ資金や在庫リスクを抑えたスモールスタートで、販売初月から売上1000万円超を目指す戦略や、クラウドファンディングを活用した市場性検証の事例を公開します。



第2部｜株式会社オロパス（11:30～11:55）

AI検索の普及により変化した最新のSEO手法を伝授します。SEOツール「パスカル」の知見を活かし、AIが特定のブランドを推奨する仕組みや、外部言及を通じて「選ばれる状態」を戦略的に作り出す方法、指名検索を生み出すためのポイントを解説します。



第3部｜株式会社ジーニー（11:55～12:20）

小売・EC業者の新たな収益機会として注目される「リテールメディア」の基礎から事業化の壁の乗り越え方までを網羅します。市場の成長性や自社への適合性の見極め方、社内外の調整、広告主獲得のポイントなど、利益拡大に直結する実践的な立ち上げのヒントをお届けします。

こんな方におすすめ

- 新規事業のテーマ候補はあるものの、どの市場に参入すべきか判断に迷っている方- 市場規模や成長性は見ているが、競争環境や参入障壁まで整理しきれていない方- 競合分析やポジショニング設計に課題があり、勝ち筋の描き方に悩んでいる方- 自社の強みを活かせる市場を見極め、失敗確率を下げた上で新規事業を進めたい方- 海外市場や新興市場も含めて、参入是非を戦略的に判断したい経営者・責任者の方

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/18/20260521/)

登壇者

第1部（11:05～11:30） 株式会社LeaguE

熊谷 真聡 （くまたに まさと）

株式会社LeaguE マネージャー

人気商品の独占販売権を活用したEC新規事業の進め方

～海外ブランドの人気商品を独占販売する方～

第2部（11:30～11:55） 株式会社オロパス

熊谷 誠（くまがい まこと）

株式会社オロパス マーケティングリーダー

選んだ市場で勝ち残るための新SEO戦略

AIに推奨され、指名検索を生み出す「カテゴリキーワード」対策

第3部（11:55～12:20） 株式会社ジーニー

北原 圭一郎（きたはら けいいちろう）

株式会社ジーニー

アドプラットフォーム統括本部 デマンドサイド事業部

プロダクトマネジメント部 部長代理

新規事業としてのリテールメディア参入

～ECサイトの新たな収益源を生み出すステップ～

開催概要

日時：2026年5月21日（木）11:00～12:20

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（セミナー資料提供）

視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/18/20260521/)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com