ReFa BEAUTY SHOWCASE 第四弾。ReFa GINZA先行発売の「ReFa LOCK OIL LUXE」を美容室に販路拡大決定

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、「ReFa BEAUTY SHOWCASE」の第四弾展開商品として、2026年1月28日よりReFa GINZAにて先行販売中の「ReFa LOCK OIL LUXE」を6月より全国の美容室にて順次販売開始することをお知らせいたします。

「ヘアオイルなのに、アイロン前に使うことで髪を熱ダメージから守りながらスタイルをロックする」という新しさで人気のReFa LOCK OIL。スタイルロックも、ヘアケアも香りも、未体験のステージへと進化を遂げた「ReFa LOCK OIL LUXE」は、MTG独自開発の「ツバキラクトン※1」、髪密度を整える「トリプルケラチン※2」を配合し、美しい光沢感と軽やかなまとまり感のある髪を実現。ヘアケアで叶える美しさの、新たな可能性を広げる本プロジェクトにふさわしい商品として、今回の販路拡大が決定いたしました。本プロジェクトにおいては、今後も製品展開を継続的に行っていくことを予定しております。詳細につきましては、今後順次発表してまいります。

※1 ツバキ-γ-ラクトン（ヘアコンディショニング剤）

※2 加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）（保湿剤）

■ 商品概要

商品名：ReFa LOCK OIL LUXE（リファロックオイルリュクス）

価 格：8,470円（税込）

内容量：80mL

発売日：2026年1月28日（水）

販 売： 1月28日（水）ReFa GINZAにて先行発売、6月より全国の美容室にて順次販売開始予定。

■ 「ReFa BEAUTY SHOWCASE」について

ReFa BEAUTY SHOWCASEは、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクトです。

トータルヘアケアの視点から、新商品やカラーバリエーションをはじめとするさまざまなアイテム・コンテンツを通じて、多様な美しさとその体験価値を提案します。

楽しみながら自分らしいスタイルを見つけ、持つたびに気分が高まり、使うたびに高揚感をもたらすことで、日々のヘアケアをより豊かにする新たな美容体験を創出し、ヘアケアの可能性を広げてまいります。



＜『ReFa BEAUTY SHOWCASE』特設サイト＞

https://www.refa.net/beauty_showcase/

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/