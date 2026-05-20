【洗い物ほぼゼロ】“湯せんするだけ”アイラップレシピ本、災害時も役立つ『アイラップお助けレシピ 「いつも」も「もしも」もおいしい！』5月26日発売！防災士が教える、家事ラク×防災〈時短ごはん〉

河出書房新社

株式会社河出書房新社（本社：東京都新宿区／代表取締役：小野寺優）は、料理研究家で防災士の資格も持つ橋本加名子さんによる料理書『アイラップお助けレシピ 「いつも」も「もしも」もおいしい！』（税込価格1,780円）を、2026年5月26日に発売いたします。

著者・橋本加名子さんより

熱に強くしっかりした素材で、ラップのように使えるから、

調理の下ごしらえに、野菜の保存にと大活躍のアイラップ。

キッチンに欠かせないアイテムになりました。

愛用するうちに実感したのが「災害のときにも必ず役に立つ」ということ。

防災袋にも入れるようになりました。断水や停電のときも、アイラップが

あれば貴重な水を汚さず、カセットこんろで湯せん調理ができます。

発売から50年のロングセラー「アイラップ」

熱に強くて丈夫な「アイラップ」は、ごはんものやパスタ、具がたっぷりの汁ものに蒸しパンまで、全部袋の中でつくれる便利なポリ袋！調理はかんたん、材料を入れて沸騰したお湯に沈めて加熱するだけ。鍋もお湯も汚れないので、洗い物が少なくてすみます。

防災士の資格を持つ料理研究家が考案したレシピは、ふだんの料理が面倒なときやアウトドア調理、災害時の備えにも役立ちます。

▼「時短・簡単」「洗い物が少ない」！

1976年発売のロングセラー耐熱ポリ袋。

-30℃～120℃まで対応し、湯せん調理・電子レンジ調理・冷凍保存などに使えるため、SNSでの「時短・簡単」レシピがバズり、再び注目を集めています。「洗い物が少ない」こともいま大人気の理由。袋の中に入れる材料の組み合わせや加熱時間などにはコツがいるため、レシピ本にも需要が高まっています。

▼近年は「防災」で話題に

再ブレイクのきっかけのひとつは、製造メーカーが湯せん調理の「炊飯レシピ」を発信したことでした。これまで知られなかった便利な調理法は瞬く間に広まり、地震や豪雨などの自然災害が数多く発生する近年では、防災グッズとして備えておく人が増えています。アイラップで湯せん調理ができると、停電や断水があったときに、限られた水を有効活用して洗い物を出さずに、あたたかい食事をとることができます。

▼「いつも」と「もしも」を分けずに備えを

新刊『アイラップお助けレシピ 「いつも」も「もしも」もおいしい！』では「湯せん調理」をメインに、家に備蓄している食材だけを使ったレシピを紹介。「いつも」の食事づくりにも取り入れると料理がラクできて、「もしも」の備えにもなり一石二鳥。防災が身近な今だからこそ必要な、これまでにない実践的なレシピブックです。

CONTENTS＆収録レシピを特別公開！

●「いつも」も「もしも」も、こんなに便利なアイラップ！

●防災士対談／アイラップは「もしも」のときに役立つ強い味方！

●アイラップを使った基本の湯せん調理

●この本のレシピについて

ＰＡＲＴ1 頼りになるのはやっぱりごはん

ごはんの炊き方

おかゆのつくり方

イワシかば焼きの炊き込みごはん／なめたけとろろ昆布ごはん／みそバターコーンの炊き込みごはん／甘栗とひじきの炊き込みごはん／トマトピラフ／タイカレーピラフ／ジェノベーゼピラフ／オニオンリゾット／鮭と卵のチャーハン／中華風おかゆ／桜海老とナッツの中華風茶飯／やきとり親子丼／オムライス

ＰＡＲＴ2 麺ゆでにワザありのパスタ

パスタのゆで方

なめたけとツナのパスタ／コンビーフと玉ねぎのパスタ／海苔佃煮とバターのパスタ／鶏ささみと塩昆布の梅パスタ／鮭と豆乳のクリームパスタ／しいたけと豆乳のクリームパスタ／ツナと切り干し大根のレモンパスタ／コンビーフボロネーゼ／ボンゴレ風パスタ／サバカレーマヨのせパスタ／サバトマトパスタ／カレークリームパスタ／イワシとナッツのパスタ／

ＰＡＲＴ3 あたたかさにホッとするスープと汁物

豆のミネストローネ／シェントウジャン風／野菜たっぷりサバみそ汁／かきたまわかめスープ／とろろ昆布入り梅にゅうめん／あおさのにゅうめん／中華風コーンクリームスープ／春雨スープ／お雑煮／もち入りオニオングラタンスープ風／もち入り和風カレースープ／お汁粉

ＰＡＲＴ4 不足しがちな食物繊維がとれる乾物おかず

切り干し大根のごま和え／切り干し大根の明太子和え／切り干し大根と鶏ささみの中華和え／切り干しコールスロー／切り干し大根のとろろ昆布煮／切り干し大根の卵焼き風／わかめのナムル／わかめのザーサイ和え／わかメンマ／わかめとさきイカのポン酢和え／きざみ昆布と大豆の煮物／きざみ昆布と車麩の煮物／きざみ昆布と鶏ささみの柚子こしょう和え／きざみ昆布と乾燥野菜の浅漬け風

ＰＡＲＴ5 ホットケーキミックスでつくる蒸しパン

蒸しパンのつくり方

ホットケーキの焼き方

彩り豆パン／野菜蒸しパンゼッポリーニ風あおさパン／ピザ風コンビーフ蒸しパン／

肉まん風蒸しパン／カレー蒸しパン／あずき蒸しパン／紅茶蒸しパン／マーラーカオ風蒸しパン／フルーツとナッツの蒸しパン

[お役立ちコラム]

○アルファ化米の賞味期限が迫ったら！ アイラップで「もち米シュウマイ風」

○アイラップがあればこんなに手軽！ 袋麺をゆでずに食べる方法

○アイラップ＋スープジャーであつあつのみそ汁を！

○「もしも」のときに洗い物を出さない！アイラップで野菜を蒸しゆでに

●「もしも」のときの「水」と「食料」の備え

●「ローリングストック」に向いている備蓄食材

●備蓄食材別INDEX

●便利なアイラップシリーズ

著者 橋本 加名子 Kanako Hashimoto

料理研究家、栄養士、フードコーディネーター、国際薬膳調理師、防災士。

海外留学、海外商社勤務時代にタイ、ベトナム、ラオス、広東料理などを広く学び、帰国後は懐石料理を学ぶ。独立後、料理教室「おいしいスプーン」を主宰する傍ら、飲食店のプロデュースやフードコーディネートなどに携わる。現在は、雑誌や書籍、ウェブサイト等で活躍。企業で働きながら子育てをした経験をいかし、「体にやさしくて、つくりやすい家庭料理」を提案し続けている。『ホットクックお助けレシピ』シリーズ、『魔法の万能調味料！ 玉ねぎ麹レシピ』（以上、小社刊）、『アイラップで簡単レシピ』（Gakken）、『二十四節気の薬膳献立』（ブティック社）等、著書多数。

橋本加名子オフィシャルサイト「おいしいスプーン」

https://oishi-spoon.com/(https://oishi-spoon.com/)

新刊情報

『アイラップお助けレシピ 「いつも」も「もしも」もおいしい！』

著者：橋本加名子

仕様：A5判／並製／128ページ

装丁：宮崎絵美子・澤田桃子（Seisakujo inc.）

税込価格：1,780円（本体1,600円）

発売日：2026年5月26日

ISBN：978-4-309-29607-4

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309296074/

※電子書籍は2026年7月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。