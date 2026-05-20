【水着姿の肌悩み調査】露出部位の悩み第1位は「背中ニキビ」67.3%、海・プール開きまでに治したい人の8割が「ケア方法がわからない」と回答

【結論】本調査のポイント

医療法人社団鉄結会

結論から言うと、水着になる前に治したい肌悩み第1位は「背中ニキビ」で67.3%が悩みを抱えています。背中ニキビは軽度であれば1ヶ月程度で改善が期待できますが、炎症性のニキビ跡は3～6ヶ月かかることがあります。水着の日焼け跡は美白外用剤と保湿ケアが基本で、ビキニラインの黒ずみはハイドロキノンや医療レーザーが有効です。プール前2週間以内のピーリングやレーザー治療は避けるべきです。

・水着姿で気になる部位の第1位は「背中」67.3%、次いで「ビキニライン」54.0%

・8割以上が「正しいケア方法がわからない」と回答し、自己流ケアで悪化した経験者も42.7%

・皮膚科受診経験者はわずか23.0%、専門的なケアへのハードルの高さが浮き彫りに

用語解説

■ 背中ニキビ（体幹部ざ瘡）とは

背中ニキビとは、背中に発生するざ瘡（ニキビ）のことである。毛穴に皮脂が詰まり、アクネ菌やマラセチア菌が増殖することで発症する。顔のニキビと異なり、マラセチア毛包炎との鑑別が重要であり、抗真菌薬が必要な場合もある。

■ 炎症後色素沈着（PIH）とは

炎症後色素沈着とは、ニキビや傷などの炎症が治まった後に残る褐色の色素沈着のことである。メラニン色素が皮膚に沈着することで生じ、日焼け跡やビキニラインの黒ずみの原因にもなる。

■ ケミカルピーリングとは

ケミカルピーリングとは、酸性の薬剤を皮膚に塗布し、古い角質を除去する治療法である。ニキビ治療やくすみ改善に用いられるが、施術後は紫外線に対する感受性が高まるため、海やプールの予定がある場合は2週間以上前に受ける必要がある。

水着シーズン前の肌悩み別・治療期間と対処法の比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56499/table/193_1_005de33cc3aff01ac1f32b45a4c01fe6.jpg?v=202605201052 ]

※一般的な目安であり、個人差があります。

皮膚科・形成外科を展開する医療法人社団鉄結会アイシークリニック（新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）は、海開き・プール開きシーズンを前に、全国の20～40代の男女300名を対象に「水着姿の肌悩み」に関する実態調査を実施いたしました。

調査背景

6月下旬から7月にかけて全国各地で海開き・プール開きが始まり、水着を着用する機会が増加します。しかし、普段は衣服で隠れている部位の肌悩みを抱える方は多く、水着シーズン前に駆け込みで皮膚科を受診される方も少なくありません。そこで当院では、水着シーズン前の肌悩みの実態を明らかにし、正しいケア方法と受診タイミングについて啓発することを目的に本調査を実施いたしました。

調査概要

調査対象：全国の20～40代で、過去1年以内に海やプールに行った経験のある男女

調査期間：2026年4月20日～4月29日

調査方法：インターネット調査

調査対象人数：300名

調査結果

【調査結果】約7割が「背中」の肌悩みを最も気にしている

設問：水着姿になるとき、最も気になる肌悩みがある部位はどこですか？（複数回答可）

複数回答の結果、背中が最も多く約7割が気にしていることが判明しました。背中は自分では見えにくく、ケアも届きにくい部位であることが悩みの深刻さにつながっていると考えられます。

【調査結果】背中ニキビ・ニキビ跡が6割超で圧倒的多数

設問：背中の肌悩みで最も気になるものは何ですか？

背中の悩みではニキビ・ニキビ跡が圧倒的多数を占めました。背中は皮脂腺が多く、衣服の摩擦や汗による蒸れでニキビが発生しやすい部位であることが背景にあります。

【調査結果】8割以上が市販品でのセルフケアにとどまる

設問：水着シーズン前に肌悩みを解消するため、どのようなケアを行っていますか？

8割以上が専門家の診察を受けずにセルフケアで対応、または何もしていないことがわかりました。皮膚科受診は12.0%にとどまり、専門的なケアへのハードルの高さがうかがえます。

【調査結果】8割超が「正しいケア方法がわからない」と回答

設問：肌悩みに対する正しいケア方法を理解していますか？

81.7%が正しいケア方法を理解していないと回答しました。インターネット上には様々な情報があふれており、何が正しいのか判断できない状況が生まれていると考えられます。

【調査結果】4割以上が自己流ケアで悪化を経験

設問：自己流のケアで肌悩みが悪化した経験はありますか？

42.7%が自己流ケアで悪化した経験があると回答しました。特にニキビを潰してしまったり、強すぎるピーリング製品を使用したりして炎症が広がるケースが多いと推測されます。

調査まとめ

今回の調査により、水着シーズン前の肌悩みとして「背中ニキビ」が最も多く、約7割の方が悩んでいることが明らかになりました。一方で、正しいケア方法を理解している方は2割未満にとどまり、自己流ケアで悪化した経験者も4割を超えています。皮膚科受診経験者はわずか12%であり、専門家への相談ハードルの高さが浮き彫りとなりました。水着シーズンを快適に過ごすためには、早めの専門家への相談と正しいケア方法の実践が重要です。

医師コメント｜アイシークリニック 高桑康太医師

皮膚科医として15年以上の臨床経験から申し上げると、水着シーズン前の肌悩み解消には「最低1ヶ月前からの対策開始」が理想的です。特に背中ニキビは原因によって治療法が異なるため、自己判断でのケアは避け、まず皮膚科で正確な診断を受けることをお勧めします。

背中ニキビの原因は大きく分けて、アクネ菌によるものとマラセチア菌（カビの一種）によるものがあります。見た目が似ているため自己判断は難しく、マラセチア毛包炎の場合は通常のニキビ治療薬では改善しません。皮膚科では顕微鏡検査で原因を特定し、適切な治療薬を処方することができます。



日本皮膚科学会の「ざ瘡治療ガイドライン」では、面皰（コメド）治療にはアダパレン外用薬や過酸化ベンゾイル製剤が推奨されています。これらは市販されておらず、医師の処方が必要です。また、炎症を伴うニキビには抗菌薬の外用・内服が有効ですが、耐性菌の問題から漫然と使用することは推奨されていません。



ビキニラインの黒ずみは、炎症後色素沈着（PIH）と呼ばれる状態であることが多いです。下着の摩擦や自己処理による刺激が繰り返されることでメラニン色素が沈着します。美白成分のハイドロキノンやトレチノインの外用、レーザートーニングなどが有効ですが、改善には通常1～3ヶ月程度かかります。



プール前にやめるべき施術として、ケミカルピーリングやレーザー治療は施術後2週間以上空けることが推奨されます。施術直後は角質層が薄くなり、紫外線による色素沈着のリスクが高まるためです。海やプールの予定が決まっている場合は、逆算して施術スケジュールを組む必要があります。

【エビデンス】日本皮膚科学会の「ざ瘡治療ガイドライン2017」および「美容医療診療指針」に基づき、適切な治療法の選択と施術後の注意事項についてお伝えしています。また、炎症後色素沈着についても日本皮膚科学会の見解を参考にしています。

水着シーズン1ヶ月前からのケアポイント

・背中ニキビは原因（アクネ菌 or マラセチア菌）の特定が重要、まず皮膚科受診を

・ビキニラインの黒ずみケアは摩擦の軽減と美白外用剤の併用が効果的

・日焼け跡はビタミンC誘導体やトラネキサム酸の内服・外用で改善を促進

プール・海の前に避けるべきこと

・ケミカルピーリングやレーザー治療は2週間以上前に完了させる

・ニキビを潰す、強くこするなどの刺激を与える行為は禁物

・過度な日焼けは炎症後色素沈着のリスクを高めるため、日焼け止めを徹底

高桑 康太（たかくわ こうた）医師

皮膚腫瘍・皮膚外科領域で15年以上の臨床経験と30,000件超の手術実績を持ち、医学的根拠に基づき監修を担当

専門分野：皮膚腫瘍、皮膚外科、皮膚科、形成外科

・ミラドライ認定医

臨床実績（2024年時点、累計）

・皮膚腫瘍・皮膚外科手術：30,000件以上

・腋臭症治療：2,000件以上

・酒さ・赤ら顔治療：1,000件以上

略歴

・2009年 東京大学医学部医学科 卒業

・2009年 東京逓信病院 初期研修

・2012年 東京警察病院 皮膚科

・2012年 東京大学医学部附属病院 皮膚科

・2019年 アイシークリニック 治療責任者

監修領域：皮膚腫瘍（ほくろ・粉瘤・脂肪腫など）、皮膚外科手術、皮膚がん、一般医療コラムに関する医療情報

よくある質問（Q&A）

Q1. 背中ニキビは1ヶ月で治せますか？

A. 軽度のニキビであれば1ヶ月で改善が期待できますが、ニキビ跡は3～6ヶ月かかることがあります。

今回の調査では背中ニキビに悩む方が62.3%と最多でした。軽度の白ニキビや黒ニキビは適切な外用薬治療で2～4週間程度で改善が見込めますが、炎症を起こした赤ニキビや色素沈着を伴うニキビ跡は、完全な改善に3～6ヶ月程度を要します。水着シーズンに間に合わせたい場合は、最低でも1ヶ月前からの治療開始をお勧めします。

Q2. 水着の日焼け跡を消す方法は何ですか？

A. 美白外用剤と保湿ケアが基本であり、頑固な跡にはレーザー治療も有効です。

水着の日焼け跡は炎症後色素沈着（PIH）として残ることが多いです。ビタミンC誘導体やトラネキサム酸を含む美白外用剤、ハイドロキノンクリームの使用が有効です。調査では8割以上が正しいケア方法を知らないと回答しており、自己流ケアでは改善が遅れがちです。皮膚科では肌状態に合った処方薬を使用でき、レーザートーニングなどの治療も選択肢となります。

Q3. ビキニラインの黒ずみケアの方法は何ですか？

A. 摩擦の軽減と美白外用剤の併用が基本で、医療レーザーも効果的です。

ビキニラインの黒ずみは54.0%の方が気にしている部位でした。まず原因となる摩擦を減らすことが重要で、締め付けの緩い下着の着用や自己処理方法の見直しが必要です。ケアとしてはハイドロキノンやトレチノインの外用、レーザートーニングが有効です。セルフケアでは2～3ヶ月、皮膚科治療では1～2ヶ月程度で改善が期待できます。

Q4. プール前にやめるべき美容施術は何ですか？

A. ケミカルピーリング、レーザー治療、脱毛施術は2週間以上前に完了させてください。

これらの施術後は角質層が薄くなり、紫外線に対する感受性が高まります。調査では42.7%が自己流ケアで悪化を経験しており、施術のタイミングを誤ると色素沈着や炎症を引き起こすリスクがあります。海やプールの予定が決まっている場合は、施術から2週間以上、できれば3～4週間空けることを推奨します。医療脱毛も同様に、紫外線を避ける必要があります。

Q5. 市販のボディニキビケア用品は効果がありますか？

A. 軽度のニキビには一定の効果がありますが、炎症性ニキビや原因がマラセチア菌の場合は皮膚科治療が必要です。

調査では52.3%が市販品でセルフケアを行っていましたが、皮膚科受診者は12.0%にとどまりました。市販のサリチル酸やイオウ配合製品は軽度のニキビに有効ですが、マラセチア毛包炎の場合は抗真菌薬が必要となり、市販品では改善しません。2週間以上改善しない場合や、広範囲に広がっている場合は皮膚科受診をお勧めします。

放置のリスク

・背中ニキビを放置すると炎症が悪化し、凹凸のあるニキビ跡（瘢痕）が残る可能性がある

・自己流のケアで強くこすったり潰したりすると色素沈着が長期化する

・マラセチア毛包炎を一般的なニキビと誤認してケアすると症状が長引く

こんな方はご相談ください｜受診の目安

・背中ニキビが2週間以上改善しない場合

・ニキビが広範囲に広がっている、または膿を持っている場合

・市販薬を使用しても効果がない場合

・水着シーズンまで1ヶ月以上あり、確実に改善したい場合

クリニック案内

アイシークリニックの特徴

・皮膚科・形成外科の医師が原因を正確に診断し、最適な治療法を提案

・保険診療から自由診療まで、症状と希望に合わせた幅広い治療選択肢

・都内5院・大宮1院の計6院体制で通いやすい立地

・当日予約・当日治療にも対応し、急ぎの肌悩みにも柔軟に対応

アイシークリニック新宿院：東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階

アイシークリニック渋谷院：東京都渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル5階

アイシークリニック上野院：東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1F

アイシークリニック池袋院：東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル9階

アイシークリニック東京院：東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階

アイシークリニック大宮院：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-60 福美メディカル2階B区画

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